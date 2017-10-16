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  • Глушаков не теряет веры в чемпионство «Спартака» в текущем сезоне

Глушаков не теряет веры в чемпионство «Спартака» в текущем сезоне

16 октября 2017, 09:16
15

Капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил, что рано говорить о чемпионстве «Зенита» в этом сезоне. Футболист пообещал, что борьба продолжится до последнего тура.

«Кто сказал, что «Зенит» не догнать? Гонка продолжается. Восемь очков можно отыгрывать, в практике масса таких случаев. Тем более мы теряли очки в выигрышных матчах и сами виноваты. «Динамо», «Уфа», «Тосно», «Анжи», «СКА-Хабаровск», ЦСКА — вот уже 10-12 очков, которых нам не хватило до первого места.

Еще треть сезона только прошла, и «Зенит» обязательно будет ошибаться еще, поэтому рассчитываем только на себя. Не хочу говорить гоп, но мы надежд на чемпионство не теряем и будем к нему стремиться.

Ну да, они взяли нескольких аргентинцев, но в футбол играют не деньги. «Зенит» тоже теряет очки, как видите – с «Анжи», «Арсеналом». Из Кубка России они вылетели. Тут нужно еще посмотреть на календарь, потому что «Спартак» со всеми лидерами в первом круге уже сыграл. В общем, ждем матча в Москве, хотелось бы взять реванш за 1:5», – сказал Глушаков.

«Зенит» после 13 туров возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея на своем счету 28 очков. «Спартак» идет пятым, отставание от лидера составляет восемь очков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Глушаков Денис
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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RedWhiteFans2
1508134836
Началось. Один матч сыграли более менее с долей везения и мы чемпионы. А что в начале сезона так не играли?..
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Maxim Nik
1508137878
Правильно, не надо сдаваться, борьба продолжается!
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insider_retro
1508140528
Подкрепить бы сказанное стабильными положительными результатами!!.. Если команда не теряет надежд, поделитесь вдохновением с поклонниками и болельщиками через результативные победы и захватывающую игру!!...
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polt
1508140750
С такой игрой Зенита очень даже возможно.
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OfaZavr
1508145314
ну и правильно. никогда не опускать рук и подкреплять хорошей игрой!
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VVS1985
1508145710
Я бы не сказал, что с Уфой потеряли очки....там все-таки 0-0 был....но то, что у Динамо, Анжи, Тосно, Локо и СКА должны были обыгрывать, это факт...вести два мяча походу встречи и терять очки - это полная фигня....единственное поражение по делу это от Зенита....Там питерцы разделали красно-белых под орех... Даже не знаю, Питер конкретно настраивается на Спартак, поэтому думаю и в Москве те добудут победу.....а вообще смотрю на календарь РФПЛ и диву даюсь, как можно играть в футбол, например в Москве, 4 декабря, тем более проводить дерби...я думаю, если бы Прядкин хоть немного играл в футбол, такого издевательства над футболистами и болельщиками не было бы.
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frizom
1508146994
надо простои играть, каждый матч... выходить и биться за победу... а очки считать весной.
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спартач-тверь
1508147343
Мы крючкохвостые тоже Верим!
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subbotaspartak
1508149650
Понятно, что ошибки у Зенита будут, Важней своих не допускать. Руки не опускать, Найти и не сдаваться, бороться и искать.
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acer2003
1508151082
Ну, мечтать можно, но Зенит не догнать
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