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    Мельгарехо принес «Спартаку» победу над «Ахматом», пробыв на поле 18 минут

    «Ахмат» уступил «Спартаку» в матче 13-го тура чемпионата России. На 30-й минуте голом отметился полузащитник гостей Денис Глушаков. На 70-й счет ударом с пенальти сравнял защитник Родолфо. Две минуты спустя хавбек Лоренцо Мельгарехо вывел красно-белых вперед.

    Парагваец вышел на 68-й минуте и покинул поле на 86-й.

    «Бомбардир» предлагает посмотреть голы со стадиона в Грозном.

    Текстовая онлайн трансляция встречи доступна по ссылке.

    0:1 – Глушаков, 30

    1:1 – Родолфо, 70

    1:2 – Мельгарехо, 72

    Источник: РПЛ

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    13.10.2017 21:23
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    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 октября 2017, 11:05

      В третьем голе оффсайд был метровый.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > prezent2017 14 октября 2017, 11:32

      у зенита посчитай оффсайды.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 13 октября 2017, 23:52

      Самое главное 3 очка.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 13 октября 2017, 23:47

      хоть какой-то прок от индейца

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 13 октября 2017, 22:40

      Да, нормально. Но я не пойму одного: неужели Каррера не видит, что к концу игры защита Спартака уже полностью измочалена (года не те), но он упорно меняет нападающих и полузащиту. Он что, ждет пока кто-нибудь упадет как падшая лошадь? Не понимаю.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 октября 2017, 22:17

      Ну вот... Я же говорил, что Карреру и красно-белых рано списывать! А ведь нашлись паникёры, закудахтали!

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > cska-62 13 октября 2017, 23:47

      так всегда было и будет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 октября 2017, 22:02

      ВСЁ НОРМ. ИДЁМ ДАЛЬШЕ

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 13 октября 2017, 21:49

      С победой!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      1922 СПАРТАК 1922 13 октября 2017, 21:47

      Первый тайм за СПАРТАКОМ,второй,увы за
      Ахматом.НО с ПОБЕДОЙ МЯСНЫЕ!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 октября 2017, 21:28

      Чего и следовало ожидать.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2120

      OldenVad 13 октября 2017, 20:33

      чет Ещенко косячит много сегодня

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > OldenVad 13 октября 2017, 21:12

      Вот кто косячит-так это Таски. Пенальти на нём и пара таблеток валидола...

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39

      лёха57 > OldenVad 13 октября 2017, 23:24

      а я думаю сегодня Ещенко нормально сыграл

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > Евгений Вольнов 14 октября 2017, 17:55

      Зелёное чмо, залепи своё хлебало, чепушило!!!

      0
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