Булыкину будет не хватать сборной Чили на ЧМ-2018

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин сожалеет, что на чемпионат мира-20188 не приедет сборная Чили, которая не смогла пробиться через квалификацию.

«Всем известно, что у Чили очень серьезная команда, которая последнее время отлично себя зарекомендовала. В том числе и на прошедшем летом в России Кубке конфедераций.

Безусловно, эта сборная стала бы одним из главных украшений турнира, но, к сожалению, не сложилось. Вылет станет для латиноамериканцев дополнительным стимулом, чтобы прогрессировать, развиваться и впредь не допускать подобных неудач», – считает Булыкин.

Сборная Чили заняла в своей отборочной группе шестое место.