Чемпионшип. «Вулверхэмптон» возглавил таблицу, Слуцкий упустил победу и другие результаты

Голы Диого Хоты и Лео Бонатини принесли «Вулверхэмптону» победу над «Астон Виллой» в 12-м туре Чемпоншипа.

«Волки» набрали 26 очков и вышли на первое место в турнирной таблице. «Вилла» с 19-ю баллами сохранила седьмое место.

«Халл Сити» под руководством Леонида Слуцкого сыграл вничью с «Норвич Сити» (1:1), пропустив решающий мяч на шестой добавленной минуте.

Результаты других матчей представлены ниже.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 12-й тур

Вулверхэмптон – Астон Вилла – 2:0 (0:0)

Норвич Сити – Халл Сити – 1:1 (0:1)

Барнсли – Мидлсбро – 2:2 (2:1)

Болтон – Шеффилд Уэнсдэй – 2:1 (1:0)

Брентфорд – Миллуолл – 1:0 (0:0)

Фулхэм – Престон Норт Энд – 2:2 (0:2)

Лидс – Рединг – 0:1 (0:0)

Шеффилд Юнайтед – Ипсвич Таун – 1:0 (0:0)

Сандерленд – Куинз Парк Рейнджерс – 1:1 (0:1)

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