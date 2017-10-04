Мутко: «Кокорин привел себя в порядок. Он пример для других»

Президент РФС Виталий Мутко оценил состояние нападающего «Зенита» Александра Кокорина на данный момент.

В нынешнем сезоне форвард провел за петербургский клуб в РФПЛ 12 матчей, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

«С точки зрения физиологических данных, это сейчас другой спортсмен. Он в форме. Надеюсь и в человеческом плане он сделал выводы. Он привел себя в порядок, стал футболистом. Вот он, пример другим. Он получает удовольствие. Да и не только он», – сказал Мутко журналистам.