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  • Колумбийские СМИ сообщают, что их сборная против Перу сыграла договорной матч

Колумбийские СМИ сообщают, что их сборная против Перу сыграла договорной матч

11 октября 2017, 17:29
20

Колумбийское издание Semana.com поделилось информацией о том, что матч сборной Колумбии против Перу в последнем туре южноамериканского отбора к ЧМ-2018 носил договорной характер.

По их информации, при счете 1:1 главный тренер колумбийцев передал Радамелю Фалькао данные о ходе других матчей, которые в тот момент выводили их команду напрямую в Россию, а перуанцев – в стыковые игры. Капитан Колумбии предложил визави из Перу не бежать вперед, а спокойно довести встречу до ничьей.

В итоге матч действительно окончился со счетом 1:1, Колумбия вышла на ЧМ, Перу сыграет с Новой Зеландией в «стыках», а сборная Чили останется следующим летом дома.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Перу Колумбия
Комментарии (20)
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Wind Of Life
1507732824
По-моему, "договорные" игры - это когда игроки одной из команд специально сливают матч (скажем, если их кто-то пообещал вознаградить, если они проиграют). А здесь просто тактика, отталкивающаяся от турнирного положения команды. Обычная и естественная ситуация, возникающая в любой лиге, в любом турнире и у любой команды. В общем, СМИ есть СМИ.
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BRO_football
1507732897
И что? Они много о чём могли разговаривать, почему сразу договорняк то? Правда подозрения вызывает то, что Фалькао рот рукой прикрывал, а значит ему есть что скрывать
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subbotaspartak
1507733594
Когда пишут сценарии к таким фильмам как Аватар, Нетрудно сочинить, чтобы продать, любой товар.
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panmon
1507733622
Он просто передал счет сказав о вытекающих последствиях... Перу сами наверное не дураки и если бы забили гол - проходили бы без стыков. Просто решили что лучше синица в руках
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dok66
1507733804
В чем договорняк ? Футболисты что за это откат получили ? От кого ? И кто ?
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3a zenit
1507733981
это всё русские хацкеры и Путин 100%
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Kondrat Jr
1507746735
Ох, помню как на Евро-2004 в последнем матче группового турнира Дания и Швеция сыграли вничью 2:2 - только такой счёт устраивал обе сборные для выхода из группы, чтобы не пропустить Италию. Таким образом скандинавы оставили макаронников за пределами плэй-офф. Сколько было разговоров про договорняк!!! Но доказательств никто не представил, да и по игре об этом не скажешь. Все эти разговоры от лукавого и от бессилия. Играли бы раньше, как полагается, прошли бы дальше. Это касается всех, кому "чуть-чуть не хватило".
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карасевщина
1507747849
так получается дог сыграла бразилия не пустив чили
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TY13R
1507792793
в южной америки тяжко без договрняков.... уже давно наблюдается тенденция ...
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