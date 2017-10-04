Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мутко: «Кокорин привел себя в порядок. Он пример для других»

Мутко: «Кокорин привел себя в порядок. Он пример для других»

4 октября 2017, 12:35
6

Президент РФС Виталий Мутко оценил состояние нападающего «Зенита» Александра Кокорина на данный момент.

В нынешнем сезоне форвард провел за петербургский клуб в РФПЛ 12 матчей, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

«С точки зрения физиологических данных, это сейчас другой спортсмен. Он в форме. Надеюсь и в человеческом плане он сделал выводы. Он привел себя в порядок, стал футболистом. Вот он, пример другим. Он получает удовольствие. Да и не только он», – сказал Мутко журналистам.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Мутко Виталий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
4ekucT911
1507111998
ой ну все, еще и половины сезона не прошло, а ему уже чуть ли не золотой мяч отдают...как говорится весна покажет
Ответить
FanatSerj
1507112057
Вот у нас писец в футболе от "Залить говном по самые уши" до "Вылизывания пердака как святому" расстояние с десяток голов. Вот даже не в контексте Кокорина, пусть сначала паспортист-футболист достигнет весомых достижений желательно на международной арене или в сборной и только тогда его начнут в жопу целовать? А еще лучше только после этого ему ЗП платить, которые они сейчас перманентно получают из за лимита. Вот это простая истина до господина Мутко никогда не дойдет.
Ответить
Полная Канистра
1507112100
ооооооой какие слова мудак мы вас поздравляем теперь ваша шарага на очереди
Ответить
insider_retro
1507113087
Кокорин молоток, свой кусок хлеба отрабатывает - есть кому его оценивать, да и сам он себе цену знает!...) А вот спортивному функционеру надо думать пошире оценки отдельных игроков... Футбольная индустрия полна проблем и неразрешимых противоречий... Вот куда надо лезть, вникать и тащить за собой кодлу чинарей, ставить задачи, контролировать сроки и качество выполнения, оказывать содействие...
Ответить
Ara 47
1507113713
Не берите Дзюбу пусть семечки челкает с бабушками на лавочке бла бла бла только все испортит лучше Заболотного возьмите там есть спортивная злость в глазах а у этого деревяшки только деньги пофос!!!!!
Ответить
Decorhome
1507114881
Еще бы и Мамаев привел себя в порядок
Ответить
Главные новости
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
1
Итоги четвeртого тура РПЛ 2026/2027. «Краснодар» продолжает победную серию, «Зенит» разгромил «Динамо», а «Локомотив» всe ещe без побед: обзор всех матчей
08:31
1
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
7
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
15
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
16
Все новости
Все новости
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
1
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
6
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
3
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
13
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
2
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
16
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
9
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
77
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
3
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
40
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
7
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
8
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+