Аллегри: «Дибала и дальше будет пробивать пенальти»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение команды в матче с «Лацио» (1:2) в 8-м туре чемпионата Италии. В конце матча на 90+7 минуте форвард туринцев Пауло Дибала не смог реализовать пенальти.

«Мы должны улучшать свою игру, поскольку время от времени мы теряем концентрацию. Поздравляем «Лацио», они играли солидно.

Дибала? Он будет продолжать пробивать пенальти. Но ему надо быть более эффективным и оставаться спокойным», – заявил специалист.

«Ювентус» после восьми матчей занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

