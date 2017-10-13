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  • Чернов: «Урал» ехал в Москву с четким настроем брать очки у «Спартака»

Чернов: «Урал» ехал в Москву с четким настроем брать очки у «Спартака»

13 октября 2017, 06:45
2

Защитник «Урала» Никита Чернов, права на которого принадлежат ЦСКА, рассказал о причинах, по которым его команде не удалось удачно сыграть со «Спартаком» в матче 12-го тура российской Премьер-лиги (0:2). Футболист признался, что уральцы перед игрой со столичным клубом задумывались о победе.

— Почему «Урал» практически ничего не смог противопоставить «Спартаку»?

— Мы ехали в Москву с четким настроем брать очки. Мы понимали, какая ситуация в «Спартаке» — команда сейчас не на ходу. Наверное, это уже не тот коллектив, который в прошлом году выиграл чемпионат. Мы даже задумывались о том, чтобы увезти из столицы победу. Но матч сразу не задался. Конечно, все понимали, что хозяева будут больше владеть мячом и инициативой. Мы очень низко сели в оборону и не могли проводить контратаки, на которые рассчитывали.

— «Спартак» после матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1) имел меньше времени на подготовку. Надеялись обыграть красно-белых за счет «физики»?

— Мы знали, что игроки «Спартака» выйдут на поле очень мотивированными — они уже растеряли очки на старте сезона. Понимали, что они будут играть только на победу, потому что их не устраивает место, которое они сейчас занимают в таблице. Для нас не было неожиданностью, что соперник будет максимально заряженным на результат. Но, как я уже говорил, мы тоже надеялись увезти домой очки.

— Для вас как для человека, который долгое время находится в системе ЦСКА, игра со «Спартаком» имела особое значение?

— Честно говоря, в этот раз не почувствовал ничего особенного. Может, потому, что выходил на поле при счете 2:0 в пользу соперника, когда «Урал» уже остался в меньшинстве. Не ощутил какой-то сверхмотивации из-за того, что соперником был «Спартак». Возможно, если бы это был матч в составе ЦСКА, где болельщики создают особенную атмосферу, все ощущалось бы иначе.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Чернов Никита
Комментарии (2)
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серега кашин
1507868297
с такой игрой вам не видать ни одного очка
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Павелий
1507881099
Чернов, ну ты не перевирай. Хотел брать с собой очки, раз плохо видишь, так бери. Нечего потом жаловаться, что дома их забыл.
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