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  • Червиченко: «Когда возникают какие-то спорные моменты у ворот «Спартака» – повторы либо не дают, либо дают как-то искаженно»

Червиченко: «Когда возникают какие-то спорные моменты у ворот «Спартака» – повторы либо не дают, либо дают как-то искаженно»

14 октября 2017, 09:59
31

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко дал оценку игре команды в матче с «Ахматом» (2:1) в 13-м туре РФПЛ. Как было отмечено, преждевременно говорить, что красно-белые вновь становятся одними из претендентов на чемпионство.

На данный момент московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Смешанные впечатления... В первом тайме «Спартак» был гораздо лучше соперника, и гол гостей – это логичное развитие событий. А во втором тайме со «Спартаком» стало происходить гораздо раньше то, что ранее происходило на последних минутах, и в итоге соперник, явно уступавший, сравнял счет не в концовке, а где-то в середине тайма. Но дело закончилось итоговой победой москвичей.

Ну и в эпизоде с голом Лоренцо Мельгарехо, как мне показалось, Луис Адриано находился в полуметровом офсайде. Вообще я заметил, что когда возникают какие-то спорные моменты у ворот «Спартака» – повторы либо не дают, либо дают как-то искаженно. Когда же спорные моменты у ворот соперников красно-белых – повторы всегда дают вовремя, по пять-шесть раз и со всех ракурсов.

«Спартак» вернулся в борьбу? Думаю, во вторник (игра с «Севильей» в Лиге чемпионов) все эти разговоры утихнут», – сказал Червиченко.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (31)
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Forlan-LV
1507965230
Ну что ещё можно услышать от навозного "червяка" которого пинком выпнули из Спама. Сидел бы уже ты Андрейка в своём дерьме и не гавкал.
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alexeyyankin777
1507965461
Господи, когда ты уже успокоишься? Не забывай, что именно ты развалил "Спартак" и тебе за это вся армия болельщиков клуба "благодарна"... А теперь после каждого матча КБ пытаешься их опоносить... Даже Дзюба успокоился, которого "обидели" в клубе :) А ты-то куда каждое интервью лезешь? Нехороший человек...
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Диктор
1507965747
Червяк я думаю...........успокойся одноклеточное,чтобы думать мозги нужны.
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prezent2017
1507966899
А и в спамом деле, почему так? И оффсайд был и второй пен вроде...
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NapaS
1507966924
начали забывать про червяка, вот он и запах снова
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spar57
1507969587
Этот бывший жирный президент продолжает гавкать на Спартак, видно здорово его обидели при расставании.
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nik55
1507971422
червяк ползи в нору
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Сильвербой
1507972690
Спартак - действующий чемпион России! Это факт!!! Червиченко - мерзкий, жирный, алчный и завистливый ублюдок!!! И это тоже факт!!!
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апоголлл
1507972806
даже и ответить червячку нечего,как сказано!ну как можно отвечать убогим,жаль его дурачка.лечить надо,хотя и вряд-ли поможет.
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OfaZavr
1507973678
да пошел он, еще внимание на него обращать.
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