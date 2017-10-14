Бериша: «Против «Спартака» надо было играть быстрее»

Бериша очень неплохой игрок, наблюдаю за его игрой давно. Быстрый, техничный. Надо было его в межсезонье забирать в команду, недорого бы вышло.
Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша дал оценку игре команды в матче со «Спартаком» в 13-м туре РФПЛ. Клуб из Грозного на своем поле уступил красно-белым со счетом 1:2.
«Думаю, нам нужно было играть немного быстрее. Мы играли во втором тайме лучше, чем в первом. Нужно забыть этот матч, работать и готовиться к следующей игре.
Сложно сказать, почему мы уже несколько раз сразу пропускаем, как только забиваем. Нам нужно работать и сохранять концентрацию», — сказал футболист.
«Ахмат» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионат России.