Бериша: «Против «Спартака» надо было играть быстрее»

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша дал оценку игре команды в матче со «Спартаком» в 13-м туре РФПЛ. Клуб из Грозного на своем поле уступил красно-белым со счетом 1:2.

«Думаю, нам нужно было играть немного быстрее. Мы играли во втором тайме лучше, чем в первом. Нужно забыть этот матч, работать и готовиться к следующей игре.

Сложно сказать, почему мы уже несколько раз сразу пропускаем, как только забиваем. Нам нужно работать и сохранять концентрацию», — сказал футболист.

«Ахмат» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионат России.