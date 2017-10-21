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    Конте: «Челси» показал, что готов сражаться за нужный результат»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итог победе над «Уотфордом» (4:2) в матче 9-го тура чемпионата Англии. Защитник Сезар Аспиликуэта забил победный гол на 87-й минуте.

    «Мы хорошо выступили. Пропустили в концовке первого тайма (Дюкур сравнял счет на второй добавленной минуте – прим. «Бомбардир»). На тот момент наша уверенность в результате была низка.

    Но мои игроки показали, что готовы сражаться и менять ситуацию на нужный нам результат. Это было очень важно.

    Это непросто, так как мы находимся в сложной ситуации. Но футболист продемонстрировали дух. Я доволен нашей игрой», – сказал 48-летний итальянец.

    Лондонский клуб вышел на четвертое место в турнирной таблице.

    Источник: BBC

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    21.10.2017 17:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +214

      Yurini 21 октября 2017, 18:30

      Это только начало Победного пути Чемпиона! Впереди еще целый И Тяжёлый сезон не только для Челси но и для остальных фаворитов АПЛ! Так что в Чемпионы провозглашать даже тех же Манков(Юнайтед и Сити) Очень и очень рано, Они еще пройдут свою чреду травм-неудач и поражений! На ноль поражений в нынешней АПЛ не отыграешь 100%!!! Будть ты даже Реалом или Барсой!

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