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    Алдонин: «Маазу в ЦСКА много чудил, пропускал тренировки по религиозным причинам»

    Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин, выигравший с командой в 2005 году Кубок УЕФА, вспомнил знаковых легионеров красно-синих своего периода. Самым неординарным россиянин назвал форварда Муссу Маазу.

    – Кто самый веселый бразилец был в ЦСКА?

    – Они все веселые, особенно, когда объединяются. Я бы назвал компанию: Вагнер, Жо, Дуду.

    – Самый техничный?

    – Все техничны, но выделю Вагнера или Карвальо. Первый мог развернуть любого защитника, а Даниэль одним-двумя касаниями выдать гениальный пас или обыграть на одном движении.

    – Ивица Олич – наверное, один из немногих легионеров ЦСКА, у которого получилось в Европе после отъезда из России. Самый напористый игрок, с которым вы играли?

    – Он – большой профи, работал над собой постоянно, у него был свой тренер по физподготовке, он занимался в отпуске, он всегда был заряжен на самосовершенствование тела и мастерства. Самый ли напористый? Безусловно, но в сборной я бы выделил еще и Сашу Кержакова, который всегда нацелен на ворота.

    – Кто был самым неординарным легионером в ЦСКА?

    – Мусса Маазу. Многого не помню, но он так чудил. Его поселили в квартиру от клуба, на него были жалобы от соседей, тренировки мог пропускать из-за религии. Регулярно чудил. Перешел недавно в «Ланс»? Каждому футболисту нужен подход, он был скоростным, но в ЦСКА он вообще не проявил себя.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    04.10.2017 22:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +387

      petlyra 5 октября 2017, 02:27

      Сейчас хотя-бы такого в состав...

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