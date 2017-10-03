Карадениз: «Скоро мне 38 лет, хочется выиграть минимум еще один кубок»

Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз, который в январе отпразднует свое 38-летие, заявил, что в его планах победа как минимум в еще одном турнире. Также турок признался, что по завершении карьеры хочет стать тренером.

«Скоро мне будет 38 лет, и я хочу выиграть, как минимум, еще один кубок, я очень люблю футбол и живу им. Хочу продолжить свою карьеру в футболе и быть тренером. Уже сейчас понимаю, что нужно будет много учиться и заниматься, чтобы стать хорошим тренером. Но я готов, я никогда не боялся трудностей, они делают выполняемую задачу только интереснее», – сказал Карадениз.

Карадениз является двукратным обладателем Кубка Турции в составе «Трабзонспора». Также футболист дважды становился чемпионом РФПЛ с «Рубином», побеждал в Кубке и два раза в Суперкубке России.