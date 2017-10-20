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  • Божович: «Если бы для работы в России достаточно было надеть майку с Путиным, ее бы не снимали»

Божович: «Если бы для работы в России достаточно было надеть майку с Путиным, ее бы не снимали»

20 октября 2017, 17:33
10

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал, как во время празднования чемпионства «Црвены Звезды» надел майку с изображением президента РФ Владимира Путина.

В России Божович также работал с «Амкаром», «Динамо», «Ростовом», «Локомотивом» и «Москвой».

– Известный футбольный менеджер Юрий Белоус, с которым вы работали в «Москве», заявил, что вы паразитируете на российском футбольном рынке.

– Да, читал.

– Победа в Питере – сильный аргумент в ответ на такие обвинения?

– Если обращать внимание на всю критику… Моя работа на виду. Пожалуйста, критикуйте, кто хочет. Как тренера. Главное, чтобы как человека не критиковали. Внимания не обращаю, иначе уже не работал бы.

– А когда пишут, что Божовича берут на работу, так как у его жены совместный туристический бизнес в Черногории с женой Виталия Мутко, тоже все равно?

– Я разведен с 2008 года. Она живет в Голландии, мы общаемся только на тему детей. И никаким туризмом она, насколько я знаю, не занимается. Так что очень смешная информация.

– Теперь поставьте себя на место человека, который читает такие высказывания. Дальше он видит новость, что Божович на празднование чемпионства «Црвены Звезды» надел майку с изображением Путина. Точно подумаешь: человек всеми силами старается вернуться на работу в Россию.

– Если бы для работы в России достаточно было надеть майку с президентом, такие истории случались бы каждый день. Ну, бред же. Я надел майку с Путиным, когда мы стали чемпионами. У меня была хорошая работа в хорошем клубе, премиальные за победу. О какой работе в России я мог тогда думать? А то, что люблю Россию, никогда и не скрывал. Иностранцем себя не чувствую: язык понимаю очень хорошо, говорю неплохо.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Арсенал Божович Миодраг Путин Владимир
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1508515698
Представляю солько хохлов пришло в ярость прочитав эти строки
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edw7777
1508517944
Если любишь Россию, совсем не обязательно надевать майку с путиным
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shinnik
1508521554
Графа всегда любили..
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кеша_КБ
1508522823
- Мио, Вы хороший человек и неплохой тренер, но если бы Вы узнали реального вову...???, Вы бы полысели...или поседели!(((...вашей майке - место в кочегарной топке!..да простят меня питерцы, особенно - кремлёвские фанаты(
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Munez89
1508525740
Путин-наш президент!!!
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cska-62
1508540663
Миодраг Божович - хороший тренер! Любит Россию и этого не скрывает. Ни в каких скандалах не замешан. Мне лично этого достаточно, чтобы его уважать. А какие и с чьими изображениями он майки одевает, мне совершенно до фонаря! С Майклом Тайсоном в годы его расцвета кто только на Западе майки не одевал! Хотя и известно уже было примерно, что он за фрукт...
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