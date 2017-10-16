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Куртиян: «Зенит» без аргентинцев – это катастрофа»

16 октября 2017, 06:51
2

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Куртиян назвал главную проблему команды в матче с «Арсеналом». По его словам – проблема в медлительности игроков «Зенита».

Игра 13-го утра российской Премьер-лиги «Зенит» – «Арсенал» закончилась со счетом 0:1. «Зенит» с 28-ю очками сохранил лидирующую позицию в турнирной таблице, «Арсенал» набрал 17 очков и расположился на девятой строчке.

– Вы могли себе представить, что «Арсенал» увезет три очка из Петербурга?

– По ходу матча было понимание, что придется непросто. Футболисты очень медленно думали, очень медленно играли. Но поражение стало неожиданным, конечно.

– Маммана, Паредес и Ригони летали в Эквадор и на поле в матче с «Арсеналом» в основе не вышли. А Месси забил эквадорцам трижды, потом перелетел через океан и днем ранее отыграл классный матч против мадридского «Атлетико»...

– Не забывайте, что такие как Месси бывают один на тысячу. Даже один на миллион. Зенитовские аргентинцы моложе Месси, но это игроки на перспективу. Надежда на то, что они будут вместе с командой расти. Но и сегодня без них тяжело: не хватает того, кто принимал бы решения и делал это быстро.

– То есть сразу заметны отличия «Зенита» с аргентинцами, который играл против «Реала Сосьедад», и того, что вышел против «Арсенала»?

– Когда нет аргентинцев, честно говоря, на сегодняшний день это катастрофа. «Банка» не длинная, поэтому, когда они не играют, не все получается.

– Может следует учесть и то, что совсем недавно команда Божовича расправилась и с «Краснодаром»…

– «Арсенал» на самом деле хорошая команда. Там работает грамотный специалист. Но я не думаю, что самой большой проблемой «Зенита» был «Арсенал». Самой большой проблемой было то, что питерские игроки сегодня были очень медленными. Когда мяч двигается быстрее, игра смотрится по-другому. Для того чтобы вскрывать оборону, необходимо менять направление атаки. К тому же Кокорин сегодня смотрелся не очень ярко.

– Почему же тогда телезрители голосуют за него как за лучшего игрока матча?

– Сегодня и ему не хватало движения, потому не было голевых ситуаций. В игре с «Арсеналом» Кокорин был не очень заметен. Выбрали его, скорее всего, по инерции.

– Часто бывает, что команда после перерыва на матчи сборных предстает разобранной…

– Конечно, вызов в сборную и игры за национальную команду оставляют свой отпечаток. Перелеты, тем более в Южную Америку, сказываются на состоянии игроков. Может, поэтому и Паредес не играл с первых минут, а ведь он основной полузащитник в команде Манчини. С другой стороны, вы сами заметили, что вот Месси сыграл с эквадорцами и откатал фантастический матч.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал
Комментарии (2)
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спартач-тверь
1508158805
Без Аргентинцев -это без медалей
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Александ1982
1508166011
вот оно аргентинское чудо)))
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