Стржалковский: «Игрокам «Динамо» было выгодно вылететь в ФНЛ, чтобы потом вернуться в РФПЛ и получить премию»

Глава ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский рассказал о текущем состоянии долгов футбольного клуба. По его словам, все долги погашены новым руководством, кроме долга перед футболистами по премиям за выход в Премьер-лигу.

– Фигурировали разные суммы долга – от 8 до 12 миллиардов рублей. Какова реальная цифра?

– Восемь – это вы занизили. Двенадцать? Половина долга привязана к валюте, в евро. Курс в тот момент был на 20 процентов выше, чем сейчас. Укрепление рубля в определенной степени сыграло нам на руку, и долг, выраженный в рублях, оказался меньше. Конкретно говорить о сумме – от 11 до 13 миллиардов – достаточно сложно именно из-за курсовой разницы.

– Половина долга в евро – перед структурами Бориса Ротенберга, бывшего президента клуба?

– Могу только догадываться. По документам у нас долг перед компанией Eflen Constructions. Директор фирмы – гражданка Кипра. Выводы по конечному владельцу можете делать сами.

– Долг урегулирован?

– Да. Мы его закрыли акциями комплекса в Петровском парке. С процентами долг составлял около 80 миллионов евро, в ходе переговоров с руководством этой организации удалось снизить сумму до 71 миллиона. Вопрос закрыт, сегодня долга не существует.

– В конце прошлого года текущий долг «Динамо» составлял 800 миллионов рублей. Верно ли, что в декабре при передаче акций от ВТБ к обществу «Динамо» эти 800 миллионов разбили в долях следующим образом: 600 платит банк, 200 – общество? Заплатил ли банк свою долю и правда ли, что этими деньгами клуб планирует заплатить премии футболистам за выход в Премьер-лигу?

– У вас верная информация. На экстренных заседаниях в конце прошлого года мы об этом договаривались. Одним из условий покупки акций было отсутствие текущих долгов. Это принятая мировая бизнес-практика. Договорились о том, что 200 миллионов гасит ЦС «Динамо», и он это сделал, и 600 – ВТБ. Но поскольку решение принималось в самом конце декабря, на юридическое закрепление договоренности времени не оставалось. Впрочем, устные обещания со стороны банка высказаны и позднее подтверждены на заседаниях Попечительского совета. Это все действительно привязано и к выходу команды в Премьер-лигу.

– То есть, 600 миллионов рублей – это по факту долг перед футболистами в качестве премии за выход в РФПЛ?

– Эта сумма необходима для закрытия текущего долга, в том числе и по премированию футболистов. Вопрос с премиями достался от прежнего руководства. Я не хотел бы сильно углубляться, но вкратце получается следующее: игрокам с высокими зарплатами было выгодно вылететь, чтобы потом вернуться и получить премию. Они ничего не потеряли на вылете, а за выход обратно получили премию. Это было зафиксировано на бумаге. Возвращаясь к вопросу – мы надеемся, что деньги от банка придут в клуб.

– Долгов у клуба сейчас нет?

– Нет. Кроме долга перед футболистами по премиям за выход в Премьер-лигу.