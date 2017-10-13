Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Зидан согласился на приобретение голкипера «Атлетика»

13 октября 2017, 08:04
9

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан дал свое принципиальное согласие на приобретение голкипера «Атлетика» из Бильбао Кепы Аррисабалаги. В Мадриде оценили все качества футболиста, считая его самым сильным среди тех вратарей, которых возможно приобрести по окончании ткущего сезона.

Действующий контракт Кепы с «Атлетиком» рассчитан до середины 2018 года. Сейчас «Реал» работает над тем, чтобы заинтересовать футболиста не продлевать его.

В текущем сезоне Кепа сыграл в шести матчах Примеры, в которых пропустил девять голов.

Источник: Marca
Испания. Примера Трансферы Реал Атлетик Аррисабалага (уд.) Кепа Зидан Зинедин
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
23igkra
1507872693
А чем Навас не устраивает?
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1507874345
Де Хеа уже не хотят?)
Ответить
яйва-яйва
1507875540
Неплохо !
Ответить
Jenea83
1507879077
как я понимаю берут для конкуренции Навасу
Ответить
Томь вперёд
1507881084
Всё правильно, Навасу хорошая страховка не помешает, плюс наверняка за адекватные деньги возьмут.
Ответить
Karpathian
1507886697
ну пуст берут
Ответить
Главные новости
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
2
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
1
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
3
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
5
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
1
Джорджина объяснила, почему их свадьба с Роналду прошла в гостиной собственного дома
10:37
2
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
10:15
4
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
6
Все новости
Все новости
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
2
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
8
Стал известен новый клуб Родри
Вчера, 21:56
2
Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»
Вчера, 15:17
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
Вчера, 11:12
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
Вчера, 01:38
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
15 августа
3
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
15 августа
1
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
14 августа
11
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
14 августа
2
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
14 августа
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
14 августа
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
14 августа
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
13 августа
4
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
13 августа
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
Фото«Реал» и «Барселона» показали третью форму на новый сезон
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+