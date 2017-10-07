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    Представитель МИД Великобритании: «Российские фанаты известны экстремальным уровнем жестокости»

    Представитель МИД Великобритании Марк Робертс предупреждает местных фанатов, что во время чемпионата мира-2018 они могут пострадать от действий российских болельщиков. Дипломат считает, что россияне способны на высочайший уровень жестокости.

    «Фанаты в России являются большой угрозой во время проведения ЧМ, несмотря на все действия властей в сторону нейтрализации нежелательных проявлений. Кроме того, английские болельщики могут пострадать и от представителей российской полиции во время массовых скоплений.

    Если вспомнить взаимоотношения двух сторон во время Евро-2016, то столкновения, подобные марсельским, могут состояться и в России. Там болельщики способны на экстремальный уровень жестокости», – считает Робертс.

    ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    07.10.2017 07:08
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 7 октября 2017, 21:30

      А что скажешь о британских фанатах 20го века? Не вы ли ввели это в моду, сука?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +301

      myelementisearth 7 октября 2017, 21:04

      Поэтому нехер приезжать к нам, сидите дома, англо-саксы!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 7 октября 2017, 14:52

      Козел...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 7 октября 2017, 13:40

      Анти Русь 2018 продолжается,
      Правда различными файеро-дебилами подтверждается.

      2
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      Рейтинг: +520

      Boozman 7 октября 2017, 12:18

      И потом ещё нас упрекают в пропаганде и провокациях, самим не смешно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 7 октября 2017, 11:49

      Правильно, бойтесь суки, будете плохо себя вести получите ещё раз! Знайте, что есть сила, которая способна урезонить всех ваших отмороженных уродов!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      shalimus 7 октября 2017, 11:48

      ссат бриты - и верно.только у нас, на этот раз, будет спокойно...

      5
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      Рейтинг: +12133

      BRO_football 7 октября 2017, 11:18

      Российские фанаты жестокие? Он ещё польских и молдавских болельщиков не видел. По сравнению с ними, русские - белые и пушистые.

      3
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      ...
      Рейтинг: +240

      _LM_ > BRO_football 7 октября 2017, 21:26

      думаю, самые безбашенные фаны в Турции

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 октября 2017, 10:44

      езжайте к пшекам они то уж вас на руках носить будут и тут же об бетон вдарят

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 октября 2017, 10:33

      остальные пусть к нам едут мы покажем им своё гостеприимство и подарим им праздник а вы англо саксы сидите дома и не рыпайтесь вообще к нам мы уж то знаем какие вы сами звери на самом деле

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Полная Канистра 7 октября 2017, 10:38

      Точно. Сами затевают драки и беспорядки, а на других показывают.

      4
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Полная Канистра 7 октября 2017, 14:55

      Ну посмотрим на гостеприимство. Прям не терпится.

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