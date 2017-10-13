Мельгарехо принес «Спартаку» победу над «Ахматом», пробыв на поле 18 минут

«Ахмат» уступил «Спартаку» в матче 13-го тура чемпионата России. На 30-й минуте голом отметился полузащитник гостей Денис Глушаков. На 70-й счет ударом с пенальти сравнял защитник Родолфо. Две минуты спустя хавбек Лоренцо Мельгарехо вывел красно-белых вперед.

Парагваец вышел на 68-й минуте и покинул поле на 86-й.

«Бомбардир» предлагает посмотреть голы со стадиона в Грозном.

Текстовая онлайн трансляция встречи доступна по ссылке.

0:1 – Глушаков, 30

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1:1 – Родолфо, 70

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1:2 – Мельгарехо, 72