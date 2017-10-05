Источник: до конца сезона «Баварию» будет возглавлять 72-летний Хайнкес

Как утверждает Bild, «Бавария» определилась с тренером, который будет работать с командой до конца текущего сезона. Им должен стать известный немецкий специалист Юпп Хайнкес.

Напомним, что сейчас в качестве исполняющего обязанности главного тренера с «ротхозе» трудится француз Вилли Саньоль, сменивший итальянца Карло Анчелотти.

Хайнкес тренировал «Баварию» в периоды с 1987 по 1991 годы, в 2009 и с 2011 по 2013 годы. Перед последним на текущий момент уходом из клуба специалист выиграл Лигу чемпионов.