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Геркус сравнил ближайшие матчи «Локомотива» с Boxing Day

2 октября 2017, 23:49
4

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал об амбициях клуба и сравнил предстоящие матчи команды с Boxing Day.

– Главный акционер в начале сезона поставил «Локо» задачу быть в пятерке. Не произошло изменений в этом плане в сентябре на заседании совета директоров?

– Со стороны акционера и руководства клуба задача остается прежней. Но что скрывать – ребята для себя ставят более амбициозную.

– Насколько?

– Хотят биться за место в тройке. Мы можем только поддерживать это стремление. Команда навязала борьбу «Зениту», скоро предстоит серия матчей с командами из лидирующей группы. Для болельщиков предстоит очень интересный, насыщенный отрезок – по аналогии с Англией, это русский Boxing day.

«Локомотив» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 26-ю очками и отстает от «Зенита» на два очка.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (4)
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BRO_football
1507006284
У Локомотива уже было 3 матча за неделю и всё прошло хорошо. Так что и в этот раз не должно быть проблем
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23igkra
1507009522
Вот там все станет понятно
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nemolod
1507015294
Желаю успехов команде именно в этом сезоне!
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