Червиченко: «Когда возникают какие-то спорные моменты у ворот «Спартака» – повторы либо не дают, либо дают как-то искаженно»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко дал оценку игре команды в матче с «Ахматом» (2:1) в 13-м туре РФПЛ. Как было отмечено, преждевременно говорить, что красно-белые вновь становятся одними из претендентов на чемпионство.

На данный момент московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Смешанные впечатления... В первом тайме «Спартак» был гораздо лучше соперника, и гол гостей – это логичное развитие событий. А во втором тайме со «Спартаком» стало происходить гораздо раньше то, что ранее происходило на последних минутах, и в итоге соперник, явно уступавший, сравнял счет не в концовке, а где-то в середине тайма. Но дело закончилось итоговой победой москвичей.

Ну и в эпизоде с голом Лоренцо Мельгарехо, как мне показалось, Луис Адриано находился в полуметровом офсайде. Вообще я заметил, что когда возникают какие-то спорные моменты у ворот «Спартака» – повторы либо не дают, либо дают как-то искаженно. Когда же спорные моменты у ворот соперников красно-белых – повторы всегда дают вовремя, по пять-шесть раз и со всех ракурсов.

«Спартак» вернулся в борьбу? Думаю, во вторник (игра с «Севильей» в Лиге чемпионов) все эти разговоры утихнут», – сказал Червиченко.