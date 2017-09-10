«Арсенал» рассчитывает заполучить Стерлинга

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может продолжить карьеру в «Арсенале». Как сообщается, «канониры» продолжают рассчитывать заполучить футболиста, хотя ранее главный тренер «МС» Хосеп Гвардиола наложил вето на предлагаемый обмен с участием Стерлинга и Алексиса Санчеса, предпочитая заполучить чилийца напрямую за денежную компенсацию. Рыночная стоимость хавбека манкунианцев оценивается в 45 миллионов евро. Утверждается, что 22-летний Стерлинг готов пойти на смену клубной прописки.

В нынешнем сезоне футболист провел в чемпионате Англии три матча, в которых забил два гола.