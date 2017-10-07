Турция пропустит четвертый чемпионат мира подряд

Встреча 9-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 Турция – Исландия завершилась поражением хозяев со счетом 0:3.

Подопечные Мирчи Луческу с 14-ю очками остались на четвертом месте в группе I, пропустив вперед команды Украины и Хорватии, набравшие по 17 баллов. Лидер квартета Исландия имеет 19 пунктов.

Турки лишились шансов на выход в финальную часть чемпионата мира четвертый раз кряду.

Последним первенством планеты для Турции был ЧМ-2002, на котором команда заняла третье место. Футболисты Сенола Гюнеша квалифицировалась на турнир в Корее и Японии впервые за 40 лет и второй раз в истории.