Источник: Чинквини займет место Сарсании на посту спортивного директора «Зенита»

Новым спортивным директором «Зенита» будет назначен Оресте Чинквини. Итальянец займет пост, который ранее принадлежал Константину Сарсании, недавно скончавшемуся в связи с оторвавшимся тромбом.
Чинквини пришел в петербургский клуб вместе с главным тренером Роберто Манчини и занимал должность заместителя спортивного директора.
Кроме Чинквини, на данный пост рассматривались кандидатуры Александра Кержакова, Анатолия Давыдова и Александра Бокии.
Умер спортивный директор «Зенита». Он был одним из лучших менеджеров в русском футболе
Источник: «Спорт день за днем»