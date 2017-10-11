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  • Черчесов: «Дзагоев – виртуальный футболист, в сборной мы его не видим»

Черчесов: «Дзагоев – виртуальный футболист, в сборной мы его не видим»

11 октября 2017, 16:20
17

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что хотел бы видеть в составе национальной команды Алана Дзагоева.

Напомним, что хавбек ЦСКА не выступал за сборную в последних матчах из-за травм.

«Дзагоев? Да, мы его опять вызывали. Но он сыграл с травмой против «Манчестер Юнайтед», травма усугубилась. Он приезжал в сборную, мы переговорили. Дзагоев – виртуальный футболист, который по потенциалу игрок сборной, но мы его не видим.

Фернандеса тоже надо смотреть в сборной, до тех пор пока он не начнет себя чувствовать спокойно. Дзагоев – топ футболист, мы ходим его видеть в команде. Но он играл уже в другой сборной – с другими игроками, в другой атмосфере. Поэтому-то мы и Головина звали в сборную, чтобы он приехал, присутствовал на разборах команды, чтобы он понимал, чем дышит команда», – заявил Черчесов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Дзагоев Алан Черчесов Станислав
Комментарии (17)
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dok66
1507729599
Глаголешь истину . Без Дзагоева и Головина - сборная не та !
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bset
1507729613
Обидно, конечно. Один из самых талантливых россиян на данный момент. Но травмы замучили.
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multiscan
1507729693
Черчесов - виртуальный тренер! Вразумительных итогов его работы мы не видим.
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insider_retro
1507731617
Прав. Надо уже признать, что к ЧМ надо готовиться уже без Дзагоева... Шквал критики предполагаю, но уверен, что по здоровью игрок не потянет подготовку в сборной и тем более короткий интенсивный турнир на пределе возможностей... В клубе ещё погоняет, но недолеченные травмы не позволят полноценно тренироваться и выступать...
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Полная Канистра
1507732372
чтоб он понимал. чем дышит команда??????????????????? а что с Фернандесом он чем то встревожен или буйный. Короче одна пурга изо рта как хошь понимай
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серега кашин
1507735533
правильно на чм дзагоеву не место, зачем брать ради одного матча
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polt
1507736186
Все-то Черчесов знает, все понимает, все объясняет - вот только сборная НЕ ИГРАЕТ.
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DOCTOR PENALTY
1507740049
Виртуальный футболист - виртуальный тренер - виртуальный ЧМ - виртуальный кубок - может нам болельщикам тоже в виртуальных преврвтиться. Кому всё это на хер нужно?
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Ljungberg9
1507749520
мы ходим его видеть в команде Ходим) В тексте есть ошибки и не хватает запятой здесь "до тех пор пока".
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Ubuntu
1507750142
Когда-то в ЦСКА был такой футболист Марк Гонсалес, очень талантливый и чрезвычайно способный, но был дико подвержен травмам. Дзагоев сейчас его напоминает.
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