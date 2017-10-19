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    Ригони – о хет-трике: «Надо еще раз сфотографироваться с Месси»

    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони прокомментировал победу над «Русенборгом» (3:1) в Лиге Европы. 24-летний аргентинец оформил хет-трик.

    «Мне подарили мяч в честь того, что я забил три гола. Я быстренько его взял, чтобы оставить на память, его подписала вся команда. Я хорошо себя чувствовал, был в отличной физической форме в этом матче. Конечно, голы придают дополнительной мотивации. В целом вся команда сегодня вышла с хорошим зарядом и ответственно подошла к матчу. Быстрый гол — это очень хорошо, он позволил сразу взять игру под контроль. Думаю, мы сегодня по всем параметрам превосходили соперника.

    Все хотят сфотографироваться с Месси (партнеры по сборной Аргентины – прим. «Бомбардира»), для меня это памятное фото. Чтобы сделать еще один хет-трик, надо еще раз сфотографироваться с Месси. Это самое надежное. Да, действительно, это мой первый хет-трик, до этого были только дубли. Конечно, это особенный момент для меня. Я вышел на новый уровень, буду стараться и дальше, чтобы сделать еще не один хет-трик, а главное, буду работать на команду», – сказал хавбек.

    Ригони возглавил список бомбардиров турнира.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.10.2017 23:10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 20 октября 2017, 10:53

      Новый лидер.

      0
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      Рейтинг: +224

      Хакасия 20 октября 2017, 04:37

      Играет вся команда, а забивает один и это хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 20 октября 2017, 03:41

      Ай да красава, поздравляю...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 20 октября 2017, 00:09

      Кокорин начал сдавать позиции.

      1
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      Рейтинг: +105

      Ден Батонг > polt 20 октября 2017, 00:20

      у любого игрока бывает засуха
      главное работает, на месте не стоит.
      если так же продолжит пахать, то все будет хорошо!

      3
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      Рейтинг: +122

      Prince_of_Dark 19 октября 2017, 23:18

      Лучший сегодня.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 19 октября 2017, 23:15

      Лучше пообщайся мило с Миллером и будешь херачить покеры.

      0
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