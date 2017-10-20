Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Нигматуллин: «У «Локомотива» нет конкурентов в борьбе за первое место в группе Лиги Европы»

Нигматуллин: «У «Локомотива» нет конкурентов в борьбе за первое место в группе Лиги Европы»

20 октября 2017, 01:48
5

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал победу «Локомотива» над «Шерифом» на групповой стадии Лиги Европы.

«Считаю, что результат неплохой. Особенно, если брать турнирную таблицу. По игре, честно говоря, соперник не особо впечатлил. Команда среднего уровня.

«Локомотив» начал хорошо, забил гол, но после расслабился. Гилерме получил совершенно ненужную желтую карточку. Эмоции переполняли в той ситуации. Могу похвалить его за два совершенных сейва в концовке встречи, но предупреждение подпортило впечатление.

Не считаю «Шериф» конкурентом «железнодорожников» в борьбе за первое место в группе. Я бы сказал, что у «Локомотива» нет конкурентов», — сказал Нигматуллин.

Оставшиеся матчи «Локомотива» на групповом этапе Лиги Европы-2017/18:

4-й тур: Локомотив – Шериф (2-е ноября)

5-й тур: Локомотив – Копенгаген (23-е ноября)

6-й тур: Фастав – Локомотив (7-е декабря)

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Шериф Локомотив Нигматуллин Руслан
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R-W_warrior
1508468001
Не понял-Победу?!Один я чего-то не знаю,или что?А вообще-от Локо ожидал большего,хоть и знал,что легко не будет.
Ответить
raritet
1508480442
тем не менее, паровозики -молодцы, ведь могли и проиграть.
Ответить
neveldomha
1508481775
По вчерашней игре - Шериф вполне составил Локо конкуренцию, с учетом того что очко, полученное Локо в матче - это заслуга только Гиллерме. В целом, команда играла отвратительно.
Ответить
OfaZavr
1508487851
Не согласен. Заранее не стоит никого сбрасывать со счетов, тем более вон как Локо не просто вчера пришлось.
Ответить
Diesel133
1508495993
нет оправдания такой игре. повезло еще, что группа самая ущербная в ЛЕ..
Ответить
Главные новости
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
2
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
1
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
2
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
13:56
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
6
Воспитанник «Зенита» подпишет 4-летний контракт с участником ЛЧ
13:43
2
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
10
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
3
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
3
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+