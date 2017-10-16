Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Стерлинг: «Не думал о переходе в «Арсенал» ни минуты»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал интерес со стороны «Арсенала» в период минувшего трансферного окна.

    «Я не нуждался в беседе с Гвардиолой, потому что уже поговорил с ним в межсезонье. Негативных эмоций не было. Проснулся, прочитал эту новость, и не поверил ни одному слову из текста.

    Я не переживал по этому поводу, ведь Пеп – честный человек, и обязательно поставил бы меня в известность, если бы решил продать. Поэтому я не думал об этом ни минуты.

    Мой контракт рассчитан на пять лет. Осталось два с половиной года, и я вижу себя только здесь – играя в футбол с отличной командой под руководством отличного тренера», – сказал 22-летний игрок сборной Англии.

    В текущем сезоне Стерлинг забил семь голов и отдал две результативные передачи в 10-ти играх всех турниров. «Горожане» лидируют в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

    Источник: Independent.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.10.2017 21:20
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7737

      mihail200606 16 октября 2017, 21:41

      Нечего там щас делать, при арсене..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 > mihail200606 17 октября 2017, 10:56

      Арсен и есть Арсенал))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11