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  • На матче «Краснодар» – «Ахмат» видеоповторы использоваться не будут

На матче «Краснодар» – «Ахмат» видеоповторы использоваться не будут

11 октября 2017, 22:56
12

Представитель департамента судейства и инспектирования РФС Леонид Калошин внес ясность в информацию о том, что ФК «Краснодар» планирует 3 декабря апробировать систему видеоповторов в матче против «Ахмата».

В действительности главный судья игры не сможет просматривать спорные эпизоды.

«3 декабря на матче «Краснодар» — «Ахмат» может произойти только показ оборудования краснодарским клубом. Использования видеоассистентов рефери на этой игре не будет ни в режиме оффлайн, ни в режиме лайв.

Использование системы в режиме оффлайн и лайф на неофициальных матчах займет примерно от четырех до пяти месяцев. Потом IFAB изучит, все ли арбитры и операторы, им помогающие, прошли необходимое количество тренировок, на каком количестве игр тестировалась система.

Если он даст положительное заключение, то мы сможем проводить эксперимент с видеоповторами в полном объеме в матчах Премьер-лиги, начиная со следующего сезона. Как показывает практика, в других странах на подготовку к полному переходу в режим лайф уходит от шести до девяти месяцев. Мы планируем, что нам на это понадобится семь-восемь месяцев», – сказал Калошин.

Добавим, что появление повторов только в следующем сезоне анонсировал и президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ахмат Краснодар
Комментарии (12)
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insider_retro
1507752568
Ожидаемо. Взвешенно. Оправданно. Не хватало ещё в добром начинании начинать с ошибок и ляпов!! Надо добиться уверенных навыков работы и взаимодействия судей и ассистентов! Подождём...))
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Kapron64
1507752691
Серьёзно?! 7-8 месяцев, чтобы обучить арбитров смотреть телевизор? Это какое-то издевательство над логикой! Что-то я не помню, чтобы на стадионах, где проводился Кубок Конфедераций, 8 месяцев тестировали оборудование! Разве все операторы, которые работали на КК17 проходили длительные тренировки? Все "видеоассистенты" (замечательная работа), тоже проходили эти тренировки? Там ведь по три судьи было, с разных стран мира, от туда, где о видео-повторах пока даже не задумываются! Может быть у меня уже паранойя, но эти сроки так и веют отмыванием денег! Или специально всё затягивают, чтобы в последний раз нахапать побольше за свою "помощь"!
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prezent2017
1507754189
Леонид Калошин: видеоповторы только через мой труп!
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vick-north-west
1507754213
Сколько не тренируй операторов, все равно первые годы будут ошибки и скандалы: с одной камеры видно так, а с другой иначе. Имею в виду случаи с падением в штрафной, а игра рукой - вообще полная абстракция.
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PooK-BARSUK
1507754922
Они и не нужны с ними будет не интересно смотреть футбол.
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DIDI 23
1507756813
Представьте видио повторы с комментариями Кадырова... Судья к финальному свистку станет седым.
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stream15
1507758954
спартак не выиграет никогда при видеоповторах.
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volfrik
1507778715
вот чему обучать пол года, профессионалов? деньги в никуда
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серега кашин
1507781222
учиться смотреть в монитор пол года это жестко
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BAIv
1507819914
дурократия..мудконутые
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