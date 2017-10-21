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    В Лондоне грабители на скутерах обокрали Харта

    Английское издание The Sun сообщило о нападении на голкипера «Вест Хэма» Джо Харта около базы клуба в Лондоне.

    Согласно источнику, трое преступников на скутерах украли у 30-летнего англичанина кошелек, телефон и часы. Инцидент произошел на заправочной станции – футболист ехал домой с тренировки.

    «Если такое случилось с парой самых надежных рук в Англии, то от этого не застрахован никто. С Джо все в порядке», – цитирует The Sun слова своего источника.

    «Молотобойцы» арендовали Харта у «Манчестер Сити» в июле. В текущем сезоне он провел девять матчей во всех турнирах.

    Источник: The Sun

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    21.10.2017 15:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 21 октября 2017, 21:44

      Правда,и в этом не стоит сомневаться!Достаточно посмотреть прошлые криминальные сводки игроков АПЛ,многие знаменитые дома вскрывались на раз.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Ford156 21 октября 2017, 16:17

      The Sun Интересно правда ли

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