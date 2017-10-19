Нигматуллин: «Локомотив» должен играть первым номером против «Шерифа»

Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча московского клуба против «Шерифа» в матче 3-го тура групповой стадии Лиги Европы.

«При всем уважении к «Шерифу», к молдавскому футболу, все-таки уровень у них гораздо ниже. «Локомотив» — несомненный фаворит сегодняшней игры и должен продемонстрировать все свое мастерство. Главным нашим соперником в этом матче могут стать лишь сами «железнодорожники», которые плохо настроятся на матч. Я совершенно случайно послушал — и сильно пожалел — «сторис» (формат инстаграма – прим. «Бомбардира») Дмитрия Тарасова. Понял для себя, что с настроем не все в порядке. Но надеюсь, на футбольном поле все-таки будет лучше.

Сегодня «Локомотив» однозначно должен играть первым номером. Хотя он зачастую прежде всего заботится о надежной обороне, а уже потом об атаке, но в этом матче «железнодорожники» должны доминировать. «Локомотив» постарается реабилитироваться после игры с «Уфой» (0:1). Любому целеустремленному и самолюбивому спортсмену после поражения хочется побыстрее победить в следующем матче. Хочется вернуть веру в самого себя, веру тренера и болельщиков.

Что касается «Шерифа», то команда пробилась в Лигу Европы, что говорит об определенном уровне. В еврокубках откровенно слабых соперников быть не должно. Думаю, они захотят перед старшим братом показать себя во всей красе. Хотя я считаю, что «Уфа» потенциально сильнее молдавского клуба. Думаю, «Локомотив» сегодня победит со счетом 3:1», — сказал Нигматуллин.

Встреча начнется в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.