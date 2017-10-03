Азмун мечтает перейти в «Реал»

Форвард «Рубина» Сердар Азмун примет решение об уходе из Казанского клуба не раньше завершения чемпионата мира-2018. По его словам, он мечтает играть в «Реале», за который болеет с детства.

«Я бы хотел играть в одном из ведущих чемпионатов Европы. Сейчас я дождусь завершения чемпионата мира-2018, после чего приму решение о своем будущем.

Мне нужна команда, в которой я буду играть в основном составе, а не сидеть месяцами на скамейке.

Чемпионат мира? Сюда попадают команды, которые хорошо подготовлены. Иран тоже должен это сделать. Хочу забить гол на этом турнире, потому что верх карьеры для любого футболиста.

Моя мечта? Я хочу играть в «Реале». Это мой любимый клуб с детства», – приводит слова Азмуна Tasnim News Agency.