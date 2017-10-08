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    Мостовой: «Хорошо, что Кокорин и Смолов взялись за ум»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой остался доволен игрой нападающих Александра Кокорина и Федора Смолова в товарищеском матче с Южной Кореей (4:2). По мнению Мостового, форварда были одними из лучших в этой встрече.

    «Форварды Кокорин и Смолов были одними из лучших в матче против Южной Кореи. По крайней мере, с их стороны я увидел огромное желание, интересную игру. Оба нападающих очень подвижны, имеют хорошую скорость, технику. Они и демонстрируют это сейчас.

    Хорошо, что Кокорин и Смолов взялись за ум и играют в футбол. Смолов раньше взялся за ум, а Кокорин – наконец-то!» – сказал Мостовой.

    Источник: Р-Спорт

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    08.10.2017 13:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 8 октября 2017, 18:46

      кокоша там назабивал вардарам уже звезда стал

      0
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 8 октября 2017, 14:37

      С кем ни разговаривал из коллег, никто не верит, что у Кокорина это надолго. К Фёдору вопросов нет.

      1
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      Рейтинг: +371

      multi1984 > DOCTOR PENALTY 8 октября 2017, 15:35

      В него после Монако не верили,а что получилось?)Так что верите вы или нет-игра не от вас его зависит)

      0
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      Рейтинг: +2284

      Бриг 8 октября 2017, 14:02

      Пока они друг другу мешают.

      0
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