Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018: «Отсутствие Украины – это не хорошо и не плохо»

Генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин считает, что если команда смогла квалифицироваться для участия в финальной стадии турнира, то она достойна этого. Он также прокомментировал непопадание сборной Украины после проигрыша Хорватии на своем поле (0:2).

– Россия сыграла с двумя будущими участниками ЧМ-2018 – Кореей и Ираном. Как считаете, их уровень позволяет говорить, что они украсят турнир?

– Не делю команды на тех, кто может украсить или не может. Для нас любая команда – украшение ЧМ-2018. Раз прошла – значит, достойна. Тот же Иран отобрался одним из первых. Очень приличная команда. Полагаю, там тоже были тренерские эксперименты, пробы разных моделей игры.

– Определились в принципе многие участники ЧМ…

– …и еще будут определяться. Неприятно удивили Голландия, Австрия, Уэльс.

– Отсутствие Украины – это скорее хорошо с точки зрения безопасности или скорее плохо с точки зрения тех российских болельщиков, которые в большом количестве поддерживают украинцев?

– Это не хорошо и не плохо. Мы бы предоставили абсолютно равные сервисы всем участникам, чтобы любая команда чувствовала себя комфортно. Мы готовимся заблаговременно, и не думаю, что могли бы возникнуть какие-то сложности. Наша концепция безопасности готова к приезду любых команд. И я уверен, никому бы и в голову не пришло политизировать ситуацию.