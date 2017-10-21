«Бернли» – во время матча против «Сити»: «Папа римский отбил удар Иисуса. Аминь!»

«Бернли» в матче 9-го тура английской Премьер-лиги уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:3. Официальный твиттер-аккаунт клуба вел текстовую трансляцию встречи на «Этихаде».

«Поп отбил удар Жезуса. Аминь!» – написали в тексте поста во втором тайме.

Фамилия голкипера «Бернли» Ника Попа в английском языке соответствует слову «pope» (папа римский). Жезус (Jesus) – «Иисус».

Габриэль Жезус появился на поле на 76-й минуте, заменив Серхио Агуэро. Аргентинец забил 177-й гол за клуб и сравнялся с лучшим бомбардиром в истории «горожан» Эриком Бруком.