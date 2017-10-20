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  • Гамула: «Зенит» теоретически может на третьем месте первый круг завершить»

Гамула: «Зенит» теоретически может на третьем месте первый круг завершить»

20 октября 2017, 08:43
8

Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула отметил разную игру «Зенита» в матче с тульским «Арсеналом» в РФПЛ и с «Русенборгом» в Лиге Европы. Специалист признался, что ждет интересного футбола и в предстоящем сине-бело-голубым матче с ЦСКА на выезде.

Матч 14-го тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит» состоится в воскресенье, 22 октября, в 16:30 по московскому времени. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 28-ю очками. Москвичи идут третьими, отставая на четыре балла.

– Игорь Васильевич, «Зенит» выиграл третий матч кряду в групповом турнире Лиги Европы, причем сделал это в блестящем стиле.

– Да, все свои задачи «Зенит» в группе уже решил, можно смело об этом говорить. Очень важно было после поражения от тульского «Арсенала» хорошо сыграть дома. Конечно, не очень приятно было видеть, как «Зенит» играл с Тулой, но считаю, что после того матча игроки Манчини получили необходимую встряску. Ригони, конечно, своей игрой снял все вопросы о победителе, сделав еще это в самом дебюте встречи. В случае победы над командой Божовича «Зенит» мог снять многие вопросы и в чемпионате, а теперь впереди очень важные игры с ЦСКА и «Локомотивом», которые могут все перевернуть. Ведь «Зенит» еще теоретически (при отнюдь не фантастическом раскладе) может даже на третьем месте первый круг завершить. Впрочем, такая победа над «Русенборгом» добавит и сил, и уверенности. Но грядущая игра с ЦСКА обещает быть очень интересной!

– Владимир Путин намекнул Фурсенко в начале октября, что слишком много легионеров выходит на поле у «Зенита» в Лиге Европы. Сегодня мы вновь увидели восьмерых иностранцев в стартовом составе. Хотя вроде бы Манчини дал понять, что принял к сведению пожелания Президента России…

– «Зенит» в первую очередь должен решать свои турнирные задачи. Мы все ждем, что заиграют россияне, но как бы там ни было, футболист должен попадать в основной состав не по паспорту, а по мастерству. Кто сильнее, тот и должен играть. Главное, что «Зенит» обыграл «Реал Сосьедад» и «Русенборг», а сколько легионеров при этом находилось на поле, не имеет значения. Конечно, все мы ждем чемпионат мира, переживаем за наших футболистов, но игроки сборной России в «Зените» тоже играют, практику получают, находясь в высокой конкуренции.

– Трое аргентинцев летали в сборную на матч с Эквадором. В том числе и Ригони. В решающем отборочном матче хет-трик сделал Месси, после чего Эмилиано с ним сфотографировался. И вот мы видим, что теперь уже наш аргентинец отметился тремя забитыми мячами. У Лео научился?

– Эмоции серьезные аргентинцы испытали в Эквадоре, потому что висели на волоске от непопадания на чемпионат мира в России. Но решили задачу. Ригони с воодушевлением вернулся из сборной – и вот результат. Эмилиано с большим желанием вышел играть, со стремлением показать, что он может, как и Месси, забивать по три гола за матч. И забил!

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит Русенборг Арсенал ЦСКА Ригони Эмилиано Гамула Игорь
Комментарии (8)
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multi1984
1508479236
Теоретически каждый может сказать.Цыплят считать нужно по окончании сезона
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somn
1508479953
С такой игрой, легко!
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raritet
1508479968
Теоретически. уже любая бабушка может стать дедушкой, а на практике , это пока не так часто встречается. Так , отдельные индивиды
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Garrincha58
1508482278
скорее так и будет
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Артурка32
1508482989
Интересные встречи у Зенита перед новым годом: ЦСКА, Локомотив, Рубин, Спартак ...... придется потрудиться)
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DOCTOR PENALTY
1508491627
Интригующую гаМУЛЬКУ вбросил Игорь Васильевич.
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