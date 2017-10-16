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    Кирилл Комбаров: «Просто надо было вырезать хорошую передачу в штрафную»

    Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров не считает, что его результативный пас в матче с «Зенитом» на Эванса Кангва чем-то отличается от других подобных передач.

    «Это стандартная ситуация, ничего сложного – просто надо было вырезать хорошую передачу в штрафную. А там уже нападающий открылся в ту зону, куда должен был открываться, и забил гол», – сказал Комбаров после матча.

    Игра 13-го утра российской Премьер-лиги «Зенит» – «Арсенал» закончилась со счетом 0:1. «Зенит» с 28-ю очками сохранил лидирующую позицию в турнирной таблице, «Арсенал» набрал 17 очков и расположился на девятой строчке.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.10.2017 10:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 16 октября 2017, 13:15

      Спартаковская школа сработала.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 октября 2017, 12:22

      В Спартаке бы делал такие передачи до сих пор там играл)

      2
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 16 октября 2017, 10:50

      Передача, действительно, удалась!... Оказывается ничего сложного в этом нет, всё просто... Почему только у наших мастеров ТАК получается по великим праздникам?!...
      Кирилл Владимирович, продолжайте просто играть в футбол! Удачно!!

      3
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak > insider_retro 16 октября 2017, 13:17

      Я на первенстве города справа почти с центра пнул вперёд,
      Вратарь вышел, ветер дунул, мяч в воротах завершил полёт.
      Потом я так же говорил: просто надо было попасть...
      Скромен, силён. Повторить не удалось хотя бы ещё раз.

      1
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro > subbotaspartak 16 октября 2017, 13:26

      Простой и удачный удар. который дал результат - потому и запомнился... У каждого, наверное, есть такие и похожие эпизоды...

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