Представитель МИД Великобритании: «Российские фанаты известны экстремальным уровнем жестокости»

Представитель МИД Великобритании Марк Робертс предупреждает местных фанатов, что во время чемпионата мира-2018 они могут пострадать от действий российских болельщиков. Дипломат считает, что россияне способны на высочайший уровень жестокости.

«Фанаты в России являются большой угрозой во время проведения ЧМ, несмотря на все действия властей в сторону нейтрализации нежелательных проявлений. Кроме того, английские болельщики могут пострадать и от представителей российской полиции во время массовых скоплений.

Если вспомнить взаимоотношения двух сторон во время Евро-2016, то столкновения, подобные марсельским, могут состояться и в России. Там болельщики способны на экстремальный уровень жестокости», – считает Робертс.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.