Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Стржалковский: «Игрокам «Динамо» было выгодно вылететь в ФНЛ, чтобы потом вернуться в РФПЛ и получить премию»

    Глава ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский рассказал о текущем состоянии долгов футбольного клуба. По его словам, все долги погашены новым руководством, кроме долга перед футболистами по премиям за выход в Премьер-лигу.

    – Фигурировали разные суммы долга – от 8 до 12 миллиардов рублей. Какова реальная цифра?

    – Восемь – это вы занизили. Двенадцать? Половина долга привязана к валюте, в евро. Курс в тот момент был на 20 процентов выше, чем сейчас. Укрепление рубля в определенной степени сыграло нам на руку, и долг, выраженный в рублях, оказался меньше. Конкретно говорить о сумме – от 11 до 13 миллиардов – достаточно сложно именно из-за курсовой разницы.

    – Половина долга в евро – перед структурами Бориса Ротенберга, бывшего президента клуба?

    – Могу только догадываться. По документам у нас долг перед компанией Eflen Constructions. Директор фирмы – гражданка Кипра. Выводы по конечному владельцу можете делать сами.

    – Долг урегулирован?

    – Да. Мы его закрыли акциями комплекса в Петровском парке. С процентами долг составлял около 80 миллионов евро, в ходе переговоров с руководством этой организации удалось снизить сумму до 71 миллиона. Вопрос закрыт, сегодня долга не существует.

    – В конце прошлого года текущий долг «Динамо» составлял 800 миллионов рублей. Верно ли, что в декабре при передаче акций от ВТБ к обществу «Динамо» эти 800 миллионов разбили в долях следующим образом: 600 платит банк, 200 – общество? Заплатил ли банк свою долю и правда ли, что этими деньгами клуб планирует заплатить премии футболистам за выход в Премьер-лигу?

    – У вас верная информация. На экстренных заседаниях в конце прошлого года мы об этом договаривались. Одним из условий покупки акций было отсутствие текущих долгов. Это принятая мировая бизнес-практика. Договорились о том, что 200 миллионов гасит ЦС «Динамо», и он это сделал, и 600 – ВТБ. Но поскольку решение принималось в самом конце декабря, на юридическое закрепление договоренности времени не оставалось. Впрочем, устные обещания со стороны банка высказаны и позднее подтверждены на заседаниях Попечительского совета. Это все действительно привязано и к выходу команды в Премьер-лигу.

    – То есть, 600 миллионов рублей – это по факту долг перед футболистами в качестве премии за выход в РФПЛ?

    – Эта сумма необходима для закрытия текущего долга, в том числе и по премированию футболистов. Вопрос с премиями достался от прежнего руководства. Я не хотел бы сильно углубляться, но вкратце получается следующее: игрокам с высокими зарплатами было выгодно вылететь, чтобы потом вернуться и получить премию. Они ничего не потеряли на вылете, а за выход обратно получили премию. Это было зафиксировано на бумаге. Возвращаясь к вопросу – мы надеемся, что деньги от банка придут в клуб.

    – Долгов у клуба сейчас нет?

    – Нет. Кроме долга перед футболистами по премиям за выход в Премьер-лигу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.10.2017 06:33
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17982

      paracetamol 4 октября 2017, 11:23

      Кому нужно это дырявое корыто? Сколько воды ни налей, все одно утечет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 4 октября 2017, 10:35

      И потом обратно вернутся в ФНЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 4 октября 2017, 09:52

      Да посадить всех мошеников

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7933

      FanatSerj 4 октября 2017, 09:34

      да уж тут только расстреливать и начинать надо с Киприотов ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 4 октября 2017, 09:00

      Умели в Динамо составлять выгодные контракты для футболистов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -19

      Пестрый 4 октября 2017, 08:28

      От всего этого написанного исходит стойкий криминальный душок)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 4 октября 2017, 08:12

      Это не трюк, это больное воображение,
      Стругацкие отдыхают. Уважение.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 4 октября 2017, 07:45

      А сейчас они похоже опять такой трюк проделать решили?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11