Геркус сравнил ближайшие матчи «Локомотива» с Boxing Day

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал об амбициях клуба и сравнил предстоящие матчи команды с Boxing Day.

– Главный акционер в начале сезона поставил «Локо» задачу быть в пятерке. Не произошло изменений в этом плане в сентябре на заседании совета директоров?

– Со стороны акционера и руководства клуба задача остается прежней. Но что скрывать – ребята для себя ставят более амбициозную.

– Насколько?

– Хотят биться за место в тройке. Мы можем только поддерживать это стремление. Команда навязала борьбу «Зениту», скоро предстоит серия матчей с командами из лидирующей группы. Для болельщиков предстоит очень интересный, насыщенный отрезок – по аналогии с Англией, это русский Boxing day.

«Локомотив» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 26-ю очками и отстает от «Зенита» на два очка.