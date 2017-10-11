Колумбийские СМИ сообщают, что их сборная против Перу сыграла договорной матч

Колумбийское издание Semana.com поделилось информацией о том, что матч сборной Колумбии против Перу в последнем туре южноамериканского отбора к ЧМ-2018 носил договорной характер.

По их информации, при счете 1:1 главный тренер колумбийцев передал Радамелю Фалькао данные о ходе других матчей, которые в тот момент выводили их команду напрямую в Россию, а перуанцев – в стыковые игры. Капитан Колумбии предложил визави из Перу не бежать вперед, а спокойно довести встречу до ничьей.

В итоге матч действительно окончился со счетом 1:1, Колумбия вышла на ЧМ, Перу сыграет с Новой Зеландией в «стыках», а сборная Чили останется следующим летом дома.