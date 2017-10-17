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США может пригласить Блана на пост главного тренера

17 октября 2017, 16:44
1

Федерация футбола США может пригласить бывшего главного тренера «ПСЖ» и сборной Франции Лорана Блана на пост рулевого национальной команды.

Напомним, американцы под руководством Брюса Арены не смогли пробиться в финальную часть чемпионата мира-2018, после чего 66-летний специалист покинул команду.

Последним местом работы Блана был «ПСЖ» (2013-2016 годы), который он трижды привел к золотым медалям чемпионата Франции. Кроме того, специалист также выигрывал Лигу 1 с «Бордо», а со сборной Франции дошел до четвертьфинала чемпионата Европы 2012 года.

Источник: Francefootball
КОНКАКАФ США Блан Лоран
Комментарии (1)
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1508250338
действительно. нужно что то менять
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