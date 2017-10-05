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    Источник: до конца сезона «Баварию» будет возглавлять 72-летний Хайнкес

    Как утверждает Bild, «Бавария» определилась с тренером, который будет работать с командой до конца текущего сезона. Им должен стать известный немецкий специалист Юпп Хайнкес.

    Напомним, что сейчас в качестве исполняющего обязанности главного тренера с «ротхозе» трудится француз Вилли Саньоль, сменивший итальянца Карло Анчелотти.

    Хайнкес тренировал «Баварию» в периоды с 1987 по 1991 годы, в 2009 и с 2011 по 2013 годы. Перед последним на текущий момент уходом из клуба специалист выиграл Лигу чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.10.2017 00:25
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 5 октября 2017, 11:40

      При Хайниксе на тот момент они выносили всех, это была настоящая машина, вспоминается как барса за 2 матча влетела 7-0!!! Нахрена надо было менять Юппа на Гвардиолу

      0
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      Рейтинг: +62

      Bulat Sultanov > Sasha1086 5 октября 2017, 12:03

      А "Хайникс", как обозвал его ты, разве не сам ушел?

      0
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 > Bulat Sultanov 5 октября 2017, 12:48

      нет , там уже во время его правления была договоренность с гвардиолой

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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 > Sasha1086 5 октября 2017, 12:50

      Главное не ошибка в написании фамилии фрица

      0
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      Рейтинг: +62

      Bulat Sultanov 5 октября 2017, 10:54

      Почему в каждой третьей новости говорится, что источник Bild, Marca и т.д., а в ссылке на источник Бомбардир.ру?

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 5 октября 2017, 10:31

      Я так и не понял почему он ушел именно в тот момент когда Бавария была лучшей в мире..

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 5 октября 2017, 08:48

      Да-да-да!!!!! Супер! Давай, старина, Юпп, выигрывай ЛЧ!
      Я теперь из принципа буду смотреть Баварию. Как я обожал её при Юппе!

      3
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      Рейтинг: +1097

      Cubinec1989 5 октября 2017, 01:16

      интересная новость. так как при этом тренере немецкая машина рвала все что попадалось у нее на пути

      4
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 5 октября 2017, 01:03

      Помню как все расстраивались когда он уходил на пике, интересно что сейчас получится у него

      1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 5 октября 2017, 00:57

      Это лучший вариант для них .....

      1
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 5 октября 2017, 00:29

      О.И. Романцев намного моложе его.

      2
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar > DOCTOR PENALTY 5 октября 2017, 00:57

      На 9 лет .....

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > DOCTOR PENALTY 5 октября 2017, 07:18

      он и по победам пацан перед ним, купленную рфпл выигрывать много таланта не надо

      -2
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