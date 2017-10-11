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    Черчесов: «Дзагоев – виртуальный футболист, в сборной мы его не видим»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что хотел бы видеть в составе национальной команды Алана Дзагоева.

    Напомним, что хавбек ЦСКА не выступал за сборную в последних матчах из-за травм.

    «Дзагоев? Да, мы его опять вызывали. Но он сыграл с травмой против «Манчестер Юнайтед», травма усугубилась. Он приезжал в сборную, мы переговорили. Дзагоев – виртуальный футболист, который по потенциалу игрок сборной, но мы его не видим.

    Фернандеса тоже надо смотреть в сборной, до тех пор пока он не начнет себя чувствовать спокойно. Дзагоев – топ футболист, мы ходим его видеть в команде. Но он играл уже в другой сборной – с другими игроками, в другой атмосфере. Поэтому-то мы и Головина звали в сборную, чтобы он приехал, присутствовал на разборах команды, чтобы он понимал, чем дышит команда», – заявил Черчесов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.10.2017 16:20
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 11 октября 2017, 22:29

      Когда-то в ЦСКА был такой футболист Марк Гонсалес, очень талантливый и чрезвычайно способный, но был дико подвержен травмам.
      Дзагоев сейчас его напоминает.

      3
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 11 октября 2017, 22:18

      мы ходим его видеть в команде

      Ходим) В тексте есть ошибки и не хватает запятой здесь "до тех пор пока".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8118

      nik55 11 октября 2017, 21:58

      вся сборная виртуальная

      1
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      Рейтинг: +90

      115 11 октября 2017, 21:14

      Дзагоев действительно виртуальный,он как бы есть,но по факту его нет.3 игры бегает 7 лечится

      2
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 11 октября 2017, 19:40

      Виртуальный футболист - виртуальный тренер - виртуальный ЧМ - виртуальный кубок - может нам болельщикам тоже в виртуальных преврвтиться. Кому всё это на хер нужно?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1491

      GM > DOCTOR PENALTY 12 октября 2017, 15:58

      Судя по заполняемости стадионов - примерно так и есть ;)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 11 октября 2017, 18:36

      Все-то Черчесов знает, все понимает, все объясняет - вот только сборная НЕ ИГРАЕТ.

      8
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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 11 октября 2017, 18:25

      правильно на чм дзагоеву не место, зачем брать ради одного матча

      2
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      Рейтинг: +142

      SERG63 11 октября 2017, 17:57

      Пора начинать что-то делать.....

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 октября 2017, 17:32

      чтоб он понимал. чем дышит команда??????????????????? а что с Фернандесом он чем то встревожен или буйный. Короче одна пурга изо рта как хошь понимай

      14
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 11 октября 2017, 17:20

      Прав. Надо уже признать, что к ЧМ надо готовиться уже без Дзагоева...
      Шквал критики предполагаю, но уверен, что по здоровью игрок не потянет подготовку в сборной и тем более короткий интенсивный турнир на пределе возможностей... В клубе ещё погоняет, но недолеченные травмы не позволят полноценно тренироваться и выступать...

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