США может пригласить Блана на пост главного тренера

Федерация футбола США может пригласить бывшего главного тренера «ПСЖ» и сборной Франции Лорана Блана на пост рулевого национальной команды.

Напомним, американцы под руководством Брюса Арены не смогли пробиться в финальную часть чемпионата мира-2018, после чего 66-летний специалист покинул команду.

Последним местом работы Блана был «ПСЖ» (2013-2016 годы), который он трижды привел к золотым медалям чемпионата Франции. Кроме того, специалист также выигрывал Лигу 1 с «Бордо», а со сборной Франции дошел до четвертьфинала чемпионата Европы 2012 года.