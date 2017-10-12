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Булыкину будет не хватать сборной Чили на ЧМ-2018

12 октября 2017, 06:06
5

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин сожалеет, что на чемпионат мира-20188 не приедет сборная Чили, которая не смогла пробиться через квалификацию.

«Всем известно, что у Чили очень серьезная команда, которая последнее время отлично себя зарекомендовала. В том числе и на прошедшем летом в России Кубке конфедераций.

Безусловно, эта сборная стала бы одним из главных украшений турнира, но, к сожалению, не сложилось. Вылет станет для латиноамериканцев дополнительным стимулом, чтобы прогрессировать, развиваться и впредь не допускать подобных неудач», – считает Булыкин.

Сборная Чили заняла в своей отборочной группе шестое место.

Источник: Известия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Чили Булыкин Дмитрий
Комментарии (5)
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серега кашин
1507781048
ну это эго личные проблемы
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Шумаххер
1507788234
Они уже были в России на КК ,хорошего по моленьку
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Чикомас
1507789177
Вот паразиты, эти чилийцы! Знали ведь что Булыкину их будет не хватать!
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MAGOMED2000
1507815449
ясно)
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Жак-Энтони
1507836296
Да так слиться, у меня нет слов, играли хуже аргентины, которая итак дно то ещё,
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