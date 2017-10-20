Локателли принимает критику фанатов «Милана»

Полузащитник «Милана» Мануэль Локателли признал закономерность критики со стороны фанатов команды в адрес футболистов после серии неудачных игр.

«После такого матча фанаты имеют полное право глумиться над нами. Нам еще предстоит доказать, что являемся отличной командой. У меня нет слов после такого результата. У нас есть уровень, но нам нужно демонстрировать это на поле, чтобы не разочаровывать наших поклонников.

То, что мы говорим в раздевалке, остается в раздевалке. Команда едина. Мы должны стараться улучшать свою игру и побеждать», – заявил после матча Локателли.

Игра третьего тура группового этапа Лиги Европы «Милан» – АЕК завершилась со счетом 0:0.