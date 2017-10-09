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    Источник: Чинквини займет место Сарсании на посту спортивного директора «Зенита»

    Новым спортивным директором «Зенита» будет назначен Оресте Чинквини. Итальянец займет пост, который ранее принадлежал Константину Сарсании, недавно скончавшемуся в связи с оторвавшимся тромбом.

    Чинквини пришел в петербургский клуб вместе с главным тренером Роберто Манчини и занимал должность заместителя спортивного директора.

    Кроме Чинквини, на данный пост рассматривались кандидатуры Александра Кержакова, Анатолия Давыдова и Александра Бокии.

    Умер спортивный директор «Зенита». Он был одним из лучших менеджеров в русском футболе

    Источник: «Спорт день за днем»

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    09.10.2017 19:16
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +616

      smersh45 10 октября 2017, 13:02

      не плохо было бы Шурика поставить но руководству виднее

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      Рейтинг: +319

      Silver 76 10 октября 2017, 11:53

      Всё правильно , зам. в курсе всех дел, ему и карты в руки.

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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 10 октября 2017, 10:51

      Зениту уже надо в чемпионате Италии или Аргентины играть, совсем россиян за людей не считают, наших поставить не могут

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 октября 2017, 10:07

      Лучше бы Сашу Кержа назначили.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 октября 2017, 21:01

      И как же Ореста будет решать массу задач без знания русского ! Водители , диспетчеры , администраторы и тд. с итальянским обычно не дружат .. )))

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      Рейтинг: +12436

      Вомбат > dok66 9 октября 2017, 21:23

      Там у каждого иностранца, а их в Зените полно, свой переводчик. Газпром на иностранцев вообще денег не жалеет. Как известно.

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      Рейтинг: +12436

      Вомбат 9 октября 2017, 20:27

      Они правильно говорят о замене, не дожидаясь похорон, потому что спортивный директор большого клуба выполняет много незаметной текущей работы, и копить ее впрок не рекомендуется. Чинквини был заместителем у Сарсании, сейчас он делает эту самую работу вместо него и вполне логично, что он займет и его пост.

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 9 октября 2017, 20:18

      почему не Давыдов?Он хотя-бы знает русских игроков.

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 9 октября 2017, 20:16

      Жаль без Сарсании опять начнут привозить всяких Эрнаней или Нету

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 октября 2017, 19:30

      не успели с человеком попрощаться, а они уже о замене говорят(((

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > OfaZavr 10 октября 2017, 12:52

      такова жизнь, а работать надо...

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 9 октября 2017, 19:27

      Будем надеяться , достойно продолжит дело Константина!

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