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    Глушаков не теряет веры в чемпионство «Спартака» в текущем сезоне

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил, что рано говорить о чемпионстве «Зенита» в этом сезоне. Футболист пообещал, что борьба продолжится до последнего тура.

    «Кто сказал, что «Зенит» не догнать? Гонка продолжается. Восемь очков можно отыгрывать, в практике масса таких случаев. Тем более мы теряли очки в выигрышных матчах и сами виноваты. «Динамо», «Уфа», «Тосно», «Анжи», «СКА-Хабаровск», ЦСКА — вот уже 10-12 очков, которых нам не хватило до первого места.

    Еще треть сезона только прошла, и «Зенит» обязательно будет ошибаться еще, поэтому рассчитываем только на себя. Не хочу говорить гоп, но мы надежд на чемпионство не теряем и будем к нему стремиться.

    Ну да, они взяли нескольких аргентинцев, но в футбол играют не деньги. «Зенит» тоже теряет очки, как видите – с «Анжи», «Арсеналом». Из Кубка России они вылетели. Тут нужно еще посмотреть на календарь, потому что «Спартак» со всеми лидерами в первом круге уже сыграл. В общем, ждем матча в Москве, хотелось бы взять реванш за 1:5», – сказал Глушаков.

    «Зенит» после 13 туров возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея на своем счету 28 очков. «Спартак» идет пятым, отставание от лидера составляет восемь очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.10.2017 09:16
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +479

      R-W_warrior 16 октября 2017, 20:50

      Всё исключительно в ваших руках.парни.

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 16 октября 2017, 13:51

      Ну, мечтать можно, но Зенит не догнать

      1
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      Рейтинг: +588

      спартач-тверь > acer2003 16 октября 2017, 15:41

      Догонять и не надо нас подожут

      0
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 16 октября 2017, 13:27

      Понятно, что ошибки у Зенита будут,
      Важней своих не допускать.
      Руки не опускать,
      Найти и не сдаваться, бороться и искать.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 октября 2017, 13:25

      Я в вас верю.

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 16 октября 2017, 12:49

      Впереди Андалусия?!!
      Ваше слово, товарищ маузер.

      1
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      Рейтинг: +588

      спартач-тверь 16 октября 2017, 12:49

      Мы крючкохвостые тоже Верим!

      3
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      Рейтинг: +451

      frizom 16 октября 2017, 12:43

      надо простои играть, каждый матч... выходить и биться за победу...
      а очки считать весной.

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 16 октября 2017, 12:34

      Киев в своё время догоняли и Газпрём можно...

      0
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      Рейтинг: +129

      VVS1985 16 октября 2017, 12:21

      Я бы не сказал, что с Уфой потеряли очки....там все-таки 0-0 был....но то, что у Динамо, Анжи, Тосно, Локо и СКА должны были обыгрывать, это факт...вести два мяча походу встречи и терять очки - это полная фигня....единственное поражение по делу это от Зенита....Там питерцы разделали красно-белых под орех... Даже не знаю, Питер конкретно настраивается на Спартак, поэтому думаю и в Москве те добудут победу.....а вообще смотрю на календарь РФПЛ и диву даюсь, как можно играть в футбол, например в Москве, 4 декабря, тем более проводить дерби...я думаю, если бы Прядкин хоть немного играл в футбол, такого издевательства над футболистами и болельщиками не было бы.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 октября 2017, 12:15

      ну и правильно. никогда не опускать рук и подкреплять хорошей игрой!

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