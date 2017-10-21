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    «Бернли» – во время матча против «Сити»: «Папа римский отбил удар Иисуса. Аминь!»

    «Бернли» в матче 9-го тура английской Премьер-лиги уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:3. Официальный твиттер-аккаунт клуба вел текстовую трансляцию встречи на «Этихаде».

    «Поп отбил удар Жезуса. Аминь!» – написали в тексте поста во втором тайме.

    Фамилия голкипера «Бернли» Ника Попа в английском языке соответствует слову «pope» (папа римский). Жезус (Jesus) – «Иисус».

    Габриэль Жезус появился на поле на 76-й минуте, заменив Серхио Агуэро. Аргентинец забил 177-й гол за клуб и сравнялся с лучшим бомбардиром в истории «горожан» Эриком Бруком.

    Источник: ФК «Бернли»

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    21.10.2017 19:02
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