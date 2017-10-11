Бутенко: «Кресло у системы видеоповторов будет божьим местом»

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко заявил, что его структура обеспечит кадрами апробацию системы видеоповторов на матче «Краснодар» – «Ахмат» 3 декабря.

Отметим, что на этой игре главный судья не сможет просматривать эпизоды – VAR будет работать в тестовом режиме.

«Естественно, найдут людей к третьему декабря, когда установят систему. Это будет не официоз, а обычное тестирование системы.

Найдут людей или нет, на мой взгляд, вопрос риторический. Я уверен, что Российский футбольный союз совместно с судейским комитетом найдет персонал.

Скажу вам так: свято место у видеопульта пусто не бывает. А это место со временем станет святым. В свое время у Диего Марадоны была «рука бога», а в ближайшем будущем божьим местом станет кресло у данной системы», – сказал функционер.

Полноценное функционирование системы VAR в РФПЛ намечено на следующий сезон.