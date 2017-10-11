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    На матче «Краснодар» – «Ахмат» видеоповторы использоваться не будут

    Представитель департамента судейства и инспектирования РФС Леонид Калошин внес ясность в информацию о том, что ФК «Краснодар» планирует 3 декабря апробировать систему видеоповторов в матче против «Ахмата».

    В действительности главный судья игры не сможет просматривать спорные эпизоды.

    «3 декабря на матче «Краснодар» — «Ахмат» может произойти только показ оборудования краснодарским клубом. Использования видеоассистентов рефери на этой игре не будет ни в режиме оффлайн, ни в режиме лайв.

    Использование системы в режиме оффлайн и лайф на неофициальных матчах займет примерно от четырех до пяти месяцев. Потом IFAB изучит, все ли арбитры и операторы, им помогающие, прошли необходимое количество тренировок, на каком количестве игр тестировалась система.

    Если он даст положительное заключение, то мы сможем проводить эксперимент с видеоповторами в полном объеме в матчах Премьер-лиги, начиная со следующего сезона. Как показывает практика, в других странах на подготовку к полному переходу в режим лайф уходит от шести до девяти месяцев. Мы планируем, что нам на это понадобится семь-восемь месяцев», – сказал Калошин.

    Добавим, что появление повторов только в следующем сезоне анонсировал и президент РФПЛ Сергей Прядкин.

    Источник: ТАСС

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    11.10.2017 22:56
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 12 октября 2017, 17:51

      дурократия..мудконутые

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      bet326 12 октября 2017, 13:54

      Пpoгнoзы на футбол - - www.moistavki.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7557

      серега кашин 12 октября 2017, 07:07

      учиться смотреть в монитор пол года это жестко

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 12 октября 2017, 06:25

      вот чему обучать пол года, профессионалов? деньги в никуда

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak > volfrik 12 октября 2017, 09:09

      Для этого воду и начинают мутить,
      Чтоб свои карманы набить.

      3
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      Рейтинг: -45

      stream15 12 октября 2017, 00:55

      спартак не выиграет никогда при видеоповторах.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 12 октября 2017, 00:20

      Представьте видио повторы с комментариями Кадырова...
      Судья к финальному свистку станет седым.

      1
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      Рейтинг: +19

      PooK-BARSUK 11 октября 2017, 23:48

      Они и не нужны с ними будет не интересно смотреть футбол.

      -1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 11 октября 2017, 23:36

      Сколько не тренируй операторов, все равно первые годы будут ошибки и скандалы: с одной камеры видно так, а с другой иначе. Имею в виду случаи с падением в штрафной, а игра рукой - вообще полная абстракция.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 октября 2017, 23:36

      Леонид Калошин: видеоповторы только через мой труп!

      2
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      Рейтинг: +48

      Kapron64 11 октября 2017, 23:11

      Серьёзно?! 7-8 месяцев, чтобы обучить арбитров смотреть телевизор?
      Это какое-то издевательство над логикой! Что-то я не помню, чтобы на стадионах, где проводился Кубок Конфедераций, 8 месяцев тестировали оборудование! Разве все операторы, которые работали на КК17 проходили длительные тренировки? Все "видеоассистенты" (замечательная работа), тоже проходили эти тренировки? Там ведь по три судьи было, с разных стран мира, от туда, где о видео-повторах пока даже не задумываются!
      Может быть у меня уже паранойя, но эти сроки так и веют отмыванием денег! Или специально всё затягивают, чтобы в последний раз нахапать побольше за свою "помощь"!

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