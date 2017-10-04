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    Мутко: «Кокорин привел себя в порядок. Он пример для других»

    Президент РФС Виталий Мутко оценил состояние нападающего «Зенита» Александра Кокорина на данный момент.

    В нынешнем сезоне форвард провел за петербургский клуб в РФПЛ 12 матчей, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

    «С точки зрения физиологических данных, это сейчас другой спортсмен. Он в форме. Надеюсь и в человеческом плане он сделал выводы. Он привел себя в порядок, стал футболистом. Вот он, пример другим. Он получает удовольствие. Да и не только он», – сказал Мутко журналистам.

    Источник: Р-Спорт

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    04.10.2017 12:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 4 октября 2017, 14:01

      Еще бы и Мамаев привел себя в порядок

      1
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      Рейтинг: +30

      Ara 47 4 октября 2017, 13:41

      Не берите Дзюбу пусть семечки челкает с бабушками на лавочке бла бла бла только все испортит лучше Заболотного возьмите там есть спортивная злость в глазах а у этого деревяшки только деньги пофос!!!!!

      0
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 4 октября 2017, 13:31

      Кокорин молоток, свой кусок хлеба отрабатывает - есть кому его оценивать, да и сам он себе цену знает!...)
      А вот спортивному функционеру надо думать пошире оценки отдельных игроков... Футбольная индустрия полна проблем и неразрешимых противоречий... Вот куда надо лезть, вникать и тащить за собой кодлу чинарей, ставить задачи, контролировать сроки и качество выполнения, оказывать содействие...

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 октября 2017, 13:15

      ооооооой какие слова мудак мы вас поздравляем теперь ваша шарага на очереди

      2
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      Рейтинг: +7933

      FanatSerj 4 октября 2017, 13:14

      Вот у нас писец в футболе от "Залить говном по самые уши" до "Вылизывания пердака как святому" расстояние с десяток голов.

      Вот даже не в контексте Кокорина, пусть сначала паспортист-футболист достигнет весомых достижений желательно на международной арене или в сборной и только тогда его начнут в жопу целовать? А еще лучше только после этого ему ЗП платить, которые они сейчас перманентно получают из за лимита.

      Вот это простая истина до господина Мутко никогда не дойдет.

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      Рейтинг: +113

      4ekucT911 4 октября 2017, 13:13

      ой ну все, еще и половины сезона не прошло, а ему уже чуть ли не золотой мяч отдают...как говорится весна покажет

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