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    Геркус сравнил ближайшие матчи «Локомотива» с Boxing Day

    Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал об амбициях клуба и сравнил предстоящие матчи команды с Boxing Day.

    – Главный акционер в начале сезона поставил «Локо» задачу быть в пятерке. Не произошло изменений в этом плане в сентябре на заседании совета директоров?

    – Со стороны акционера и руководства клуба задача остается прежней. Но что скрывать – ребята для себя ставят более амбициозную.

    – Насколько?

    – Хотят биться за место в тройке. Мы можем только поддерживать это стремление. Команда навязала борьбу «Зениту», скоро предстоит серия матчей с командами из лидирующей группы. Для болельщиков предстоит очень интересный, насыщенный отрезок – по аналогии с Англией, это русский Boxing day.

    «Локомотив» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 26-ю очками и отстает от «Зенита» на два очка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.10.2017 23:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 3 октября 2017, 10:21

      Желаю успехов команде именно в этом сезоне!

      1
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      Рейтинг: +301

      23igkra 3 октября 2017, 08:45

      Вот там все станет понятно

      0
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      Рейтинг: +12133

      BRO_football 3 октября 2017, 07:51

      У Локомотива уже было 3 матча за неделю и всё прошло хорошо. Так что и в этот раз не должно быть проблем

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > BRO_football 3 октября 2017, 12:04

      соперники намного сильнее, чем на прошедшей неделе

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