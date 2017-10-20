Булатов: «Треугольник Краневиттер – Паредес – Кузяев должным образом не работает»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Виктор Булатов считает, что «Зениту» в текущем сезоне явно не хватает плеймейкера, который вел бы игру под нападающим. Ранее такую функцию в команде выполняли Жулиано и Роман Широков.

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» – «Русенборг» закончился со счетом 3:1. После этой встречи сине-бело-голубые имеют стопроцентный результат в турнире – три победы в трех матчах. Они возглавляют группу L.

– Против «Русенборга» «Зенит» выглядел лучше, чем против «Арсенала»?

– Сложно сравнивать. Я думаю, туляки в обороне действовали качественнее норвежцев. Пока «Русенборгу» удавалось держать плотность, «Зениту» тяжело приходилось. Если не считать гол на первой минуте, то питерцы до перерыва практически не имели моментов и не преуспевали в позиционной атаке. На мой взгляд, если бы «Русенборг» продолжал в том же духе, «Зенит» не выиграл бы столь уверенно.

– Какова главная причина победы сине-бело-голубых?

– Более высокий уровень исполнителей. Например, очень хорош был Ригони, видно, что он в неплохой форме. Помимо трех голов от него исходило еще много остроты.

– Питерцы способны набрать в группе максимальное количество очков?

– А почему нет? Во втором круге они, конечно, должны обыгрывать «Русенборг» и «Вардар», а труднее всего придется на выезде против «Реал Сосьедада». Впрочем, я думаю, для «Зенита» нет большой принципиальности – пять матчей в группе выиграть или все шесть.

– Вам нравится нынешняя игра «Зенита»?

– Видно, что в ней есть проблемы. В команде применяется большая ротация, и не видно стабильного рисунка игры, который сохранялся бы от матча к матчу. На мой взгляд, «Зениту» не хватает плеймейкера, который вел бы игру под нападающим: получал бы мяч в опасных зонах между линиями защиты и полузащиты соперника и отдавал бы последний пас. Раньше футболистами такого типа были в Петербурге Жулиано и Широков.

– А сейчас таковых нет?

– Конструктивного футбола «Зенит» на данный момент не показывает. Полузащитники питерцев хорошо действуют только тогда, когда у них есть свободное пространство, где они могут проявить свое индивидуальное мастерство. Треугольник Краневиттер – Паредес – Кузяев должным образом не работает. Во-первых, Краневиттер и Паредес – одноплановые футболисты, они часто дублируют друг друга. Во-вторых, место под нападающими – не для Кузяева, он чувствует себя там неуютно и дискомфортно. Далер не знает, где получать и как обострять, человек не владеет последней передачей, у него другие хорошие качества.

– Получается, масштабная летняя трансферная кампания «Зенита» решила не все его проблемы?

– Питерским клубом были приобретены качественные футболисты для чемпионата России, вопросов нет. Но раз уж «Зениту» не хватает игрока под нападающего, то можно попытаться сделать плеймейкера коллективного, когда за счет командных действий нехватка такого игрока бросаться в глаза не будет. Здесь уже тренерские дела: у Манчини пока не получается выстроить целостную игру, но я считаю, что это возможно.