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    Чемпионшип. «Вулверхэмптон» возглавил таблицу, Слуцкий упустил победу и другие результаты

    Голы Диого Хоты и Лео Бонатини принесли «Вулверхэмптону» победу над «Астон Виллой» в 12-м туре Чемпоншипа.

    «Волки» набрали 26 очков и вышли на первое место в турнирной таблице. «Вилла» с 19-ю баллами сохранила седьмое место.

    «Халл Сити» под руководством Леонида Слуцкого сыграл вничью с «Норвич Сити» (1:1), пропустив решающий мяч на шестой добавленной минуте.

    Результаты других матчей представлены ниже.

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 12-й тур

    Вулверхэмптон – Астон Вилла – 2:0 (0:0)

    Норвич Сити – Халл Сити – 1:1 (0:1)

    Барнсли – Мидлсбро – 2:2 (2:1)

    Болтон – Шеффилд Уэнсдэй – 2:1 (1:0)

    Брентфорд – Миллуолл – 1:0 (0:0)

    Фулхэм – Престон Норт Энд – 2:2 (0:2)

    Лидс – Рединг – 0:1 (0:0)

    Шеффилд Юнайтед – Ипсвич Таун – 1:0 (0:0)

    Сандерленд – Куинз Парк Рейнджерс – 1:1 (0:1)

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2017 21:40
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