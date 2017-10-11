Черчесов: «Дзагоев – виртуальный футболист, в сборной мы его не видим»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что хотел бы видеть в составе национальной команды Алана Дзагоева.

Напомним, что хавбек ЦСКА не выступал за сборную в последних матчах из-за травм.

«Дзагоев? Да, мы его опять вызывали. Но он сыграл с травмой против «Манчестер Юнайтед», травма усугубилась. Он приезжал в сборную, мы переговорили. Дзагоев – виртуальный футболист, который по потенциалу игрок сборной, но мы его не видим.

Фернандеса тоже надо смотреть в сборной, до тех пор пока он не начнет себя чувствовать спокойно. Дзагоев – топ футболист, мы ходим его видеть в команде. Но он играл уже в другой сборной – с другими игроками, в другой атмосфере. Поэтому-то мы и Головина звали в сборную, чтобы он приехал, присутствовал на разборах команды, чтобы он понимал, чем дышит команда», – заявил Черчесов.