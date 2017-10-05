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    Отбор на ЧМ-2018. Датчане обыграли черногорцев и поборются за место в стыках, сборная Казахстана уступила Румынии

    Гол Кристиана Эриксена принес сборной Дании победу над командой Чернгории в рамках 9-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018.

    Датчане набрали 19 очков и подвинули черногорцев со второго места в турнирной таблице.

    Команда Румынии одолела Казахстан.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа E. 9-й тур

    Черногория – Дания – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Эриксен, 17.

    Голы: 1:0 – Будеску, 33; 2:0 – Будеску, 38 (с пенальти); 3:0 – Кешеру, 73; 3:1 – Турисбек, 82.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.10.2017 23:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 6 октября 2017, 06:34

      Да,казахи молодец 7 поражений подряд ,первым из группы гарантировал вылет

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 6 октября 2017, 05:00

      Да, датчане молодцы. 4 победы подряд дорогого стоят. Мы ещё и в стыках поборемся!

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