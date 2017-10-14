Джано будет восстанавливаться после операции более месяца

Полузащитнику «Спартака» Джано понадобится более месяца на восстановление после операции. Напомним, накануне 25-летнему футболисту в Риме была сделана пластика сухожилий левого голеностопного сустава.

«Новости из Рима: Джано после операции чувствует себя хорошо. Теперь ему предстоит длительная реабилитация. Через месяц, после снятия гипса и контрольного осмотра, будут уточнены сроки его возвращения в общую группу. Выздоравливай скорее, Джано!» – говорится в сообщении на официальной странице красно-белых в твиттере.

В этом сезоне Джано принял участие в семи матчах, сделав три голевые передачи.