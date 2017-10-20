Божович: «Если бы для работы в России достаточно было надеть майку с Путиным, ее бы не снимали»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал, как во время празднования чемпионства «Црвены Звезды» надел майку с изображением президента РФ Владимира Путина.

В России Божович также работал с «Амкаром», «Динамо», «Ростовом», «Локомотивом» и «Москвой».

– Известный футбольный менеджер Юрий Белоус, с которым вы работали в «Москве», заявил, что вы паразитируете на российском футбольном рынке.

– Да, читал.

– Победа в Питере – сильный аргумент в ответ на такие обвинения?

– Если обращать внимание на всю критику… Моя работа на виду. Пожалуйста, критикуйте, кто хочет. Как тренера. Главное, чтобы как человека не критиковали. Внимания не обращаю, иначе уже не работал бы.

– А когда пишут, что Божовича берут на работу, так как у его жены совместный туристический бизнес в Черногории с женой Виталия Мутко, тоже все равно?

– Я разведен с 2008 года. Она живет в Голландии, мы общаемся только на тему детей. И никаким туризмом она, насколько я знаю, не занимается. Так что очень смешная информация.

– Теперь поставьте себя на место человека, который читает такие высказывания. Дальше он видит новость, что Божович на празднование чемпионства «Црвены Звезды» надел майку с изображением Путина. Точно подумаешь: человек всеми силами старается вернуться на работу в Россию.

– Если бы для работы в России достаточно было надеть майку с президентом, такие истории случались бы каждый день. Ну, бред же. Я надел майку с Путиным, когда мы стали чемпионами. У меня была хорошая работа в хорошем клубе, премиальные за победу. О какой работе в России я мог тогда думать? А то, что люблю Россию, никогда и не скрывал. Иностранцем себя не чувствую: язык понимаю очень хорошо, говорю неплохо.