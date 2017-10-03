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Азмун мечтает перейти в «Реал»

3 октября 2017, 11:48
9

Форвард «Рубина» Сердар Азмун примет решение об уходе из Казанского клуба не раньше завершения чемпионата мира-2018. По его словам, он мечтает играть в «Реале», за который болеет с детства.

«Я бы хотел играть в одном из ведущих чемпионатов Европы. Сейчас я дождусь завершения чемпионата мира-2018, после чего приму решение о своем будущем.

Мне нужна команда, в которой я буду играть в основном составе, а не сидеть месяцами на скамейке.

Чемпионат мира? Сюда попадают команды, которые хорошо подготовлены. Иран тоже должен это сделать. Хочу забить гол на этом турнире, потому что верх карьеры для любого футболиста.

Моя мечта? Я хочу играть в «Реале». Это мой любимый клуб с детства», – приводит слова Азмуна Tasnim News Agency.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Иран Азмун Сердар
Комментарии (9)
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Бриг
1507022619
No Com
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Barsuk52
1507029447
сосьедад?
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balaton78
1507038205
Азмун хорош был в Ростове: Скорость,игра головой..но он мало забивает..Сейчас в Рубине его результативность совсем упала..Так,что думаю Реал Солт-Лейк из МЛС ему больше подойдет )))
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chempion_cska
1507042649
Мечтать не вредно, время покажет!
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С@НЁК.
1507044259
УДАЧИ!
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tilham
1507049234
на данный момент ему только в дубле Рубина играть и опыта набираться
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compka
1507058185
если Азмун сможет удивить нас в игре с Ростовом и забить парочку - так уж и быть, быть его мечте осуществлённой
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Chernyi Lis
1507101437
с такой игрой кто возьмет..
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