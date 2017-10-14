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    Бериша: «Против «Спартака» надо было играть быстрее»

    Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша дал оценку игре команды в матче со «Спартаком» в 13-м туре РФПЛ. Клуб из Грозного на своем поле уступил красно-белым со счетом 1:2.

    «Думаю, нам нужно было играть немного быстрее. Мы играли во втором тайме лучше, чем в первом. Нужно забыть этот матч, работать и готовиться к следующей игре.

    Сложно сказать, почему мы уже несколько раз сразу пропускаем, как только забиваем. Нам нужно работать и сохранять концентрацию», — сказал футболист.

    «Ахмат» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионат России.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    14.10.2017 11:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +33554

      oyabun 14 октября 2017, 15:51

      Бериша очень неплохой игрок, наблюдаю за его игрой давно. Быстрый, техничный. Надо было его в межсезонье забирать в команду, недорого бы вышло.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 октября 2017, 14:53

      Хоть один адекватный.

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      Рейтинг: +24380

      DOCTOR PENALTY 14 октября 2017, 12:16

      Молодец Бернард ! Играйте против Спартака быстрее и они тоже будут играть быстрее, давно им говорим , что медленно разгоняют атаки , подстегните их немного. Но вот кто выигрывает - сам видишь.

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