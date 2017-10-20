Нигматуллин: «У «Локомотива» нет конкурентов в борьбе за первое место в группе Лиги Европы»

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал победу «Локомотива» над «Шерифом» на групповой стадии Лиги Европы.

«Считаю, что результат неплохой. Особенно, если брать турнирную таблицу. По игре, честно говоря, соперник не особо впечатлил. Команда среднего уровня.

«Локомотив» начал хорошо, забил гол, но после расслабился. Гилерме получил совершенно ненужную желтую карточку. Эмоции переполняли в той ситуации. Могу похвалить его за два совершенных сейва в концовке встречи, но предупреждение подпортило впечатление.

Не считаю «Шериф» конкурентом «железнодорожников» в борьбе за первое место в группе. Я бы сказал, что у «Локомотива» нет конкурентов», — сказал Нигматуллин.

Оставшиеся матчи «Локомотива» на групповом этапе Лиги Европы-2017/18:

4-й тур: Локомотив – Шериф (2-е ноября)

5-й тур: Локомотив – Копенгаген (23-е ноября)

6-й тур: Фастав – Локомотив (7-е декабря)