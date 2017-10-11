Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бутенко: «Кресло у системы видеоповторов будет божьим местом»

    Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко заявил, что его структура обеспечит кадрами апробацию системы видеоповторов на матче «Краснодар»«Ахмат» 3 декабря.

    Отметим, что на этой игре главный судья не сможет просматривать эпизоды – VAR будет работать в тестовом режиме.

    «Естественно, найдут людей к третьему декабря, когда установят систему. Это будет не официоз, а обычное тестирование системы.

    Найдут людей или нет, на мой взгляд, вопрос риторический. Я уверен, что Российский футбольный союз совместно с судейским комитетом найдет персонал.

    Скажу вам так: свято место у видеопульта пусто не бывает. А это место со временем станет святым. В свое время у Диего Марадоны была «рука бога», а в ближайшем будущем божьим местом станет кресло у данной системы», – сказал функционер.

    Полноценное функционирование системы VAR в РФПЛ намечено на следующий сезон.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.10.2017 23:27
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 октября 2017, 18:20

      Если так думает Бутенко о ВСЕХ судьях, то сразу становится ясно что он за человек! И между строк читаем: "в РФПЛ честных судей нет и не будет"! Молодца!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7736

      mihail200606 12 октября 2017, 08:44

      Затраты на подкуп судей возрастут...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 12 октября 2017, 06:32

      Дааа ужжж рыбное место будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 12 октября 2017, 00:46

      Место будет не святое , а денежное !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 октября 2017, 23:38

      Бутенка первый на святое место и усядется.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11