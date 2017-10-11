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    Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018: «Отсутствие Украины – это не хорошо и не плохо»

    Генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин считает, что если команда смогла квалифицироваться для участия в финальной стадии турнира, то она достойна этого. Он также прокомментировал непопадание сборной Украины после проигрыша Хорватии на своем поле (0:2).

    – Россия сыграла с двумя будущими участниками ЧМ-2018 – Кореей и Ираном. Как считаете, их уровень позволяет говорить, что они украсят турнир?

    – Не делю команды на тех, кто может украсить или не может. Для нас любая команда – украшение ЧМ-2018. Раз прошла – значит, достойна. Тот же Иран отобрался одним из первых. Очень приличная команда. Полагаю, там тоже были тренерские эксперименты, пробы разных моделей игры.

    – Определились в принципе многие участники ЧМ…

    – …и еще будут определяться. Неприятно удивили Голландия, Австрия, Уэльс.

    – Отсутствие Украины – это скорее хорошо с точки зрения безопасности или скорее плохо с точки зрения тех российских болельщиков, которые в большом количестве поддерживают украинцев?

    – Это не хорошо и не плохо. Мы бы предоставили абсолютно равные сервисы всем участникам, чтобы любая команда чувствовала себя комфортно. Мы готовимся заблаговременно, и не думаю, что могли бы возникнуть какие-то сложности. Наша концепция безопасности готова к приезду любых команд. И я уверен, никому бы и в голову не пришло политизировать ситуацию.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.10.2017 08:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 11 октября 2017, 14:27

      хоть стой, хоть падай

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 11 октября 2017, 14:18

      На сегодняшний день хорваты нам всесторонне ближе , чем хохлы.

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      Рейтинг: +25028

      bset 11 октября 2017, 10:59

      Если выбирать между Украиной и Хорватией, то я явно за Хорватию. И звезд там больше, и спасали они нас в 2007. В футбольном плане хорваты нам ближе.

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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 11 октября 2017, 10:53

      Лучше бы попали. Думается мне, наши болельщики на матчи с Украиной приходили бы в огромном количестве - и тем самым мир бы увидел, какое отношение русских к украинцам (как брат к брату). А то делают из России агрессора всякие там шавки-прислужники США. И жаль, что США не попали - хотелось бы, чтобы на их матчах на футболистов оказывалось такое же давление, как на Евсеева в матче с Уэльсом на их поле.

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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 11 октября 2017, 08:48

      Да лучше бы они попали,
      Только если бы потом в футбол играли,
      А не ихние политики на этом пенки снимали.

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