Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стржалковский: «Игрокам «Динамо» было выгодно вылететь в ФНЛ, чтобы потом вернуться в РФПЛ и получить премию»

Стржалковский: «Игрокам «Динамо» было выгодно вылететь в ФНЛ, чтобы потом вернуться в РФПЛ и получить премию»

4 октября 2017, 06:33
8

Глава ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский рассказал о текущем состоянии долгов футбольного клуба. По его словам, все долги погашены новым руководством, кроме долга перед футболистами по премиям за выход в Премьер-лигу.

– Фигурировали разные суммы долга – от 8 до 12 миллиардов рублей. Какова реальная цифра?

– Восемь – это вы занизили. Двенадцать? Половина долга привязана к валюте, в евро. Курс в тот момент был на 20 процентов выше, чем сейчас. Укрепление рубля в определенной степени сыграло нам на руку, и долг, выраженный в рублях, оказался меньше. Конкретно говорить о сумме – от 11 до 13 миллиардов – достаточно сложно именно из-за курсовой разницы.

– Половина долга в евро – перед структурами Бориса Ротенберга, бывшего президента клуба?

– Могу только догадываться. По документам у нас долг перед компанией Eflen Constructions. Директор фирмы – гражданка Кипра. Выводы по конечному владельцу можете делать сами.

– Долг урегулирован?

– Да. Мы его закрыли акциями комплекса в Петровском парке. С процентами долг составлял около 80 миллионов евро, в ходе переговоров с руководством этой организации удалось снизить сумму до 71 миллиона. Вопрос закрыт, сегодня долга не существует.

– В конце прошлого года текущий долг «Динамо» составлял 800 миллионов рублей. Верно ли, что в декабре при передаче акций от ВТБ к обществу «Динамо» эти 800 миллионов разбили в долях следующим образом: 600 платит банк, 200 – общество? Заплатил ли банк свою долю и правда ли, что этими деньгами клуб планирует заплатить премии футболистам за выход в Премьер-лигу?

– У вас верная информация. На экстренных заседаниях в конце прошлого года мы об этом договаривались. Одним из условий покупки акций было отсутствие текущих долгов. Это принятая мировая бизнес-практика. Договорились о том, что 200 миллионов гасит ЦС «Динамо», и он это сделал, и 600 – ВТБ. Но поскольку решение принималось в самом конце декабря, на юридическое закрепление договоренности времени не оставалось. Впрочем, устные обещания со стороны банка высказаны и позднее подтверждены на заседаниях Попечительского совета. Это все действительно привязано и к выходу команды в Премьер-лигу.

– То есть, 600 миллионов рублей – это по факту долг перед футболистами в качестве премии за выход в РФПЛ?

– Эта сумма необходима для закрытия текущего долга, в том числе и по премированию футболистов. Вопрос с премиями достался от прежнего руководства. Я не хотел бы сильно углубляться, но вкратце получается следующее: игрокам с высокими зарплатами было выгодно вылететь, чтобы потом вернуться и получить премию. Они ничего не потеряли на вылете, а за выход обратно получили премию. Это было зафиксировано на бумаге. Возвращаясь к вопросу – мы надеемся, что деньги от банка придут в клуб.

– Долгов у клуба сейчас нет?

– Нет. Кроме долга перед футболистами по премиям за выход в Премьер-лигу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Фан666
1507092340
А сейчас они похоже опять такой трюк проделать решили?
Ответить
subbotaspartak
1507093939
Это не трюк, это больное воображение, Стругацкие отдыхают. Уважение.
Ответить
Пестрый
1507094908
От всего этого написанного исходит стойкий криминальный душок)
Ответить
КЭТиК
1507096801
Умели в Динамо составлять выгодные контракты для футболистов
Ответить
FanatSerj
1507098891
да уж тут только расстреливать и начинать надо с Киприотов ))
Ответить
bumer_moscow
1507099921
Да посадить всех мошеников
Ответить
Сержтир
1507102514
И потом обратно вернутся в ФНЛ.
Ответить
paracetamol
1507105434
Кому нужно это дырявое корыто? Сколько воды ни налей, все одно утечет.
Ответить
Главные новости
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
1
Итоги четвeртого тура РПЛ 2026/2027. «Краснодар» продолжает победную серию, «Зенит» разгромил «Динамо», а «Локомотив» всe ещe без побед: обзор всех матчей
08:31
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
7
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
13
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
16
Все новости
Все новости
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
1
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
6
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
3
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
13
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
2
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
16
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
9
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
77
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
3
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
40
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
7
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
8
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+