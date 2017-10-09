Переходу Зидана в «МЮ» помешал Кантона

Нынешний главный тренер «Реала» Зинедин Зидан мог оказаться в «Манчестер Юнайтед» в 1995 году.

«Когда Зидан играл за «Бордо», наш главный скаут Лес Кершоу предложит внимательнее присмотреться к нему. Тогда я рассказал об этом Алексу Фергюсону. Но тот ответил мне, что Эрик Кантона уже упоминал ему о Зидане, но Алекс считал, что они играют на одной позиции.

Когда Алекс уехал во Францию, чтобы уговорить Эрика продлить контракт с клубом, то посчитал, что если он пригласит Зидана, то это ослабит позиции Эрика в «МЮ». По этой причине он предпочел сделать ставку на Кантона», – рассказал бывший президент «Манчестер Юнайтед» Мартин Эдвардс.