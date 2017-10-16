Глушаков не теряет веры в чемпионство «Спартака» в текущем сезоне

Капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил, что рано говорить о чемпионстве «Зенита» в этом сезоне. Футболист пообещал, что борьба продолжится до последнего тура.

«Кто сказал, что «Зенит» не догнать? Гонка продолжается. Восемь очков можно отыгрывать, в практике масса таких случаев. Тем более мы теряли очки в выигрышных матчах и сами виноваты. «Динамо», «Уфа», «Тосно», «Анжи», «СКА-Хабаровск», ЦСКА — вот уже 10-12 очков, которых нам не хватило до первого места.

Еще треть сезона только прошла, и «Зенит» обязательно будет ошибаться еще, поэтому рассчитываем только на себя. Не хочу говорить гоп, но мы надежд на чемпионство не теряем и будем к нему стремиться.

Ну да, они взяли нескольких аргентинцев, но в футбол играют не деньги. «Зенит» тоже теряет очки, как видите – с «Анжи», «Арсеналом». Из Кубка России они вылетели. Тут нужно еще посмотреть на календарь, потому что «Спартак» со всеми лидерами в первом круге уже сыграл. В общем, ждем матча в Москве, хотелось бы взять реванш за 1:5», – сказал Глушаков.

«Зенит» после 13 туров возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея на своем счету 28 очков. «Спартак» идет пятым, отставание от лидера составляет восемь очков.