Алдонин: «Маазу в ЦСКА много чудил, пропускал тренировки по религиозным причинам»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин, выигравший с командой в 2005 году Кубок УЕФА, вспомнил знаковых легионеров красно-синих своего периода. Самым неординарным россиянин назвал форварда Муссу Маазу.

– Кто самый веселый бразилец был в ЦСКА?

– Они все веселые, особенно, когда объединяются. Я бы назвал компанию: Вагнер, Жо, Дуду.

– Самый техничный?

– Все техничны, но выделю Вагнера или Карвальо. Первый мог развернуть любого защитника, а Даниэль одним-двумя касаниями выдать гениальный пас или обыграть на одном движении.

– Ивица Олич – наверное, один из немногих легионеров ЦСКА, у которого получилось в Европе после отъезда из России. Самый напористый игрок, с которым вы играли?

– Он – большой профи, работал над собой постоянно, у него был свой тренер по физподготовке, он занимался в отпуске, он всегда был заряжен на самосовершенствование тела и мастерства. Самый ли напористый? Безусловно, но в сборной я бы выделил еще и Сашу Кержакова, который всегда нацелен на ворота.

– Кто был самым неординарным легионером в ЦСКА?

– Мусса Маазу. Многого не помню, но он так чудил. Его поселили в квартиру от клуба, на него были жалобы от соседей, тренировки мог пропускать из-за религии. Регулярно чудил. Перешел недавно в «Ланс»? Каждому футболисту нужен подход, он был скоростным, но в ЦСКА он вообще не проявил себя.