Ещенко: «Спартак» просто использовал свои моменты»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов его команда использовала все свои голевые моменты, в отличие от «Севильи». При этом он отметил, что соперник создал опасных моментов не меньше, но не смог их реализовать.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» закончился со счетом 5:1. Красно-белые после этой игры делят вершину турнирной таблицы с «Ливерпулем» – у команд по пять очков. Испанцы идут на третьей позиции с четырьмя очками. «Марибор» замыкает турнирную таблицу.

— Андрей, после такой победы «Спартака» все задаются вопросом: что это было?

— Мы просто использовали свои моменты и забили пять мячей.

— Почему «Севилья» во втором тайме ничего не смогла противопоставить вашей команде?

— Ну почему не смогла — они много атаковали, создавали опасные моменты. Другое дело, что им не удалось забить столько, сколько забили мы.

— Защитники не раз выручали голкипера «Спартака» Александра Селихова: Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров выносили мяч буквально из пустых ворот...

— Ну, наверное, это и переломило ход матча. Если бы ребята не спасли команду от гола, возможно, все могло сложиться по-другому.

— Самым ключевым эпизодом стал «сэйв» Комбарова в начале второго тайма?

— В том эпизоде не только Комбаров выручил — за несколько секунд до этого Селихов бросился в ноги сопернику. Все вместе отстояли ворота.

— В эпизоде с единственным голом «Севильи» многим показалось, что после подачи углового был фол на Денисе Глушакове, на которого буквально оперлись соперники. Это действительно так?

— Сейчас не могу ничего сказать, повтора этого эпизода еще не видел.