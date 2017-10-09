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    Переходу Зидана в «МЮ» помешал Кантона

    Нынешний главный тренер «Реала» Зинедин Зидан мог оказаться в «Манчестер Юнайтед» в 1995 году.

    «Когда Зидан играл за «Бордо», наш главный скаут Лес Кершоу предложит внимательнее присмотреться к нему. Тогда я рассказал об этом Алексу Фергюсону. Но тот ответил мне, что Эрик Кантона уже упоминал ему о Зидане, но Алекс считал, что они играют на одной позиции.

    Когда Алекс уехал во Францию, чтобы уговорить Эрика продлить контракт с клубом, то посчитал, что если он пригласит Зидана, то это ослабит позиции Эрика в «МЮ». По этой причине он предпочел сделать ставку на Кантона», – рассказал бывший президент «Манчестер Юнайтед» Мартин Эдвардс.

    Источник: Skysports

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    09.10.2017 11:02
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +833

      Sola 9 октября 2017, 17:01

      МЮ в то время и без Зидана был силён.
      Возможно, с французом был бы шанс взять больше кубков ЛЧ, но это из разряда если бы да кабы...

      1
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      Рейтинг: +107

      Matu 9 октября 2017, 14:16

      Кантона был отличный игрок, эпатажный конечно, любитель выходок всяких, но давал результат...

      1
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 9 октября 2017, 11:14

      В МЮ Кантону боготворили ( кн. Д.Бекхэм "Моя команда" ) , доверяли ему на 100%. Обратите внимание : он только упомянул сэру Алексу о Зидане. А сейчас видите как, инопланетянин из Барселоны рекомендует, настаивает, ставит условия... по трансферам.

      5
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      Рейтинг: +319

      Silver 76 > DOCTOR PENALTY 9 октября 2017, 11:30

      У Фергюсона уже давно бы бутсой по сусалам получил...

      2
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY > Silver 76 9 октября 2017, 12:24

      Точно в девятину !

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