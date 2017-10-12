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  • БАТЭ присуждено техническое поражение в сентябрьском матче со «Слуцком»

БАТЭ присуждено техническое поражение в сентябрьском матче со «Слуцком»

12 октября 2017, 19:57
3

Дисциплинарный комитет Белорусской федерации футбола вынес решение по делу борисовского БАТЭ, который, как оказалось, неправомерно включил в заявку на матч 23 тура внутреннего чемпионата против «Слуцка» вратаря Сергея Веремко.

Дело в том, что за агрессивную игру в одной из августовских встреч голкипер получил пятиматчевую дисквалификацию и штраф. Однако денежные средства на счет федерации футбола поступили не вовремя, из-за чего дисквалификация согласно регламенту распространилась и на шестой матч – игру со «Слуцком». То есть в заявке на нее Веремко не должен был быть.

Дисциплинарный комитет наказал БАТЭ техническим поражением. Команда идет на третьем месте чемпионата.

Источник: Pressball
Беларусь. Высшая лига БАТЭ
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1507828661
БАТЭ присуждено техническое поражение в матче с Халл Сити.
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Shpion23
1507830851
Какой строгий регламент ))
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Lester84
1507838351
Халл сити переименовали в Слуцк сити?
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