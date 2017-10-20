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    Нигматуллин: «У «Локомотива» нет конкурентов в борьбе за первое место в группе Лиги Европы»

    Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал победу «Локомотива» над «Шерифом» на групповой стадии Лиги Европы.

    «Считаю, что результат неплохой. Особенно, если брать турнирную таблицу. По игре, честно говоря, соперник не особо впечатлил. Команда среднего уровня.

    «Локомотив» начал хорошо, забил гол, но после расслабился. Гилерме получил совершенно ненужную желтую карточку. Эмоции переполняли в той ситуации. Могу похвалить его за два совершенных сейва в концовке встречи, но предупреждение подпортило впечатление.

    Не считаю «Шериф» конкурентом «железнодорожников» в борьбе за первое место в группе. Я бы сказал, что у «Локомотива» нет конкурентов», — сказал Нигматуллин.

    Оставшиеся матчи «Локомотива» на групповом этапе Лиги Европы-2017/18:

    4-й тур: Локомотив – Шериф (2-е ноября)

    5-й тур: Локомотив – Копенгаген (23-е ноября)

    6-й тур: Фастав – Локомотив (7-е декабря)

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.10.2017 01:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 20 октября 2017, 13:39

      нет оправдания такой игре. повезло еще, что группа самая ущербная в ЛЕ..

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 октября 2017, 11:24

      Не согласен. Заранее не стоит никого сбрасывать со счетов, тем более вон как Локо не просто вчера пришлось.

      1
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      Рейтинг: +4915

      neveldomha 20 октября 2017, 09:42

      По вчерашней игре - Шериф вполне составил Локо конкуренцию, с учетом того что очко, полученное Локо в матче - это заслуга только Гиллерме. В целом, команда играла отвратительно.

      2
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      Рейтинг: +4086

      raritet 20 октября 2017, 09:20

      тем не менее, паровозики -молодцы, ведь могли и проиграть.

      0
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      Рейтинг: +479

      R-W_warrior 20 октября 2017, 05:53

      Не понял-Победу?!Один я чего-то не знаю,или что?А вообще-от Локо ожидал большего,хоть и знал,что легко не будет.

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