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  • Карадениз: «Скоро мне 38 лет, хочется выиграть минимум еще один кубок»

Карадениз: «Скоро мне 38 лет, хочется выиграть минимум еще один кубок»

3 октября 2017, 18:13
7

Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз, который в январе отпразднует свое 38-летие, заявил, что в его планах победа как минимум в еще одном турнире. Также турок признался, что по завершении карьеры хочет стать тренером.

«Скоро мне будет 38 лет, и я хочу выиграть, как минимум, еще один кубок, я очень люблю футбол и живу им. Хочу продолжить свою карьеру в футболе и быть тренером. Уже сейчас понимаю, что нужно будет много учиться и заниматься, чтобы стать хорошим тренером. Но я готов, я никогда не боялся трудностей, они делают выполняемую задачу только интереснее», – сказал Карадениз.

Карадениз является двукратным обладателем Кубка Турции в составе «Трабзонспора». Также футболист дважды становился чемпионом РФПЛ с «Рубином», побеждал в Кубке и два раза в Суперкубке России.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин Карадениз Гекдениз
Комментарии (7)
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turist82
1507044027
Мужик! Уважаю его. Успехов и футбольного долголетия! Один из самых достойных иностранцев нашего чемпионата
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Чикомас
1507044799
Мужчина и боец. Один из немногих в Рубине.
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tilham
1507048766
да, был бы помоложе мог бы ещё зажечь
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Kokmarov
1507050677
Согласен пусть выиграет - один из лучших легионеров, достоин.
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maratagliulin
1507057607
Он отрабатывает каждый матч и, на мой взгляд, из-за желания всегда выигрывать
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raritet
1507059567
Нужно отдать должное этому мужику. Он Боец.
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Chernyi Lis
1507197894
наша легенда!дай бог сбудутся мечты..)
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