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    «Манчестер Юнайтед» не хочет включать Де Хеа в сделку по Бэйлу

    «Манчестер Юнайтед» не готов расстаться с вратарем команды Давидом Де Хеа. Как сообщается, манкунианцы опасаются, что «Реал» при возможной сделке по Гарету Бэйлу затребует у них включить в общий трансфер испанского голкипера. Англичане не готовы расстаться с футболистом.

    Ранее сообщалось, что «Реал» пойдет на продажу Бэйла при предложении в 100 миллионов евро. При этом мадридцы в прошлом сезоне были близки к подписанию Де Хеа, но не успели оформить все необходимые документы к закрытию заявочной кампании.

    Источник: Mirror.co.uk

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    15.10.2017 07:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 15 октября 2017, 12:15

      да выкиньте из головы идею о покупке бейла, не нужен он МЮ просто не нужен!!!

      0
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 15 октября 2017, 11:52

      Да не стоит он сейчас и половины этой суммы!!!

      -1
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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 15 октября 2017, 09:37

      Да сдался им этот Бейл, закончивший прогрессировать, последние годы только в лазарете сидит да зарплату огромную хавает. Полно игроков перспективных в мире куда интереснее.

      1
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      Рейтинг: +17368

      Garrincha58 15 октября 2017, 09:37

      зачем кому то нужен стеклянный Бейл?

      0
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