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Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018: «Отсутствие Украины – это не хорошо и не плохо»

11 октября 2017, 08:28
5

Генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин считает, что если команда смогла квалифицироваться для участия в финальной стадии турнира, то она достойна этого. Он также прокомментировал непопадание сборной Украины после проигрыша Хорватии на своем поле (0:2).

– Россия сыграла с двумя будущими участниками ЧМ-2018 – Кореей и Ираном. Как считаете, их уровень позволяет говорить, что они украсят турнир?

– Не делю команды на тех, кто может украсить или не может. Для нас любая команда – украшение ЧМ-2018. Раз прошла – значит, достойна. Тот же Иран отобрался одним из первых. Очень приличная команда. Полагаю, там тоже были тренерские эксперименты, пробы разных моделей игры.

– Определились в принципе многие участники ЧМ…

– …и еще будут определяться. Неприятно удивили Голландия, Австрия, Уэльс.

– Отсутствие Украины – это скорее хорошо с точки зрения безопасности или скорее плохо с точки зрения тех российских болельщиков, которые в большом количестве поддерживают украинцев?

– Это не хорошо и не плохо. Мы бы предоставили абсолютно равные сервисы всем участникам, чтобы любая команда чувствовала себя комфортно. Мы готовимся заблаговременно, и не думаю, что могли бы возникнуть какие-то сложности. Наша концепция безопасности готова к приезду любых команд. И я уверен, никому бы и в голову не пришло политизировать ситуацию.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Южная Корея Иран Нидерланды Австрия Уэльс Украина
Комментарии (5)
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subbotaspartak
1507700914
Да лучше бы они попали, Только если бы потом в футбол играли, А не ихние политики на этом пенки снимали.
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Randy Ram
1507708404
Лучше бы попали. Думается мне, наши болельщики на матчи с Украиной приходили бы в огромном количестве - и тем самым мир бы увидел, какое отношение русских к украинцам (как брат к брату). А то делают из России агрессора всякие там шавки-прислужники США. И жаль, что США не попали - хотелось бы, чтобы на их матчах на футболистов оказывалось такое же давление, как на Евсеева в матче с Уэльсом на их поле.
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bset
1507708796
Если выбирать между Украиной и Хорватией, то я явно за Хорватию. И звезд там больше, и спасали они нас в 2007. В футбольном плане хорваты нам ближе.
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DOCTOR PENALTY
1507720684
На сегодняшний день хорваты нам всесторонне ближе , чем хохлы.
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Decorhome
1507721259
хоть стой, хоть падай
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