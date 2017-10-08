Мостовой: «Хорошо, что Кокорин и Смолов взялись за ум»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой остался доволен игрой нападающих Александра Кокорина и Федора Смолова в товарищеском матче с Южной Кореей (4:2). По мнению Мостового, форварда были одними из лучших в этой встрече.

«Форварды Кокорин и Смолов были одними из лучших в матче против Южной Кореи. По крайней мере, с их стороны я увидел огромное желание, интересную игру. Оба нападающих очень подвижны, имеют хорошую скорость, технику. Они и демонстрируют это сейчас.

Хорошо, что Кокорин и Смолов взялись за ум и играют в футбол. Смолов раньше взялся за ум, а Кокорин – наконец-то!» – сказал Мостовой.