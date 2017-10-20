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    Гамула: «Зенит» теоретически может на третьем месте первый круг завершить»

    Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула отметил разную игру «Зенита» в матче с тульским «Арсеналом» в РФПЛ и с «Русенборгом» в Лиге Европы. Специалист признался, что ждет интересного футбола и в предстоящем сине-бело-голубым матче с ЦСКА на выезде.

    Матч 14-го тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит» состоится в воскресенье, 22 октября, в 16:30 по московскому времени. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 28-ю очками. Москвичи идут третьими, отставая на четыре балла.

    – Игорь Васильевич, «Зенит» выиграл третий матч кряду в групповом турнире Лиги Европы, причем сделал это в блестящем стиле.

    – Да, все свои задачи «Зенит» в группе уже решил, можно смело об этом говорить. Очень важно было после поражения от тульского «Арсенала» хорошо сыграть дома. Конечно, не очень приятно было видеть, как «Зенит» играл с Тулой, но считаю, что после того матча игроки Манчини получили необходимую встряску. Ригони, конечно, своей игрой снял все вопросы о победителе, сделав еще это в самом дебюте встречи. В случае победы над командой Божовича «Зенит» мог снять многие вопросы и в чемпионате, а теперь впереди очень важные игры с ЦСКА и «Локомотивом», которые могут все перевернуть. Ведь «Зенит» еще теоретически (при отнюдь не фантастическом раскладе) может даже на третьем месте первый круг завершить. Впрочем, такая победа над «Русенборгом» добавит и сил, и уверенности. Но грядущая игра с ЦСКА обещает быть очень интересной!

    – Владимир Путин намекнул Фурсенко в начале октября, что слишком много легионеров выходит на поле у «Зенита» в Лиге Европы. Сегодня мы вновь увидели восьмерых иностранцев в стартовом составе. Хотя вроде бы Манчини дал понять, что принял к сведению пожелания Президента России…

    – «Зенит» в первую очередь должен решать свои турнирные задачи. Мы все ждем, что заиграют россияне, но как бы там ни было, футболист должен попадать в основной состав не по паспорту, а по мастерству. Кто сильнее, тот и должен играть. Главное, что «Зенит» обыграл «Реал Сосьедад» и «Русенборг», а сколько легионеров при этом находилось на поле, не имеет значения. Конечно, все мы ждем чемпионат мира, переживаем за наших футболистов, но игроки сборной России в «Зените» тоже играют, практику получают, находясь в высокой конкуренции.

    – Трое аргентинцев летали в сборную на матч с Эквадором. В том числе и Ригони. В решающем отборочном матче хет-трик сделал Месси, после чего Эмилиано с ним сфотографировался. И вот мы видим, что теперь уже наш аргентинец отметился тремя забитыми мячами. У Лео научился?

    – Эмоции серьезные аргентинцы испытали в Эквадоре, потому что висели на волоске от непопадания на чемпионат мира в России. Но решили задачу. Ригони с воодушевлением вернулся из сборной – и вот результат. Эмилиано с большим желанием вышел играть, со стремлением показать, что он может, как и Месси, забивать по три гола за матч. И забил!

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    20.10.2017 08:43
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 20 октября 2017, 12:27

      Интригующую гаМУЛЬКУ вбросил Игорь Васильевич.

      -1
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 20 октября 2017, 10:03

      Интересные встречи у Зенита перед новым годом: ЦСКА, Локомотив, Рубин, Спартак ...... придется потрудиться)

      1
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 > Артурка32 20 октября 2017, 11:02

      и еще Реал Сосьедад и ответка в Норвегии да и игроки сборной с Аргентиной и Испанией так что выдохнутся по полной,а Гамула то прав

      1
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 > Garrincha58 20 октября 2017, 12:33

      Вот тут и покажет Зенит на что способен)

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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 20 октября 2017, 09:51

      скорее так и будет

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      Рейтинг: +4086

      raritet 20 октября 2017, 09:12

      Теоретически. уже любая бабушка может стать дедушкой, а на практике , это пока не так часто встречается. Так , отдельные индивиды

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      Рейтинг: +642

      somn 20 октября 2017, 09:12

      С такой игрой, легко!

      1
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      Рейтинг: +371

      multi1984 20 октября 2017, 09:00

      Теоретически каждый может сказать.Цыплят считать нужно по окончании сезона

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