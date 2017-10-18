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    Ещенко: «Спартак» просто использовал свои моменты»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов его команда использовала все свои голевые моменты, в отличие от «Севильи». При этом он отметил, что соперник создал опасных моментов не меньше, но не смог их реализовать.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» закончился со счетом 5:1. Красно-белые после этой игры делят вершину турнирной таблицы с «Ливерпулем» – у команд по пять очков. Испанцы идут на третьей позиции с четырьмя очками. «Марибор» замыкает турнирную таблицу.

    — Андрей, после такой победы «Спартака» все задаются вопросом: что это было?

    — Мы просто использовали свои моменты и забили пять мячей.

    — Почему «Севилья» во втором тайме ничего не смогла противопоставить вашей команде?

    — Ну почему не смогла — они много атаковали, создавали опасные моменты. Другое дело, что им не удалось забить столько, сколько забили мы.

    — Защитники не раз выручали голкипера «Спартака» Александра Селихова: Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров выносили мяч буквально из пустых ворот...

    — Ну, наверное, это и переломило ход матча. Если бы ребята не спасли команду от гола, возможно, все могло сложиться по-другому.

    — Самым ключевым эпизодом стал «сэйв» Комбарова в начале второго тайма?

    — В том эпизоде не только Комбаров выручил — за несколько секунд до этого Селихов бросился в ноги сопернику. Все вместе отстояли ворота.

    — В эпизоде с единственным голом «Севильи» многим показалось, что после подачи углового был фол на Денисе Глушакове, на которого буквально оперлись соперники. Это действительно так?

    — Сейчас не могу ничего сказать, повтора этого эпизода еще не видел.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    18.10.2017 06:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 18 октября 2017, 08:30

      Просто подал, просто забил...
      Эх, где ты с Зенитом был?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 октября 2017, 06:51

      Просто удача была на стороне Спартака.

      2
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