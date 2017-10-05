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  • Источник: до конца сезона «Баварию» будет возглавлять 72-летний Хайнкес

Источник: до конца сезона «Баварию» будет возглавлять 72-летний Хайнкес

5 октября 2017, 00:25
13

Как утверждает Bild, «Бавария» определилась с тренером, который будет работать с командой до конца текущего сезона. Им должен стать известный немецкий специалист Юпп Хайнкес.

Напомним, что сейчас в качестве исполняющего обязанности главного тренера с «ротхозе» трудится француз Вилли Саньоль, сменивший итальянца Карло Анчелотти.

Хайнкес тренировал «Баварию» в периоды с 1987 по 1991 годы, в 2009 и с 2011 по 2013 годы. Перед последним на текущий момент уходом из клуба специалист выиграл Лигу чемпионов.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Бавария Хайнкес Юпп
Комментарии (13)
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DOCTOR PENALTY
1507152575
О.И. Романцев намного моложе его.
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VikNMar
1507154230
Это лучший вариант для них .....
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roman230582
1507154609
Помню как все расстраивались когда он уходил на пике, интересно что сейчас получится у него
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Cubinec1989
1507155375
интересная новость. так как при этом тренере немецкая машина рвала все что попадалось у нее на пути
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Danish Dynamite
1507182525
Да-да-да!!!!! Супер! Давай, старина, Юпп, выигрывай ЛЧ! Я теперь из принципа буду смотреть Баварию. Как я обожал её при Юппе!
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Jenea83
1507188680
Я так и не понял почему он ушел именно в тот момент когда Бавария была лучшей в мире..
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Bulat Sultanov
1507190048
Почему в каждой третьей новости говорится, что источник Bild, Marca и т.д., а в ссылке на источник Бомбардир.ру?
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Sasha1086
1507192825
При Хайниксе на тот момент они выносили всех, это была настоящая машина, вспоминается как барса за 2 матча влетела 7-0!!! Нахрена надо было менять Юппа на Гвардиолу
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