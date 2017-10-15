«Манчестер Юнайтед» не хочет включать Де Хеа в сделку по Бэйлу

«Манчестер Юнайтед» не готов расстаться с вратарем команды Давидом Де Хеа. Как сообщается, манкунианцы опасаются, что «Реал» при возможной сделке по Гарету Бэйлу затребует у них включить в общий трансфер испанского голкипера. Англичане не готовы расстаться с футболистом.

Ранее сообщалось, что «Реал» пойдет на продажу Бэйла при предложении в 100 миллионов евро. При этом мадридцы в прошлом сезоне были близки к подписанию Де Хеа, но не успели оформить все необходимые документы к закрытию заявочной кампании.