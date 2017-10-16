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  • Байдачный назвал закономерной победу «Арсенала» над «Зенитом»

Байдачный назвал закономерной победу «Арсенала» над «Зенитом»

16 октября 2017, 06:09
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Известный тренер Анатолий Байдачный отметил проблемы, которые не позволили «Зениту» обыграть на своем поле тульский «Арсенал». Сюда он отнес усталость после матчей сборных команд, а также психологическую усталость.

Игра 13-го утра российской Премьер-лиги «Зенит» – «Арсенал» закончилась со счетом 0:1. «Зенит» с 28-ю очками сохранил лидирующую позицию в турнирной таблице, «Арсенал» набрал 17 очков и расположился на девятой строчке.

– Матч был не очень интересный, практически без возможностей для взятия ворот. Один момент у «Арсенала», удар, гол – и три очка у «канониров».

– Как вам действия на поле «Зенита»?

– Питерцы играли очень посредственно: футболисты то ли устали, то ли оказались не готовы после перерыва на матчи сборных. Плюс, наверное, психологически сине-бело-голубые хотели обойтись «малой кровью». И складывается такое ощущение, что всем, кто играет в позиционную атаку, нехватка сил не дает возможности добиться результата, а успех празднуют те, кто играет строго в обороне, садясь назад очень глубоко и надеясь на контр­атаки. Так же и ЦСКА в субботу выиграл у «Краснодара».

– Победа «Арсенала» закономерна или более логичной была бы ничья?

– Раз туляки выиграли, значит, это закономерно. «Арсенал» играл внимательно и надеялся на быструю атаку, которая у него в итоге получилась. А «Зенит» за два тайма не создал практически ни одного момента.

– Тем не менее, кого выделите из состава сине-бело-голубых?

– Большой объем работы выполнял Кокорин. Он единственный, кто обыгрывал впереди и пытался создать какие-то моменты.

– Удачно ли вышел на замену Дзюба?

– Достаточно неплохо. Артем продавливал оборону и цеплялся за мяч. Это было гораздо лучше, чем то, что наблюдалось до перерыва. Потому что в первом тайме в атаке у «Зенита» было вообще жутко.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Дзюба Артем Кокорин Александр Байдачный Анатолий
Комментарии (1)
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OfaZavr
1508143826
полностью согласен.
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