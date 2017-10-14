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    Джано будет восстанавливаться после операции более месяца

    Полузащитнику «Спартака» Джано понадобится более месяца на восстановление после операции. Напомним, накануне 25-летнему футболисту в Риме была сделана пластика сухожилий левого голеностопного сустава.

    «Новости из Рима: Джано после операции чувствует себя хорошо. Теперь ему предстоит длительная реабилитация. Через месяц, после снятия гипса и контрольного осмотра, будут уточнены сроки его возвращения в общую группу. Выздоравливай скорее, Джано!» – говорится в сообщении на официальной странице красно-белых в твиттере.

    В этом сезоне Джано принял участие в семи матчах, сделав три голевые передачи.

    Источник: ФК «Спартак»

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    14.10.2017 17:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +307

      shpilman 14 октября 2017, 18:06

      надеюсь починили по Итальянски!!!

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