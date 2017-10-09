Источник: Чинквини займет место Сарсании на посту спортивного директора «Зенита»

Новым спортивным директором «Зенита» будет назначен Оресте Чинквини. Итальянец займет пост, который ранее принадлежал Константину Сарсании, недавно скончавшемуся в связи с оторвавшимся тромбом.

Чинквини пришел в петербургский клуб вместе с главным тренером Роберто Манчини и занимал должность заместителя спортивного директора.

Кроме Чинквини, на данный пост рассматривались кандидатуры Александра Кержакова, Анатолия Давыдова и Александра Бокии.

Умер спортивный директор «Зенита». Он был одним из лучших менеджеров в русском футболе