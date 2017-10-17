Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    США может пригласить Блана на пост главного тренера

    Федерация футбола США может пригласить бывшего главного тренера «ПСЖ» и сборной Франции Лорана Блана на пост рулевого национальной команды.

    Напомним, американцы под руководством Брюса Арены не смогли пробиться в финальную часть чемпионата мира-2018, после чего 66-летний специалист покинул команду.

    Последним местом работы Блана был «ПСЖ» (2013-2016 годы), который он трижды привел к золотым медалям чемпионата Франции. Кроме того, специалист также выигрывал Лигу 1 с «Бордо», а со сборной Франции дошел до четвертьфинала чемпионата Европы 2012 года.

    Источник: Francefootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.10.2017 16:44
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 17 октября 2017, 17:25

      действительно. нужно что то менять

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11