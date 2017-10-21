В Лондоне грабители на скутерах обокрали Харта

Английское издание The Sun сообщило о нападении на голкипера «Вест Хэма» Джо Харта около базы клуба в Лондоне.

Согласно источнику, трое преступников на скутерах украли у 30-летнего англичанина кошелек, телефон и часы. Инцидент произошел на заправочной станции – футболист ехал домой с тренировки.

«Если такое случилось с парой самых надежных рук в Англии, то от этого не застрахован никто. С Джо все в порядке», – цитирует The Sun слова своего источника.

«Молотобойцы» арендовали Харта у «Манчестер Сити» в июле. В текущем сезоне он провел девять матчей во всех турнирах.