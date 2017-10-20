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    Божович: «Если бы для работы в России достаточно было надеть майку с Путиным, ее бы не снимали»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал, как во время празднования чемпионства «Црвены Звезды» надел майку с изображением президента РФ Владимира Путина.

    В России Божович также работал с «Амкаром», «Динамо», «Ростовом», «Локомотивом» и «Москвой».

    – Известный футбольный менеджер Юрий Белоус, с которым вы работали в «Москве», заявил, что вы паразитируете на российском футбольном рынке.

    – Да, читал.

    – Победа в Питере – сильный аргумент в ответ на такие обвинения?

    – Если обращать внимание на всю критику… Моя работа на виду. Пожалуйста, критикуйте, кто хочет. Как тренера. Главное, чтобы как человека не критиковали. Внимания не обращаю, иначе уже не работал бы.

    – А когда пишут, что Божовича берут на работу, так как у его жены совместный туристический бизнес в Черногории с женой Виталия Мутко, тоже все равно?

    – Я разведен с 2008 года. Она живет в Голландии, мы общаемся только на тему детей. И никаким туризмом она, насколько я знаю, не занимается. Так что очень смешная информация.

    – Теперь поставьте себя на место человека, который читает такие высказывания. Дальше он видит новость, что Божович на празднование чемпионства «Црвены Звезды» надел майку с изображением Путина. Точно подумаешь: человек всеми силами старается вернуться на работу в Россию.

    – Если бы для работы в России достаточно было надеть майку с президентом, такие истории случались бы каждый день. Ну, бред же. Я надел майку с Путиным, когда мы стали чемпионами. У меня была хорошая работа в хорошем клубе, премиальные за победу. О какой работе в России я мог тогда думать? А то, что люблю Россию, никогда и не скрывал. Иностранцем себя не чувствую: язык понимаю очень хорошо, говорю неплохо.

    Источник: «Матч ТВ»

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    20.10.2017 17:33
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 21 октября 2017, 02:04

      Миодраг Божович - хороший тренер! Любит Россию и этого не скрывает. Ни в каких скандалах не замешан. Мне лично этого достаточно, чтобы его уважать. А какие и с чьими изображениями он майки одевает, мне совершенно до фонаря! С Майклом Тайсоном в годы его расцвета кто только на Западе майки не одевал! Хотя и известно уже было примерно, что он за фрукт...

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 20 октября 2017, 21:55

      Путин-наш президент!!!

      -2
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 20 октября 2017, 21:07

      - Мио, Вы хороший человек и неплохой тренер, но если бы Вы узнали реального вову...???, Вы бы полысели...или поседели!(((...вашей майке - место в кочегарной топке!..да простят меня питерцы, особенно - кремлёвские фанаты(

      2
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      Рейтинг: +1126

      Smekaev > кеша_КБ 20 октября 2017, 23:51

      Чувак, можно подумать ты очень хорошо и знаешь "реального вову". Никто ничего не знает, и верить разным "разоблачителям" - это просто идти на поводу у пропагандистов с "противоположного берега". Надо понимать, что футболка с Путиным - это всего скорее символ, чем преклонение перед конкретно человеком - никто же из нас его, как человека, не знает. Но мы видим, что он делает в политике, и это вызывает у народа уважение. А то, что страна в дерьме - так, простите, один Путин все дерьмо не вывезет, а очень многие вместо того, чтобы помогать это дерьмо разгребать, наоборот, еще больше срут. А потом бегают и кричат, как все плохо, и какой Путин гад, что все это допустил. Сука, сам пойди да исправь, что не нравится. А не можешь - так хотя бы не ори на других, кто хоть что-то делать пытается, чтобы мы очередной западной колонией не стали.

      -1
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > Smekaev 28 октября 2017, 18:53

      - Смекаев, хочешь проснуться!??? - смотри на "артподготовке" в 21.00 или в записи хотя бы один выпуск с В. Мальцевым!...и если твой девственный мозг ещё способен на серьёзную аналитику, ты поймёшь , куда 18 лет вова вёл страну! а за "суку" ты ответишь!, сопляк!(((...очень скоро!

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      Рейтинг: +1126

      Smekaev > кеша_КБ 29 октября 2017, 16:06

      Чувак, мой "девственный" мозг получил хорошее образование в ведущем московском вузе, СССР помнит, 90-е помнит очень хорошо, я работал на предприятиях, разгребая за либералами то, что они там наворотили в разгар реформ и почти угробили все последние советские наработки. Так что не надо мне всякую херню советовать смотреть от людей, которые неизвестно с чьей руки кормятся. А если у тебя нет пищи для размышлений кроме как видеоблоги разных гандонов, то хоть другим не советуй учиться - ******** поколение, сами нихера не знают, зато поучают всех подряд.

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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > Smekaev 29 октября 2017, 22:21

      - ты что?, бывшее своё образование до сих пор дополучаешь!?, но сегодня "чувак" уже не в тренде!!!, и тогдашние либералы теперешним - рознь!, и "херню" я тебе не советую, тем более блоги "разных гондонов". А все образованные и здравомыслящие прекрасно понимают и видят - кто и с чьей руки кормится!, а пищу для размышлений можно найти по этой ссылке!
      : vNCY96OOKDE - Очень серьёзная "пища"!...В заключении хочу заметить, что очевидно не стоит использовать спортивный портал для политических дебатов(, лучше - говорить о футболе!...Удачи, студент!...кстати, Пьер Гандо́н -- французский художник). Меньше - обид!, больше - понимания и толерантности! Вперёд, Россия!!!

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 20 октября 2017, 20:45

      Графа всегда любили..

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      Рейтинг: +1102

      edw7777 20 октября 2017, 19:45

      Если любишь Россию, совсем не обязательно надевать майку с путиным

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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 20 октября 2017, 19:08

      Представляю солько хохлов пришло в ярость прочитав эти строки

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