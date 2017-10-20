Веденеев: «Зениту» постоянно нужно играть на заказ. А это не правильно»

Главный тренер команды «Зенит-1984» Сергей Веденеев рассказал о причинах тяжелого старта команды из Санкт-Петербурга в матче Лиги Европы с «Русенборгом». По его словам, здесь сказалась не только нагрузка на молодых игроков, но и закрытая крыша стадиона и неровное поле.

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» – «Русенборг» закончился со счетом 3:1. После этой встречи сине-бело-голубые имеют стопроцентный результат в турнире – три победы в трех матчах. Они возглавляют группу L.

– Вы ожидали, что у Манчини на поле выйдут восемь иностранцев?

– Честно говоря, даже не задумывался об этом. Знал, что будет точно пять аргентинцев, а в обороне могли оказаться и Смольников, и Жирков – не принципиально. Это не имеет значения, об этих тонкостях много раз говорено, а получать игровую практику в команде должны все.

– Манчини так и отметил на пресс-конференции, мол, главное, что это был «Зенит».

– Конечно, тяжелый первый тайм пришлось отыграть. Думаю, Манчини сам не ожидал такого. Уже давно был тяжелый матч с «Реал Сосьедад», тоже победный. Но там по ходу игры «Зенит» выдавал всего 31% владения мячом. Потом случилось поражение от «Арсенала»… Когда была последняя легкая игра, я уж и не припомню – легкая не в плане легкости победы, а в легкости передвижения.

«Зениту» приходится бороться сразу с несколькими вещами: нужно учитывать, что не все игроки обладают опытом того же Ивановича, который знает, как действовать, когда состояние легкости отсутствует в сложных матчах, а нужно обязательно выдавать результат. Аргентинцы – все молодые, опытом не обладают. Кузяев, Ерохин и Полоз тоже находятся только в начале своей международной карьеры. Продолжает сказываться отсутствие сыгранности в центре поля: соперник отходит назад – нужны наигранные комбинации, наигранные связи – их нету. Опять-таки центральный треугольник недорабатывает.

Заметил еще одно: атмосфера на стадионе все-таки сказывается. Я вовсе не о зрительской поддержке. Под закрытой крышей было заметно, как тяжело дышат игроки обеих команд, не хватало воздуха. Да и поле оказалось неровное – к чему бы это? Казалось бы, на нем никто не играет в перерывах между домашними матчами «Зенита». И потом грузом наваливается большая ответственность, когда все твердят вокруг – и болельщики, и тренерский штаб, и СМИ – что, мол, «Зенит» – чемпион, что он должен и Лигу Европы выигрывать. Получается, что нужно постоянно играть на заказ. А это вообще не правильно. Нужно, кроме того, что стараться давать результат, получать еще и удовольствие от игры. Игроки сбросили груз психологического давления, когда только счет в матче с «Русенборгом» стал 3:0.

– То есть «Зенит» не намеренно отдавал инициативу – так складывалось противостояние?

– Просто во втором тайме защитники «Зенита» встали. Игроки, которые должны двигаться более интенсивно, встали. Это основа зенитовской игры в последнее время – активный отбор в центре поля. Как выясняется, не так-то просто держать длительное время высокий тонус, чтобы постоянно играть на перехватах, на опережениях, постоянно вести борьбу в центральном круге, влетать в контратаку. Для этого нужна особая подготовка и настрой. Когда один-два игрока выпадают из такой игры, она ломается.

Во втором тайме, когда Ригони забивал третий гол, прошла неаккуратная поперечная передача соперника – он ее и перехватил. А ведь раньше это была одна из явных черт «Зенита»: все игроки средней линии были постоянно готовы к таким перехватам и вели борьбу, имелись в составе быстрые футболисты с быстрыми ногами, которые вылетали в контратаки. Кокорин в основном после таких контратак и забивал свои голы – сейчас этих контратак практически нет.

– И Кокорин не забивает…

– У него и моментов-то не было, а у Ригони – шесть! Потом, мы уже привыкли, что Паредесу все отдают половину мячей, и он с легкостью большого мастера направляет их туда, куда это необходимо. А тут он половину передач сделал назад – состояние не позволяло играть в привычный футбол.

Так что это была трудная победа. Соперник был не настолько силен, чтобы создать трудности, но зенитовцам приходилось бороться в очередной раз с собственным состоянием.