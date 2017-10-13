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    Зидан согласился на приобретение голкипера «Атлетика»

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан дал свое принципиальное согласие на приобретение голкипера «Атлетика» из Бильбао Кепы Аррисабалаги. В Мадриде оценили все качества футболиста, считая его самым сильным среди тех вратарей, которых возможно приобрести по окончании ткущего сезона.

    Действующий контракт Кепы с «Атлетиком» рассчитан до середины 2018 года. Сейчас «Реал» работает над тем, чтобы заинтересовать футболиста не продлевать его.

    В текущем сезоне Кепа сыграл в шести матчах Примеры, в которых пропустил девять голов.

    Источник: Marca

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    13.10.2017 08:04
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1163

      Karpathian 13 октября 2017, 12:24

      ну пуст берут

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 13 октября 2017, 10:51

      Всё правильно, Навасу хорошая страховка не помешает, плюс наверняка за адекватные деньги возьмут.

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд > Евгений Вольнов 13 октября 2017, 16:06

      Когда вас неадекватов детсадовских уже всех забанят к чертям?!?!?!

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 13 октября 2017, 10:17

      как я понимаю берут для конкуренции Навасу

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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 13 октября 2017, 09:19

      Неплохо !

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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 13 октября 2017, 08:59

      Де Хеа уже не хотят?)

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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid > ПФК ЦСКА Моscow 13 октября 2017, 09:27

      Де Хеа дорогой, за него просят как за хорошего полевого. Наверное Перес хочет потратить побольше на форварда, того же Кейна. А Кепа перспективный, добротный воротчик, если всё сложится со здоровьем, трудолюбием и доверием тренера, вполне может стать одним из лучших в мире.

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      Рейтинг: +301

      23igkra 13 октября 2017, 08:31

      А чем Навас не устраивает?

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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid > 23igkra 13 октября 2017, 09:28

      Не звёздный, может поэтому. Вратарь то хороший.

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