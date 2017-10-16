Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Байдачный назвал закономерной победу «Арсенала» над «Зенитом»

    Известный тренер Анатолий Байдачный отметил проблемы, которые не позволили «Зениту» обыграть на своем поле тульский «Арсенал». Сюда он отнес усталость после матчей сборных команд, а также психологическую усталость.

    Игра 13-го утра российской Премьер-лиги «Зенит» – «Арсенал» закончилась со счетом 0:1. «Зенит» с 28-ю очками сохранил лидирующую позицию в турнирной таблице, «Арсенал» набрал 17 очков и расположился на девятой строчке.

    – Матч был не очень интересный, практически без возможностей для взятия ворот. Один момент у «Арсенала», удар, гол – и три очка у «канониров».

    – Как вам действия на поле «Зенита»?

    – Питерцы играли очень посредственно: футболисты то ли устали, то ли оказались не готовы после перерыва на матчи сборных. Плюс, наверное, психологически сине-бело-голубые хотели обойтись «малой кровью». И складывается такое ощущение, что всем, кто играет в позиционную атаку, нехватка сил не дает возможности добиться результата, а успех празднуют те, кто играет строго в обороне, садясь назад очень глубоко и надеясь на контр­атаки. Так же и ЦСКА в субботу выиграл у «Краснодара».

    – Победа «Арсенала» закономерна или более логичной была бы ничья?

    – Раз туляки выиграли, значит, это закономерно. «Арсенал» играл внимательно и надеялся на быструю атаку, которая у него в итоге получилась. А «Зенит» за два тайма не создал практически ни одного момента.

    – Тем не менее, кого выделите из состава сине-бело-голубых?

    – Большой объем работы выполнял Кокорин. Он единственный, кто обыгрывал впереди и пытался создать какие-то моменты.

    – Удачно ли вышел на замену Дзюба?

    – Достаточно неплохо. Артем продавливал оборону и цеплялся за мяч. Это было гораздо лучше, чем то, что наблюдалось до перерыва. Потому что в первом тайме в атаке у «Зенита» было вообще жутко.

    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.10.2017 06:09
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 октября 2017, 11:50

      полностью согласен.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11