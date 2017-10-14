Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Червиченко: «Когда возникают какие-то спорные моменты у ворот «Спартака» – повторы либо не дают, либо дают как-то искаженно»

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко дал оценку игре команды в матче с «Ахматом» (2:1) в 13-м туре РФПЛ. Как было отмечено, преждевременно говорить, что красно-белые вновь становятся одними из претендентов на чемпионство.

    На данный момент московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

    «Смешанные впечатления... В первом тайме «Спартак» был гораздо лучше соперника, и гол гостей – это логичное развитие событий. А во втором тайме со «Спартаком» стало происходить гораздо раньше то, что ранее происходило на последних минутах, и в итоге соперник, явно уступавший, сравнял счет не в концовке, а где-то в середине тайма. Но дело закончилось итоговой победой москвичей.

    Ну и в эпизоде с голом Лоренцо Мельгарехо, как мне показалось, Луис Адриано находился в полуметровом офсайде. Вообще я заметил, что когда возникают какие-то спорные моменты у ворот «Спартака» – повторы либо не дают, либо дают как-то искаженно. Когда же спорные моменты у ворот соперников красно-белых – повторы всегда дают вовремя, по пять-шесть раз и со всех ракурсов.

    «Спартак» вернулся в борьбу? Думаю, во вторник (игра с «Севильей» в Лиге чемпионов) все эти разговоры утихнут», – сказал Червиченко.

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.10.2017 09:59
    Рекомендуем
    Комментарии30
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 15 октября 2017, 16:39

      А он прав, для тех кто молится на повторы почему то это не аргумент, а ведь судья в поле видит лучше чем судиеья на повторе, угол другой совершенно, да и расстояние

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 14 октября 2017, 16:56

      Ой, чья это морда выползла из засады? Да это господин Червиченко, доморощенный оракул, правдоруб и людовед.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1640

      Psih86 14 октября 2017, 15:14

      Красава все правильно говорят,как нужен повтор а его нет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 14 октября 2017, 13:33

      Так говорит, будто у нас телевизоров нет.
      Словоблудный импотент.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 октября 2017, 13:27

      Помимо того, что всем итак известно что червяк истинный pees-да-бол, забавно слышать что на стадике Ахмата повторы показывают как-то в пользу Спартака)) Такой бред.... В прочем, как и вся ничтожная и жалкая жизнь червяка...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 октября 2017, 12:34

      да пошел он, еще внимание на него обращать.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл 14 октября 2017, 12:20

      даже и ответить червячку нечего,как сказано!ну как можно отвечать убогим,жаль его дурачка.лечить надо,хотя и вряд-ли поможет.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл > Евгений Вольнов 14 октября 2017, 15:12

      ну вот еще один больной.заразился

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 14 октября 2017, 12:18

      Спартак - действующий чемпион России! Это факт!!! Червиченко - мерзкий, жирный, алчный и завистливый ублюдок!!! И это тоже факт!!!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8118

      nik55 14 октября 2017, 11:57

      червяк ползи в нору

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8118

      nik55 > Евгений Вольнов 14 октября 2017, 12:47

      я тебе вчера сказал---беги срочно к врачу

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8118

      nik55 > Евгений Вольнов 14 октября 2017, 13:27

      да извени----врачи тебе уже не помогут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +141

      datura 14 октября 2017, 11:56

      теория заговора на рентв. там всё доходчиво объясняют! :)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11