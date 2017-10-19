Ригони – о хет-трике: «Надо еще раз сфотографироваться с Месси»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони прокомментировал победу над «Русенборгом» (3:1) в Лиге Европы. 24-летний аргентинец оформил хет-трик.

«Мне подарили мяч в честь того, что я забил три гола. Я быстренько его взял, чтобы оставить на память, его подписала вся команда. Я хорошо себя чувствовал, был в отличной физической форме в этом матче. Конечно, голы придают дополнительной мотивации. В целом вся команда сегодня вышла с хорошим зарядом и ответственно подошла к матчу. Быстрый гол — это очень хорошо, он позволил сразу взять игру под контроль. Думаю, мы сегодня по всем параметрам превосходили соперника.

Все хотят сфотографироваться с Месси (партнеры по сборной Аргентины – прим. «Бомбардира»), для меня это памятное фото. Чтобы сделать еще один хет-трик, надо еще раз сфотографироваться с Месси. Это самое надежное. Да, действительно, это мой первый хет-трик, до этого были только дубли. Конечно, это особенный момент для меня. Я вышел на новый уровень, буду стараться и дальше, чтобы сделать еще не один хет-трик, а главное, буду работать на команду», – сказал хавбек.

Ригони возглавил список бомбардиров турнира.