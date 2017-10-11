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    Колумбийские СМИ сообщают, что их сборная против Перу сыграла договорной матч

    Колумбийское издание Semana.com поделилось информацией о том, что матч сборной Колумбии против Перу в последнем туре южноамериканского отбора к ЧМ-2018 носил договорной характер.

    По их информации, при счете 1:1 главный тренер колумбийцев передал Радамелю Фалькао данные о ходе других матчей, которые в тот момент выводили их команду напрямую в Россию, а перуанцев – в стыковые игры. Капитан Колумбии предложил визави из Перу не бежать вперед, а спокойно довести встречу до ничьей.

    В итоге матч действительно окончился со счетом 1:1, Колумбия вышла на ЧМ, Перу сыграет с Новой Зеландией в «стыках», а сборная Чили останется следующим летом дома.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2017 17:29
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +169

      TY13R 12 октября 2017, 10:19

      в южной америки тяжко без договрняков.... уже давно наблюдается тенденция ...

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 11 октября 2017, 21:50

      так получается дог сыграла бразилия не пустив чили

      0
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      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 11 октября 2017, 21:32

      Ох, помню как на Евро-2004 в последнем матче группового турнира Дания и Швеция сыграли вничью 2:2 - только такой счёт устраивал обе сборные для выхода из группы, чтобы не пропустить Италию. Таким образом скандинавы оставили макаронников за пределами плэй-офф. Сколько было разговоров про договорняк!!! Но доказательств никто не представил, да и по игре об этом не скажешь. Все эти разговоры от лукавого и от бессилия. Играли бы раньше, как полагается, прошли бы дальше. Это касается всех, кому "чуть-чуть не хватило".

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      Рейтинг: +232

      Sterh > Kondrat Jr 12 октября 2017, 10:10

      Да гниды скандинавские! По-любому - договорились. Надо же - случайно сыграли 2-2!

      0
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      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr > Sterh 13 октября 2017, 04:41

      Я смотрел ту игру и ни разу не испытал ощущения, что подстраивались под результат.

      0
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      Рейтинг: +232

      Sterh > Kondrat Jr 13 октября 2017, 10:04

      Ну еще бы - не могли же они просто подойти и закатить друг-друга по два.
      Но они же профессиональные футболисты - тут не дотянулся, тут - не смог обвести защитника, тут - пас чуть неточный..

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 11 октября 2017, 17:59

      это всё русские хацкеры и Путин 100%

      4
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > 3a zenit 11 октября 2017, 20:00

      А есть какие-то более свежие комментарии?. Устал читать про хакеров и твоего пенсионера.

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      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > la verdad 11 октября 2017, 21:51

      газ пахнет сероводородом

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 октября 2017, 17:56

      В чем договорняк ? Футболисты что за это откат получили ? От кого ? И кто ?

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      Рейтинг: +24829

      dok66 > dok66 11 октября 2017, 18:44

      Тем более все произошло за 5 минут до конца матча ... )))

      1
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      Рейтинг: +109

      _CSKA_Forever > dok66 11 октября 2017, 18:51

      за выход на ЧМ откат хороший между прочем...

      2
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      Рейтинг: +2509

      panmon 11 октября 2017, 17:53

      Он просто передал счет сказав о вытекающих последствиях...
      Перу сами наверное не дураки и если бы забили гол - проходили бы без стыков. Просто решили что лучше синица в руках

      0
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 11 октября 2017, 17:53

      Когда пишут сценарии к таким фильмам как Аватар,
      Нетрудно сочинить, чтобы продать, любой товар.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12133

      BRO_football 11 октября 2017, 17:41

      И что? Они много о чём могли разговаривать, почему сразу договорняк то? Правда подозрения вызывает то, что Фалькао рот рукой прикрывал, а значит ему есть что скрывать

      2
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      Рейтинг: +72

      Wind Of Life 11 октября 2017, 17:40

      По-моему, "договорные" игры - это когда игроки одной из команд специально сливают матч (скажем, если их кто-то пообещал вознаградить, если они проиграют). А здесь просто тактика, отталкивающаяся от турнирного положения команды. Обычная и естественная ситуация, возникающая в любой лиге, в любом турнире и у любой команды. В общем, СМИ есть СМИ.

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      Рейтинг: +72

      Wind Of Life > Wind Of Life 11 октября 2017, 17:43

      Собственное, таким же СМИ является и сам бомбардир, разместивший эту "желтую" информацию в разделе "Главные новости" :)

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      Рейтинг: +72

      Wind Of Life > DeStar 11 октября 2017, 18:19

      Спасибо. В ваших словах есть зерно истины. Но все же чаще всего "продажную" игру тоже называют "договоряком" (нужный результат за деньги = договорились). И именно такие "договрняки" являются самыми скандальными.

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > Wind Of Life 11 октября 2017, 21:53

      Ну почему же? Если определенный результат устраивает обе команды, и они так и играют матч, то это и есть договорняк.

      Пример - матч шведов с датчанами на Евро'04. Им нужна была ничья, они ее и сыграли между собой, а сборная Италии не вышла из группы. Тогда все говорили, что скандинавы договорились.

      Или договорняки в РФПЛ, когда в первом круге одна из команд побеждает, а во втором - отдает этой же команде очки.

      По мне, и то, и то крайне мерзко.

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      Рейтинг: +72

      Wind Of Life > Ljungberg9 12 октября 2017, 04:45

      Все же есть разница. Когда две команды играют на "тебе 3 очка, потом мне 3 очка", то они договариваются. Потом на поле делают вид, что рвут попу, а на самом деле одна из команд сливает. Это договорная игра. А когда обе команды устраивает ничья, то они просто играют на ничью (хотя это тоже их не красит, согласен) исходя из турнирного положения. Просто, когда есть понимание, что соперника тоже устраивает ничья, то... в общем, в этом случае и договариваться то не надо :) Тонкая грань.

      Кстати, за договорные матчи лишают как очков, так и вовсе исключают из участия в турнире (да, если докажут).

      В 2006 в Лиге Чемпионов Порту и Арсенал откатали нулевую ничью, которая их обоих выводила в следующий раунд, а наш ЦСКА отсеивала. Все, конечно, все понимали, но не помню, чтобы кто-то требовал серьезных разбирательств и санкций.

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