Отбор на ЧМ-2018. Датчане обыграли черногорцев и поборются за место в стыках, сборная Казахстана уступила Румынии

Гол Кристиана Эриксена принес сборной Дании победу над командой Чернгории в рамках 9-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018.

Датчане набрали 19 очков и подвинули черногорцев со второго места в турнирной таблице.

Команда Румынии одолела Казахстан.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа E. 9-й тур

Черногория – Дания – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Эриксен, 17.

Голы: 1:0 – Будеску, 33; 2:0 – Будеску, 38 (с пенальти); 3:0 – Кешеру, 73; 3:1 – Турисбек, 82.