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    БАТЭ присуждено техническое поражение в сентябрьском матче со «Слуцком»

    Дисциплинарный комитет Белорусской федерации футбола вынес решение по делу борисовского БАТЭ, который, как оказалось, неправомерно включил в заявку на матч 23 тура внутреннего чемпионата против «Слуцка» вратаря Сергея Веремко.

    Дело в том, что за агрессивную игру в одной из августовских встреч голкипер получил пятиматчевую дисквалификацию и штраф. Однако денежные средства на счет федерации футбола поступили не вовремя, из-за чего дисквалификация согласно регламенту распространилась и на шестой матч – игру со «Слуцком». То есть в заявке на нее Веремко не должен был быть.

    Дисциплинарный комитет наказал БАТЭ техническим поражением. Команда идет на третьем месте чемпионата.

    Источник: Pressball

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    12.10.2017 19:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 12 октября 2017, 22:59

      Халл сити переименовали в Слуцк сити?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13957

      Shpion23 12 октября 2017, 20:54

      Какой строгий регламент ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 12 октября 2017, 20:17

      БАТЭ присуждено техническое поражение в матче с Халл Сити.

      -2
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