Зидан согласился на приобретение голкипера «Атлетика»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан дал свое принципиальное согласие на приобретение голкипера «Атлетика» из Бильбао Кепы Аррисабалаги. В Мадриде оценили все качества футболиста, считая его самым сильным среди тех вратарей, которых возможно приобрести по окончании ткущего сезона.

Действующий контракт Кепы с «Атлетиком» рассчитан до середины 2018 года. Сейчас «Реал» работает над тем, чтобы заинтересовать футболиста не продлевать его.

В текущем сезоне Кепа сыграл в шести матчах Примеры, в которых пропустил девять голов.