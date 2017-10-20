Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Веденеев: «Зениту» постоянно нужно играть на заказ. А это не правильно»

Веденеев: «Зениту» постоянно нужно играть на заказ. А это не правильно»

20 октября 2017, 06:42
1

Главный тренер команды «Зенит-1984» Сергей Веденеев рассказал о причинах тяжелого старта команды из Санкт-Петербурга в матче Лиги Европы с «Русенборгом». По его словам, здесь сказалась не только нагрузка на молодых игроков, но и закрытая крыша стадиона и неровное поле.

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» – «Русенборг» закончился со счетом 3:1. После этой встречи сине-бело-голубые имеют стопроцентный результат в турнире – три победы в трех матчах. Они возглавляют группу L.

– Вы ожидали, что у Манчини на поле выйдут восемь иностранцев?

– Честно говоря, даже не задумывался об этом. Знал, что будет точно пять аргентинцев, а в обороне могли оказаться и Смольников, и Жирков – не принципиально. Это не имеет значения, об этих тонкостях много раз говорено, а получать игровую практику в команде должны все.

– Манчини так и отметил на пресс-конференции, мол, главное, что это был «Зенит».

– Конечно, тяжелый первый тайм пришлось отыграть. Думаю, Манчини сам не ожидал такого. Уже давно был тяжелый матч с «Реал Сосьедад», тоже победный. Но там по ходу игры «Зенит» выдавал всего 31% владения мячом. Потом случилось поражение от «Арсенала»… Когда была последняя легкая игра, я уж и не припомню – легкая не в плане легкости победы, а в легкости передвижения.

«Зениту» приходится бороться сразу с несколькими вещами: нужно учитывать, что не все игроки обладают опытом того же Ивановича, который знает, как действовать, когда состояние легкости отсутствует в сложных матчах, а нужно обязательно выдавать результат. Аргентинцы – все молодые, опытом не обладают. Кузяев, Ерохин и Полоз тоже находятся только в начале своей международной карьеры. Продолжает сказываться отсутствие сыгранности в центре поля: соперник отходит назад – нужны наигранные комбинации, наигранные связи – их нету. Опять-таки центральный треугольник недорабатывает.

Заметил еще одно: атмосфера на стадионе все-таки сказывается. Я вовсе не о зрительской поддержке. Под закрытой крышей было заметно, как тяжело дышат игроки обеих команд, не хватало воздуха. Да и поле оказалось неровное – к чему бы это? Казалось бы, на нем никто не играет в перерывах между домашними матчами «Зенита». И потом грузом наваливается большая ответственность, когда все твердят вокруг – и болельщики, и тренерский штаб, и СМИ – что, мол, «Зенит» – чемпион, что он должен и Лигу Европы выигрывать. Получается, что нужно постоянно играть на заказ. А это вообще не правильно. Нужно, кроме того, что стараться давать результат, получать еще и удовольствие от игры. Игроки сбросили груз психологического давления, когда только счет в матче с «Русенборгом» стал 3:0.

– То есть «Зенит» не намеренно отдавал инициативу – так складывалось противостояние?

– Просто во втором тайме защитники «Зенита» встали. Игроки, которые должны двигаться более интенсивно, встали. Это основа зенитовской игры в последнее время – активный отбор в центре поля. Как выясняется, не так-то просто держать длительное время высокий тонус, чтобы постоянно играть на перехватах, на опережениях, постоянно вести борьбу в центральном круге, влетать в контратаку. Для этого нужна особая подготовка и настрой. Когда один-два игрока выпадают из такой игры, она ломается.

Во втором тайме, когда Ригони забивал третий гол, прошла неаккуратная поперечная передача соперника – он ее и перехватил. А ведь раньше это была одна из явных черт «Зенита»: все игроки средней линии были постоянно готовы к таким перехватам и вели борьбу, имелись в составе быстрые футболисты с быстрыми ногами, которые вылетали в контратаки. Кокорин в основном после таких контратак и забивал свои голы – сейчас этих контратак практически нет.

– И Кокорин не забивает…

– У него и моментов-то не было, а у Ригони – шесть! Потом, мы уже привыкли, что Паредесу все отдают половину мячей, и он с легкостью большого мастера направляет их туда, куда это необходимо. А тут он половину передач сделал назад – состояние не позволяло играть в привычный футбол.

Так что это была трудная победа. Соперник был не настолько силен, чтобы создать трудности, но зенитовцам приходилось бороться в очередной раз с собственным состоянием.

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига Европы Зенит Веденеев Сергей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1508480806
Играть на заказ - главная задача футболеров-профи. Кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Вот был заказ - не выиграть у Арса, его и выполнили. Кто, иначе, будет ходить на футбол, если отрыв очков 10? Нужна интрига. иначе бабок не видать! Вот сейчас с конями будет интрига, а потом с паровозами. Полный стадион набьется. Кстати, после выигрыша у коней, прогнозирую ничью с локами. Для поддержания интриги...
Ответить
Главные новости
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
2
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
1
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
2
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
13:56
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
6
Воспитанник «Зенита» подпишет 4-летний контракт с участником ЛЧ
13:43
2
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
10
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
3
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
3
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+