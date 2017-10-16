Кирилл Комбаров: «Просто надо было вырезать хорошую передачу в штрафную»

Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров не считает, что его результативный пас в матче с «Зенитом» на Эванса Кангва чем-то отличается от других подобных передач.

«Это стандартная ситуация, ничего сложного – просто надо было вырезать хорошую передачу в штрафную. А там уже нападающий открылся в ту зону, куда должен был открываться, и забил гол», – сказал Комбаров после матча.

Игра 13-го утра российской Премьер-лиги «Зенит» – «Арсенал» закончилась со счетом 0:1. «Зенит» с 28-ю очками сохранил лидирующую позицию в турнирной таблице, «Арсенал» набрал 17 очков и расположился на девятой строчке.