ЦСКА оштрафован на 100 тысяч за поведение фанатов на игре с «Краснодаром»

18 октября состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, который разбирал нарушения нормативных документов по итогам 13 тура РФПЛ. В частности, штраф получил московский ЦСКА, чьи болельщики на матче с «Краснодаром» жгли файера.

«За использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию – оштрафовать ЦСКА на 100 000 (Cто тысяч) рублей», – гласит постановление комитета.

Напомним, что армейцы выиграли встречу с минимальным счетом.