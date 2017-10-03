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    Карадениз: «Скоро мне 38 лет, хочется выиграть минимум еще один кубок»

    Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз, который в январе отпразднует свое 38-летие, заявил, что в его планах победа как минимум в еще одном турнире. Также турок признался, что по завершении карьеры хочет стать тренером.

    «Скоро мне будет 38 лет, и я хочу выиграть, как минимум, еще один кубок, я очень люблю футбол и живу им. Хочу продолжить свою карьеру в футболе и быть тренером. Уже сейчас понимаю, что нужно будет много учиться и заниматься, чтобы стать хорошим тренером. Но я готов, я никогда не боялся трудностей, они делают выполняемую задачу только интереснее», – сказал Карадениз.

    Карадениз является двукратным обладателем Кубка Турции в составе «Трабзонспора». Также футболист дважды становился чемпионом РФПЛ с «Рубином», побеждал в Кубке и два раза в Суперкубке России.

    Источник: ФК «Рубин»

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    03.10.2017 18:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 5 октября 2017, 13:04

      наша легенда!дай бог сбудутся мечты..)

      0
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      Рейтинг: +4086

      raritet 3 октября 2017, 22:39

      Нужно отдать должное этому мужику. Он Боец.

      2
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 3 октября 2017, 22:06

      Он отрабатывает каждый матч и, на мой взгляд, из-за желания всегда выигрывать

      2
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    • ...
      Рейтинг: +748

      Kokmarov 3 октября 2017, 20:11

      Согласен пусть выиграет - один из лучших легионеров, достоин.

      4
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      Рейтинг: +404

      tilham 3 октября 2017, 19:39

      да, был бы помоложе мог бы ещё зажечь

      1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 3 октября 2017, 18:33

      Мужчина и боец. Один из немногих в Рубине.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 3 октября 2017, 18:20

      Мужик! Уважаю его. Успехов и футбольного долголетия! Один из самых достойных иностранцев нашего чемпионата

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