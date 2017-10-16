Стерлинг: «Не думал о переходе в «Арсенал» ни минуты»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал интерес со стороны «Арсенала» в период минувшего трансферного окна.

«Я не нуждался в беседе с Гвардиолой, потому что уже поговорил с ним в межсезонье. Негативных эмоций не было. Проснулся, прочитал эту новость, и не поверил ни одному слову из текста.

Я не переживал по этому поводу, ведь Пеп – честный человек, и обязательно поставил бы меня в известность, если бы решил продать. Поэтому я не думал об этом ни минуты.

Мой контракт рассчитан на пять лет. Осталось два с половиной года, и я вижу себя только здесь – играя в футбол с отличной командой под руководством отличного тренера», – сказал 22-летний игрок сборной Англии.

В текущем сезоне Стерлинг забил семь голов и отдал две результативные передачи в 10-ти играх всех турниров. «Горожане» лидируют в турнирной таблице английской Премьер-лиги.