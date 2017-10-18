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    ЦСКА оштрафован на 100 тысяч за поведение фанатов на игре с «Краснодаром»

    18 октября состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, который разбирал нарушения нормативных документов по итогам 13 тура РФПЛ. В частности, штраф получил московский ЦСКА, чьи болельщики на матче с «Краснодаром» жгли файера.

    «За использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию – оштрафовать ЦСКА на 100 000 (Cто тысяч) рублей», – гласит постановление комитета.

    Напомним, что армейцы выиграли встречу с минимальным счетом.

    Источник: РФС

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    18.10.2017 20:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1171

      Argon 20 октября 2017, 16:58

      В Магниты их на исправительные работы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 19 октября 2017, 08:50

      нужно следующий раз армейских фанов не пускать на стадион, возможно это, Сергей Николаевич?

      1
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      Рейтинг: +12

      zeptor 18 октября 2017, 21:20

      ну всё,еще 2 года трансферов небудет

      2
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