Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Представитель МИД Великобритании: «Российские фанаты известны экстремальным уровнем жестокости»

Представитель МИД Великобритании: «Российские фанаты известны экстремальным уровнем жестокости»

7 октября 2017, 07:08
42

Представитель МИД Великобритании Марк Робертс предупреждает местных фанатов, что во время чемпионата мира-2018 они могут пострадать от действий российских болельщиков. Дипломат считает, что россияне способны на высочайший уровень жестокости.

«Фанаты в России являются большой угрозой во время проведения ЧМ, несмотря на все действия властей в сторону нейтрализации нежелательных проявлений. Кроме того, английские болельщики могут пострадать и от представителей российской полиции во время массовых скоплений.

Если вспомнить взаимоотношения двух сторон во время Евро-2016, то столкновения, подобные марсельским, могут состояться и в России. Там болельщики способны на экстремальный уровень жестокости», – считает Робертс.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

Источник: Telegraph.co.uk
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига
Комментарии (42)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Кинстифа
1507351560
Ахахха как он далек от России... За Всё время проведения каких бы то не было соревнований, я не припомню ни одного конфуза..... А что касаемо столкновений в Марселе))), В России если фаны Англии себя так попробуют повести, им навешают абсолютно все.... Даже люди далекие от футбола)))
Ответить
turist82
1507351575
Врать не надо. Будут вести себя прилично и их никто не тронет
Ответить
a-rakhmatov
1507351951
Английские футбольные фанаты "белые и пушистые"?! ....а будут борзеть получат по заслугам)))
Ответить
chempion_cska
1507352836
Это как в песне: "Хотят ли русские войны?" Уважайте наши традиции и культуру и вас никто не тронет.
Ответить
STAFOR13
1507353515
нет слов как назвать этого... пускай сначало вспомнит из за чего наши болельщики начали лупить в себя поверивших англичан, например тот момент с флагом, где дырявое существо по нему топталось, таких моментов было не мало, наши фаны такого терпеть не будут, да и любой человек живущий в России, мы им не хейропейцы об которых они там ноги вытирают, а те молятся на них даже во вред своему государству, потому что бояться, а нам бояться некого и нечего. Всех адекватных болельщиков наши фанаты примут наилучшим образом, мы не ссыкливые англ.болельщики, которые на стадионах могли напасть на семьи... Наоборот, если появятся те кто хочет сорвать ЧМ, без единого удара заберёт наша служба безопасности, выпишет штраф громадный, тогда задумаются, делать ли им какие то действия провокационные и потом продать всё своё имущество что бы выплатить штраф, либо не приходить таким людям на стадионы, тем самым давая любителям футбола в спокойной обстановке смотреть футбол. И пускай свои службы безопасности с нашими не сравнивает, описание выше подходит именно ихним службам, не могут защитить свой народ от террористов, ещё и спонсировали их...
Ответить
Dominator777
1507356297
Собака лает, а караван идет. Чемпионату мира 2018 в России быть, как бы "не гавкали" СМИ англосаксов. И если их болельщики будут у нас вести себя по свински ( к Спартаку это высказывание не имеет отношение), то "отгребут" по полной и от наших болельщиков, и от полиции. У нас не толерантная Европа, а Российская Евразия.
Ответить
bset
1507357570
Много болельщиков пострадало в мачтах Ливерпуля и МЮ?
Ответить
mialkov
1507357714
Правильно, что боитесь! В случае проявления заносчивости, вас опустят с небес на землю!
Ответить
Manilov
1507358786
Эти слова - всего лишь попытка заранее обелить своих сограждан. Вбрасывай в прессу фразы про плохих и жестоких русских, и потом даже в случае, если зачинщиками окажутся англичане, плохими все-равно русские будут. Нашим бы СМИ во всеуслышание неплохо бы напомнить, чьи клубы дисквалифицировали после Эйзеля, а не молчать в тряпочку.
Ответить
SunRomeS
1507358994
Млять, вспомни с чего побоище началось то!!! И вспомни как вас гейропецев пледами укрывали, что бы вы не засопливили! провокатор хренов
Ответить
Главные новости
Джорджина объяснила, почему их свадьба с Роналду прошла в гостиной собственного дома
10:37
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
10:15
3
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
1
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
2
Итоги четвeртого тура РПЛ 2026/2027. «Краснодар» продолжает победную серию, «Зенит» разгромил «Динамо», а «Локомотив» всe ещe без побед: обзор всех матчей
08:31
4
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
15
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Все новости
Все новости
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
10:45
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
1
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
6
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
4
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
2
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
14
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
3
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
17
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
1
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
10
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
78
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
3
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
40
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
7
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+