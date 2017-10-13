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    Чернов не увидел большой разницы между РФПЛ и ФНЛ

    Защитник «Урала» Никита Чернов, права на которого принадлежат ЦСКА, сравнил уровень РФПЛ и ФНЛ, в которой он выступал в составе «Енисея». Молодой футболист уверен, что разница между лигами есть, но она не слишком большая.

    — Когда вы только пришли в «Урал», то имели крайне мало игрового времени и почти всегда оставались в запасе. Не появлялись мысли, что вы зря выбрали такой вариант продолжения карьеры?

    — Нет, таких мыслей не было вообще. Команда хорошо стартовала, шла без поражений, и я понимал, что тренер себе не враг и будет выставлять состав, который приносит результат. Потом последовало поражение от «Локомотива», после которого, видимо, были сделаны определенные выводы и Тарханов доверил мне место в основе. Я со своей стороны постарался оправдать доверие Александра Федоровича и, думаю, что выполнил установку неплохо.

    — В этом сезоне вы дебютировали в РФПЛ, а в прошлом стабильно играли в ФНЛ. Насколько отличается уровень этих лиг?

    — Я бы не сказал, что есть очень большая разница. Конечно, за исключением первых пяти-шести команд Премьер-лиги — у этих футболистов уровень мастерства повыше. В играх же с остальными командами не чувствуется кардинальной разницы. Тем более в прошлом сезоне в первом дивизионе было много сильных команд.

    Источник: Известия

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    13.10.2017 09:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 13 октября 2017, 10:29

      Какая разница где сидеть

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