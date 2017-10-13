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  • Мельгарехо принес «Спартаку» победу над «Ахматом», пробыв на поле 18 минут

Мельгарехо принес «Спартаку» победу над «Ахматом», пробыв на поле 18 минут

13 октября 2017, 21:23
17

«Ахмат» уступил «Спартаку» в матче 13-го тура чемпионата России. На 30-й минуте голом отметился полузащитник гостей Денис Глушаков. На 70-й счет ударом с пенальти сравнял защитник Родолфо. Две минуты спустя хавбек Лоренцо Мельгарехо вывел красно-белых вперед.

Парагваец вышел на 68-й минуте и покинул поле на 86-й.

«Бомбардир» предлагает посмотреть голы со стадиона в Грозном.

Текстовая онлайн трансляция встречи доступна по ссылке.

0:1 – Глушаков, 30

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1:1 – Родолфо, 70

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1:2 – Мельгарехо, 72

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак
Комментарии (17)
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Сармат Ростов
1507914824
Дениска Красава!!! Давай ещё!!!
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Fancyfall
1507915665
с выздоровлением, кэп!
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OldenVad
1507916025
чет Ещенко косячит много сегодня
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Диктор
1507919288
Чего и следовало ожидать.
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1922 СПАРТАК 1922
1507920447
Первый тайм за СПАРТАКОМ,второй,увы за Ахматом.НО с ПОБЕДОЙ МЯСНЫЕ!
Ответить
SPARTAK 85
1507920556
С победой!
Ответить
Полная Канистра
1507921375
ВСЁ НОРМ. ИДЁМ ДАЛЬШЕ
Ответить
cska-62
1507922238
Ну вот... Я же говорил, что Карреру и красно-белых рано списывать! А ведь нашлись паникёры, закудахтали!
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DZHEK_VOROBEY1987
1507927937
Самое главное 3 очка.
Ответить
prezent2017
1507968330
В третьем голе оффсайд был метровый.
Ответить
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