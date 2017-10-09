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  • Источник: Чинквини займет место Сарсании на посту спортивного директора «Зенита»

Источник: Чинквини займет место Сарсании на посту спортивного директора «Зенита»

9 октября 2017, 19:16
13

Новым спортивным директором «Зенита» будет назначен Оресте Чинквини. Итальянец займет пост, который ранее принадлежал Константину Сарсании, недавно скончавшемуся в связи с оторвавшимся тромбом.

Чинквини пришел в петербургский клуб вместе с главным тренером Роберто Манчини и занимал должность заместителя спортивного директора.

Кроме Чинквини, на данный пост рассматривались кандидатуры Александра Кержакова, Анатолия Давыдова и Александра Бокии.

Умер спортивный директор «Зенита». Он был одним из лучших менеджеров в русском футболе

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (13)
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DOCTOR PENALTY
1507566468
Будем надеяться , достойно продолжит дело Константина!
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OfaZavr
1507566635
не успели с человеком попрощаться, а они уже о замене говорят(((
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Garrincha58
1507569406
Жаль без Сарсании опять начнут привозить всяких Эрнаней или Нету
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3a zenit
1507569504
почему не Давыдов?Он хотя-бы знает русских игроков.
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Вомбат
1507570022
Они правильно говорят о замене, не дожидаясь похорон, потому что спортивный директор большого клуба выполняет много незаметной текущей работы, и копить ее впрок не рекомендуется. Чинквини был заместителем у Сарсании, сейчас он делает эту самую работу вместо него и вполне логично, что он займет и его пост.
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dok66
1507572088
И как же Ореста будет решать массу задач без знания русского ! Водители , диспетчеры , администраторы и тд. с итальянским обычно не дружат .. )))
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prezent2017
1507619279
Лучше бы Сашу Кержа назначили.
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Артурка32
1507621875
Зениту уже надо в чемпионате Италии или Аргентины играть, совсем россиян за людей не считают, наших поставить не могут
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Silver 76
1507625591
Всё правильно , зам. в курсе всех дел, ему и карты в руки.
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smersh45
1507629728
не плохо было бы Шурика поставить но руководству виднее
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