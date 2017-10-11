На матче «Краснодар» – «Ахмат» видеоповторы использоваться не будут

Представитель департамента судейства и инспектирования РФС Леонид Калошин внес ясность в информацию о том, что ФК «Краснодар» планирует 3 декабря апробировать систему видеоповторов в матче против «Ахмата».

В действительности главный судья игры не сможет просматривать спорные эпизоды.

«3 декабря на матче «Краснодар» — «Ахмат» может произойти только показ оборудования краснодарским клубом. Использования видеоассистентов рефери на этой игре не будет ни в режиме оффлайн, ни в режиме лайв.

Использование системы в режиме оффлайн и лайф на неофициальных матчах займет примерно от четырех до пяти месяцев. Потом IFAB изучит, все ли арбитры и операторы, им помогающие, прошли необходимое количество тренировок, на каком количестве игр тестировалась система.

Если он даст положительное заключение, то мы сможем проводить эксперимент с видеоповторами в полном объеме в матчах Премьер-лиги, начиная со следующего сезона. Как показывает практика, в других странах на подготовку к полному переходу в режим лайф уходит от шести до девяти месяцев. Мы планируем, что нам на это понадобится семь-восемь месяцев», – сказал Калошин.

Добавим, что появление повторов только в следующем сезоне анонсировал и президент РФПЛ Сергей Прядкин.