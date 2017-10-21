Конте: «Челси» показал, что готов сражаться за нужный результат»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итог победе над «Уотфордом» (4:2) в матче 9-го тура чемпионата Англии. Защитник Сезар Аспиликуэта забил победный гол на 87-й минуте.

«Мы хорошо выступили. Пропустили в концовке первого тайма (Дюкур сравнял счет на второй добавленной минуте – прим. «Бомбардир»). На тот момент наша уверенность в результате была низка.

Но мои игроки показали, что готовы сражаться и менять ситуацию на нужный нам результат. Это было очень важно.

Это непросто, так как мы находимся в сложной ситуации. Но футболист продемонстрировали дух. Я доволен нашей игрой», – сказал 48-летний итальянец.

Лондонский клуб вышел на четвертое место в турнирной таблице.