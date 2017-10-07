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    Турция пропустит четвертый чемпионат мира подряд

    Встреча 9-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 ТурцияИсландия завершилась поражением хозяев со счетом 0:3.

    Подопечные Мирчи Луческу с 14-ю очками остались на четвертом месте в группе I, пропустив вперед команды Украины и Хорватии, набравшие по 17 баллов. Лидер квартета Исландия имеет 19 пунктов.

    Турки лишились шансов на выход в финальную часть чемпионата мира четвертый раз кряду.

    Последним первенством планеты для Турции был ЧМ-2002, на котором команда заняла третье место. Футболисты Сенола Гюнеша квалифицировалась на турнир в Корее и Японии впервые за 40 лет и второй раз в истории.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2017 01:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +439

      сасас 7 октября 2017, 10:23

      Если бы тренер у турков был- то шансы были бы. А А назначив физрука гнилуческо они лишь усугубили своё положение

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