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    Булыкину будет не хватать сборной Чили на ЧМ-2018

    Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин сожалеет, что на чемпионат мира-20188 не приедет сборная Чили, которая не смогла пробиться через квалификацию.

    «Всем известно, что у Чили очень серьезная команда, которая последнее время отлично себя зарекомендовала. В том числе и на прошедшем летом в России Кубке конфедераций.

    Безусловно, эта сборная стала бы одним из главных украшений турнира, но, к сожалению, не сложилось. Вылет станет для латиноамериканцев дополнительным стимулом, чтобы прогрессировать, развиваться и впредь не допускать подобных неудач», – считает Булыкин.

    Сборная Чили заняла в своей отборочной группе шестое место.

    Источник: Известия

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    12.10.2017 06:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      Жак-Энтони 12 октября 2017, 22:24

      Да так слиться, у меня нет слов, играли хуже аргентины, которая итак дно то ещё,

      0
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    • ...
      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 12 октября 2017, 16:37

      ясно)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 12 октября 2017, 09:19

      Вот паразиты, эти чилийцы! Знали ведь что Булыкину их будет не хватать!

      0
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 12 октября 2017, 09:03

      Они уже были в России на КК ,хорошего по моленьку

      1
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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 12 октября 2017, 07:04

      ну это эго личные проблемы

      0
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