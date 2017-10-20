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  • Булатов: «Треугольник Краневиттер – Паредес – Кузяев должным образом не работает»

Булатов: «Треугольник Краневиттер – Паредес – Кузяев должным образом не работает»

20 октября 2017, 08:19
3

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Виктор Булатов считает, что «Зениту» в текущем сезоне явно не хватает плеймейкера, который вел бы игру под нападающим. Ранее такую функцию в команде выполняли Жулиано и Роман Широков.

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» – «Русенборг» закончился со счетом 3:1. После этой встречи сине-бело-голубые имеют стопроцентный результат в турнире – три победы в трех матчах. Они возглавляют группу L.

– Против «Русенборга» «Зенит» выглядел лучше, чем против «Арсенала»?

– Сложно сравнивать. Я думаю, туляки в обороне действовали качественнее норвежцев. Пока «Русенборгу» удавалось держать плотность, «Зениту» тяжело приходилось. Если не считать гол на первой минуте, то питерцы до перерыва практически не имели моментов и не преуспевали в позиционной атаке. На мой взгляд, если бы «Русенборг» продолжал в том же духе, «Зенит» не выиграл бы столь уверенно.

– Какова главная причина победы сине-бело-голубых?

– Более высокий уровень исполнителей. Например, очень хорош был Ригони, видно, что он в неплохой форме. Помимо трех голов от него исходило еще много остроты.

– Питерцы способны набрать в группе максимальное количество очков?

– А почему нет? Во втором круге они, конечно, должны обыгрывать «Русенборг» и «Вардар», а труднее всего придется на выезде против «Реал Сосьедада». Впрочем, я думаю, для «Зенита» нет большой принципиальности – пять матчей в группе выиграть или все шесть.

– Вам нравится нынешняя игра «Зенита»?

– Видно, что в ней есть проблемы. В команде применяется большая ротация, и не видно стабильного рисунка игры, который сохранялся бы от матча к матчу. На мой взгляд, «Зениту» не хватает плеймейкера, который вел бы игру под нападающим: получал бы мяч в опасных зонах между линиями защиты и полузащиты соперника и отдавал бы последний пас. Раньше футболистами такого типа были в Петербурге Жулиано и Широков.

– А сейчас таковых нет?

– Конструктивного футбола «Зенит» на данный момент не показывает. Полузащитники питерцев хорошо действуют только тогда, когда у них есть свободное пространство, где они могут проявить свое индивидуальное мастерство. Треугольник Краневиттер – Паредес – Кузяев должным образом не работает. Во-первых, Краневиттер и Паредес – одноплановые футболисты, они часто дублируют друг друга. Во-вторых, место под нападающими – не для Кузяева, он чувствует себя там неуютно и дискомфортно. Далер не знает, где получать и как обострять, человек не владеет последней передачей, у него другие хорошие качества.

– Получается, масштабная летняя трансферная кампания «Зенита» решила не все его проблемы?

– Питерским клубом были приобретены качественные футболисты для чемпионата России, вопросов нет. Но раз уж «Зениту» не хватает игрока под нападающего, то можно попытаться сделать плеймейкера коллективного, когда за счет командных действий нехватка такого игрока бросаться в глаза не будет. Здесь уже тренерские дела: у Манчини пока не получается выстроить целостную игру, но я считаю, что это возможно.

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит Русенборг Булатов Виктор
Комментарии (3)
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multi1984
1508480409
Разве не замечательно,что любой игрок отдает последний пас? Это лучше намного,чем условного Широкова закрыли или у него с похмелья голова болела и игра команды бы сразу развалилась. С такой ротацией и взаимозаменяемостью Имхо это самый стабильный состав Зенита за все чемпионаты.Очень шикарная скамейка.
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paracetamol
1508481134
Проигрываешь - плохо, выигрываешь - ругают. Ты назови команду, в которой все хорошо, г. Булатов. Может в спиртячке?
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Garrincha58
1508482919
Кузяев Ерохин Полоз среднего уровня игроки и если бы не лимит их вообще бы не пригласили в Зенит это игроки для второй восьмерки нашего чемпионата в Зените вообще русских игроков хорошего уровня не осталось Шатов превратился в какого то унылого игрока Дзюба сдал Кокорин немного по блистал и тоже вернулся на свой уровень вот поэтому Манчини и выставляет 8 иностранцев в ЛЕ, а в воскресенье опять придется русских ставить и они это знают и поэтому не рвутся в бой потому что все равно их поставят даже в независимости как сыграют, а некоторые наверняка есть такие с обидой на тренера особо и не стараются
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