Конте: «Челси» показал, что готов сражаться за нужный результат»

Это только начало Победного пути Чемпиона! Впереди еще целый И Тяжёлый сезон не только для Челси но и для остальных фаворитов АПЛ! Так что в Чемпионы провозглашать даже тех же Манков(Юнайтед и Сити) Очень и очень рано, Они еще пройдут свою чреду травм-неудач и поражений! На ноль поражений в нынешней АПЛ не отыграешь 100%!!! Будть ты даже Реалом или Барсой!
Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итог победе над «Уотфордом» (4:2) в матче 9-го тура чемпионата Англии. Защитник Сезар Аспиликуэта забил победный гол на 87-й минуте.
«Мы хорошо выступили. Пропустили в концовке первого тайма (Дюкур сравнял счет на второй добавленной минуте – прим. «Бомбардир»). На тот момент наша уверенность в результате была низка.
Но мои игроки показали, что готовы сражаться и менять ситуацию на нужный нам результат. Это было очень важно.
Это непросто, так как мы находимся в сложной ситуации. Но футболист продемонстрировали дух. Я доволен нашей игрой», – сказал 48-летний итальянец.
Лондонский клуб вышел на четвертое место в турнирной таблице.