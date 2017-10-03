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    Азмун мечтает перейти в «Реал»

    Форвард «Рубина» Сердар Азмун примет решение об уходе из Казанского клуба не раньше завершения чемпионата мира-2018. По его словам, он мечтает играть в «Реале», за который болеет с детства.

    «Я бы хотел играть в одном из ведущих чемпионатов Европы. Сейчас я дождусь завершения чемпионата мира-2018, после чего приму решение о своем будущем.

    Мне нужна команда, в которой я буду играть в основном составе, а не сидеть месяцами на скамейке.

    Чемпионат мира? Сюда попадают команды, которые хорошо подготовлены. Иран тоже должен это сделать. Хочу забить гол на этом турнире, потому что верх карьеры для любого футболиста.

    Моя мечта? Я хочу играть в «Реале». Это мой любимый клуб с детства», – приводит слова Азмуна Tasnim News Agency.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2017 11:48
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 4 октября 2017, 10:17

      с такой игрой кто возьмет..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 3 октября 2017, 22:16

      если Азмун сможет удивить нас в игре с Ростовом и забить парочку - так уж и быть, быть его мечте осуществлённой

      0
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    • ...
      Рейтинг: +404

      tilham 3 октября 2017, 19:47

      на данный момент ему только в дубле Рубина играть и опыта набираться

      1
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    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 3 октября 2017, 18:24

      УДАЧИ!

      0
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 3 октября 2017, 17:57

      Мечтать не вредно, время покажет!

      0
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      Рейтинг: -256

      balaton78 3 октября 2017, 16:43

      Азмун хорош был в Ростове: Скорость,игра головой..но он мало забивает..Сейчас в Рубине его результативность совсем упала..Так,что думаю
      Реал Солт-Лейк из МЛС ему больше подойдет )))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 3 октября 2017, 14:17

      сосьедад?

      2
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      Рейтинг: +2284

      Бриг 3 октября 2017, 12:23

      No Com

      0
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