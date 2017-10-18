Ещенко: «Спартак» просто использовал свои моменты»

Просто подал, просто забил...
Эх, где ты с Зенитом был?
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов его команда использовала все свои голевые моменты, в отличие от «Севильи». При этом он отметил, что соперник создал опасных моментов не меньше, но не смог их реализовать.
Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» закончился со счетом 5:1. Красно-белые после этой игры делят вершину турнирной таблицы с «Ливерпулем» – у команд по пять очков. Испанцы идут на третьей позиции с четырьмя очками. «Марибор» замыкает турнирную таблицу.
— Андрей, после такой победы «Спартака» все задаются вопросом: что это было?
— Мы просто использовали свои моменты и забили пять мячей.
— Почему «Севилья» во втором тайме ничего не смогла противопоставить вашей команде?
— Ну почему не смогла — они много атаковали, создавали опасные моменты. Другое дело, что им не удалось забить столько, сколько забили мы.
— Защитники не раз выручали голкипера «Спартака» Александра Селихова: Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров выносили мяч буквально из пустых ворот...
— Ну, наверное, это и переломило ход матча. Если бы ребята не спасли команду от гола, возможно, все могло сложиться по-другому.
— Самым ключевым эпизодом стал «сэйв» Комбарова в начале второго тайма?
— В том эпизоде не только Комбаров выручил — за несколько секунд до этого Селихов бросился в ноги сопернику. Все вместе отстояли ворота.
— В эпизоде с единственным голом «Севильи» многим показалось, что после подачи углового был фол на Денисе Глушакове, на которого буквально оперлись соперники. Это действительно так?
— Сейчас не могу ничего сказать, повтора этого эпизода еще не видел.